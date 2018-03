Női kézilabda: megvan a Győri ETO új edzője

A háromszoros Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC szerdán bejelentette, hogy Ambros Martín helyett a nyártól a klub másodedzőjeként dolgozó Danyi Gábor lesz a csapat új vezetőedzője.

A szerdai sajtótájékoztatón dr. Bartha Csaba klubelnök tájékoztatása szerint bár rengeteg név felmerült Ambros Martín utódjaként, az elnökség egyértelmű választása a spanyol szakember munkáját másodedzőként segítő Danyi Gáborra esett.

Danyi Gábor 2011 óta dolgozik a klubnál, Ambros Martín előtt volt Konkoly Csaba, majd a négy éve elhunyt norvég Karl-Erik Böhn másodedzője is.

A spanyol Ambros Martín 2012 óta vezetőedzője a győri csapatnak, amellyel Bajnokok Ligáját háromszor, bajnokságot és Magyar Kupát egyformán négy alkalommal nyert. A román válogatottat 2016 őszétől vezeti, a szakember februárban jelentette be, hogy a nyáron elhagyja a győri csapatot.

A vezetőedzői megbízatásáról így vélekedett a frissen kinevezett szakember „Tudom, hogy mi az, ami jól működik a csapatnál, amitől eredményesek vagyunk. Ugyanakkor nem szeretném Ambrost másolni, mert én Danyi Gábor vagyok. Természetesen szeretném a jól működő dolgokat meghagyni, hozzájuk téve a saját elképzeléseimet. Nagy kihívás ennyi, teljesen különböző karakterrel együtt dolgozni, többek között brazil, francia, holland és norvég játékosok is vannak, illetve lesznek a keretünkben, mindegyikük más-más egyéniség. Nagy feladat megtalálni azt a közös hangot, ami mentén egy irányba tudunk haladni. Másodedzőként ez működött, remélem, vezetőedzőként is fog. Bizonyos dolgokban egy lépést majd hátra kell lépnem, kell egy lépés távolság köztem és a játékosok között, mert az új szerepkör mást kíván meg, mint az eddigi, de van annyira intelligens a csapat, hogy ezt elfogadja, ezzel nem lesz probléma. A feladat velem is az lesz mint eddig: minden sorozatban győzni kell, de ez természetes is, hiszen ehhez minden feltétel adva van."

„Ambros Martín távozásának bejelentése óta keményen dolgoztunk, s úgy gondolom, sikerült egy magas kvalitású, kiváló szakmai tudással rendelkező edzőí stábot kialakítanunk, akik a rájuk jellemző szorgalommal és profi hozzáállással látnak majd munkához a 2018/2019-es szezontól kezdődően."

Dr. Bartha Csaba kitért arra is, hogy az új évadtól egy edzői stáb dolgozik a klub sikereiért, és többen is segítik az új vezetőedző munkáját.

„Danyi Gábor mellett a másodedzői posztot egy, a kézilabdás berkekben ismerősen csengő név, Zdravko Zovko tölti majd be. A horvát sikeredző játékosként egészen az olimpiai bajnoki címig menetelt, és kiemelkedő sikereket tudhat maga mögött edzőként is a férfi és női mezőnyben, válogatott és klubszinten egyaránt."