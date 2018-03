A Győr jutott elsőként a kézilabda Magyar-kupa döntőjébe

A Győri Audi ETO 25–25-ös rendes játékidő után büntetőkkel legyőzte a Ferencvárost a női kézilabda Magyar-kupa elődöntőjében.

A meccs első gólját a Fradi dobta, ezután viszont sorra jöttek a technikai hibák, így a tizedik percre már háromgólos hátrányban volt a csapat (2–5). Elek Gábor vezetőedző ekkor kért időt.Tette ezt jó ütemérzékkel, ugyanis a Fradi néhány perc alatt kiegyenlített.6–6-nál hetest kapott a Győr, de Groot kihagyta (nagyot védett Bíró), csakúgy, mint korábban Görbicz. A harmadik büntetőt viszont már belőtte, így újra kettő volt közte (6–8). Két perccel később újabb hetes, újabb rontás, megint Groot. De nem csak a győrieknek volt pocsék a helyzetkihasználása:a Fradi is kihagyott két hetest, így még emberhátrányban is meg tudta tartani előnyét a Győr.Szünetben 12–15.

A változatosság kedvéért a második félidő is egy-egy büntetővel indult, de mindkét oldalon kimaradt.Ami viszont nem ment hét méterről, az ment átlövésből: gólok itt is, ott is.Állandósult a háromgólos különbség.

A Fradinak rendbe kellett volna szednie a védekezését, hogy visszajöhessen a meccsbe, de ez nem sikerült. Sőt. A 39. percben emberelőnybe került a Győr. A Fradi így is ki tudott harcolni egy hetest, de – milyen meglepő – ez is kimaradt. Meg Görbiczé is a túloldalon. Hihetetlen.

A 48. perc környékén vált érdekessé a dolog, amikor a Fradi feljött egy gólra. Ambros Martin időt kért, de ez sem segített:a Fradi két gólt dobott és megfordította az eredményt (21–20).Amikor tényleg kellett, mindkét csapat koncentráltan játszott, dobálta a gólokat, így izgalmas lett a véghajrá. Olyannyira, hogy nem is lett döntés, 25–25-tel ért véget a meccs. Jöttek a hétméteresek.

A rendes játékidővel ellentétben itt nem akartak hibázni a játékosok, egészen az ötödik körig nem rontott senki, ekkor azonban Pena lövését kivédte Grimsbö. Hansen bedobta, így 5–4-re a győriek nyertek, és bejutottak a kupadöntőbe.

A másik elődöntőben a Siófok az Érddel játszik.

Eredmény

Női Magyar Kupa, elődöntő:

Győri Audi ETO KC – FTC-Rail Cargo Hungaria 30–29 (15–12, 25–25) – hétméteresekkel 5–4

---------------------------------------------------------------------------------

A legeredményesebb játékosok a rendes játékidőben: Amorim 6, Groot 5, Puhalák, Broch, Görbicz 3–3, illetve Lukács V. 6, Schatzl, Van der Heijden, Pena, Hornyák 3–3