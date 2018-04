Négy nap alatt három meccset játszik csak a csoportkörökben a férfi vízilabda Európa Kupa Szuperdöntőjében a magyar válogatott. A mieink sorrendben Görögországgal, Olaszországgal, majd szombaton a spanyolokkal találkoznak, ezután a helyosztók jönnek, majd április 10-én újra a spanyolok lesznek a mieink ellenfelei a Világligában. Märcz Tamás szövetségi kapitány a csapat sajtónyilvános keddi edzésén az Origónak azt mondta: az év fő eseménye, a barcelonai Európa-bajnokság szempontjából most nem az eredmény a legfontosabb.

A szövetségi kapitánynak nem volt egyszerű dolga a keret kihirdetésekor, mert Németh Tonit és Erdélyi Balázst is nélkülöznie kellett, most pedig Angyal Dániel is betegséggel küzd.

"Még nem tudni, hogy influenza-e vagy sem, kis láza volt délelőtt Daninak. Később dől el, tud-e csatlakozni a csapathoz. Nem könnyű helyzet ez, mert szerettem volna három centerrel elmenni erre az Európa Kupa-sorozatra, de meg kell oldani, technikai elemekkel át kell hidalni a helyzetet, hogy megfelelően helyt tudjunk állni. Arra is van tervem, ha esetleg Angyal Dani nem gyógyul meg, és nem tud csatlakozni hozzánk" - mondta az Origónak Märcz Tamás.

A szövetségi kapitány arról is beszélt, vannak olyan játékosai, akik több poszton is bevethetők. A kedd délelőtti edzésen 20-30 percen keresztül azt gyakorolták, mi a teendő, ha centerposzton kevesebb bevethető játékos van. A fiatal csapat felkészülését a betegségek és a sérülések mellett az is hátráltatja kicsit, hogy keveset vannak együtt: "Nincs idő arra, hogy automatizálás fázisába átrakjuk azokat a taktikai dolgokat, amiket szeretnénk. Úgyhogy alap dolgokat kérünk, viszonylag magas színvonalon, hogy működőképes legyen a vízben. Nem az eredmény az elsődleges most, de nagy a tűz és nagy a bizonyítási vágy a csapatban. Ez átlendíthet az esestleges hiányosságokon is, amik azért vannak, mert ez a csapat még nincs kész" - jelentette ki a szövetségi kapitány.

A mester szerint minden leendő ellenfél komolyan veszi a szuperdöntőt, nem is lesz könnyű dolga a magyar válogatottnak. "Elsőként mindjárt jönnek a görögök, talán az egyik legösszeszokottabb és legtudatosabb pólót játszó csapat, nagyon kellemetlenek. Utánuk az olaszok következnek, ők a kellemetlen kategória netovábbja, többet is tudnak együtt készülni ebben az évben. A nemzetközi elitben már nincsenek könnyű meccsek, azon leszünk, hogy mi se legyünk könnyű meccs senkinek."

A nagy öregnek számító kapus, a csapatkapitány Nagy Viktor szerint egyenesen emberpróbáló lesz a csapat előtt álló hét. Kemény meccsek lesznek, sűrű a program. Minden nap kemény mérkőzést játszani embertelen, nem is látom értelmét ennek a fajta lebonyolításnak, mert nehéz jót nyújtani minden egyes nap. Minden világversenyen van egy nap regenerálódás, itt nincs. Itt tényleg kiderül, hogy ki hogyan bírja, nagyon nagy kihívás lesz minden nap odatenni magunkat. Komoly erőpróba lesz, rengeteg fiatal játékosunk van, akik itt bizonyíthatják, mennyire bírják az iramot. Csapatkapitányként vannak is elvárásaim a fiókkal szemben."

Nagy Viktor az Origónak azt is elmondta, nincs azzal semmi baj, ha egy válogatott tisztelettel tart az ellenféltől. "Lehet tartani, sőt, lehet félni is egy csapattól. Ez addig rendben van, amíg nem megy át görcsösségbe, hanem mondjuk abban nyilvánul meg, hogy jobban készül, jobban akar és egy percre sem enged ki az ember a koncentrálásból, és végig az összes energiáját abba fekteti, hogy legyőzi az ellenfelet."

A fiatal játékosokat képviselő Jansik Szilárd is egyetért azzal, hogy jó erőpróba lesz ez a csapatnak, az ellenfelekről viszont máshogy gondolkodik, mint Nagy Viktor. Senkitől sem tartok, baj lenne, ha tartanánk tőlük. Tudjuk, hogy a görög és az olasz erősebb meccs lesz, mint a spanyol. Jó meccsek lesznek, megmutathatjuk, mire képes ez a fiatal csapat." A Ferencváros játékosa szerint a jó egyéni teljesítményhez az is hozzájárulhat a válogatottban, ha a klubcsapat jól szerepel. "A Fradival idén még nem vesztettünk mérkőzést, persze, hogy ez önbizalmat ad. Azon még nem gondolkodtam, hogy a válogatottban lassan alapembernek számítok, mindig úgy jövök ide, hogy a legjobbamat nyújtsam. Nagyon örülök mindig a meghívónak, azért küzdök, hogy majd az Európa-bajnokságra is utazhassak."

Az Európa Kupa Szuperdöntőjének magyar kerete:

Kapusok: Nagy Viktor, Vogel Soma

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel, Bátori Bence, Bedő Krisztián, Jansik Szilárd, Jansik Dávid, Kovács Gergő, Manhercz Krisztián, Mezei Tamás, Nagy Ádám, Török Béla, Vadovics Viktor, Vámos Márton, Zalánki Gergő

A rijekai férfi vízilabda Európa Kupa Szuperdöntőjének menetrendje:

Április 5., 1. forduló

A-csoport:

Magyarország - Görögország, 16.00

Olaszország - Spanyolország, 17.30

B-csoport:

Franciaország - Horvátország, 19.00

Szerbia - Montenegró, 20.30

Április 6., 2. forduló

A-csoport:

Magyarország - Olaszország, 16.00

Spanyolország - Görögország, 20.30

B-csoport:

Horvátország - Montenegró, 17.30

Szerbia - Franciaország, 19.00

Április 7., 3. forduló

A-csoport

Olaszország - Görögország, 16.00

Magyarország - Spanyolország, 20.30

B-csoport:

Franciaország - Montenegró, 17.30

Szerbia - Horvátország, 19.00

Április 8. helyosztók