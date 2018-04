Ilyés Ferenc szívesen játszana a nyári kézi vb-selejtezőkön is

A magyar férfi kézilabda-válogatottba a hétvégi siófoki felkészülési tornán tér vissza Ilyés Ferenc, aki a júniusi világbajnoki selejtezőn is szívesen pályára lépne.

Amikor azt mondtam, nem fogok már jönni, az a sorozatterhelésre vonatkozott, olyan világversenyekre, ahol kétnaponta meccsünk van. Az már sok lenne nekem. Most azonban csak két találkozóról van szó, ahogyan nyáron is. Erre fel tudom szívni magamat, és képes vagyok segíteni - nyilatkozta a nemzeti csapat csütörtöki edzése után az MTI-nek a Tatabánya 36 éves balátlövője, aki tavaly október végén mondta le a válogatottságot.

A magyar csapat pénteken Ausztria, vasárnap Brazília együttesével játszik a siófoki Kiss Szilárd Sportcsarnokban. A Szlovénia elleni világbajnoki selejtező idegenbeli mérkőzésére június 9-én kerül sor Koperben, a visszavágót június 13-án Veszprémben rendezik.Ilyés Ferenc - aki eddig 213 válogatott meccsen 501 gólt dobott - úgy fogalmazott, némileg meglepő volt számára, hogy visszahívták, de szívesen csatlakozott ismét a válogatotthoz.

Azt kérték, segítsek a tapasztalatommal, épüljek be a fiatalok közé, hiszen nagyon fontos a nyári világbajnoki selejtező. Az osztrákok és a brazilok elleni mérkőzés nagyon jó felkészülési lehetőség - mondta.

A tapasztalt átlövő hangsúlyozta, bízik benne, hogy a szlovénok elleni párharc során is számít majd rá Ljubomir Vranjes szövetségi kapitány. Hozzátette, hétfő óta sikeres, hasznos munkát végeznek Siófokon, a játékosok kiheverték a klubcsapatukkal átélt kudarcokat és jó hangulatban telnek a közös napok.

Ilyés arra utalt, hogy a Telekom Veszprém és a MOL-Pick Szeged sem jutott negyeddöntőbe a Bajnokok Ligájában. Hangsúlyozta, nagy potenciál van a válogatottban, a sikerek csak azon múlnak, képesek-e csapatként küzdeni a játékosok, illetve a fiatalok tudnak-e folyamatosan továbbfejlődni.

A német TBV Lemgo jobbátlövője, Bartók Donát elmondta, mivel frissek a kudarcélmények, az edzőtábor elején még előkerült a két magyar élcsapat kiesése, de az érintetteknek túl kellett lépniük ezen, hogy a válogatottbeli munkára tudjanak összpontosítani. Hozzátette, már a szlovénok elleni párharc a téma, illetve az, hogy a januári, horvátországi Európa-bajnokságon elkövetett hibákat kijavítsák.

Mivel a magyar válogatott az év elején egy döntetlen mellett kikapott Svédország csapatától edzőmérkőzésen, a kontinenstornán pedig Spanyolország, Dánia és Csehország együttesével szemben is veszített, Ljubomir Vranjes a siófoki tornán ünnepelheti első győzelmét szövetségi kapitányként.

A svéd edző Császár Gáborra, Jamali Imanra és Fekete Dávidra sérülés miatt nem számíthat. A svájci Kadetten Schaffhausen irányítóját és a Telekom Veszprém balátlövőjét térdsérülés, a Budakalász balszélsőjét pedig keresztszalag-szakadás hátráltatja.

A brazil válogatott legismertebb játékosa Thiagus Petrus, a MOL-Pick Szeged balátlövője - aki nyártól Barcelonában folytatja pályafutását -, az osztrákoknál pedig ott lesz a THW Kiel irányítója, Nikola Bilyk, aki hét gólt dobott vasárnap, amikor német klubcsapata elbúcsúztatta a Szegedet a Bajnokok Ligájától.Ugyanebben az időpontban a magyar B válogatott is pályára lép Siófokon a lengyelek és az osztrákok második csapata ellen.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Borbély Ádám (Wisla Plock, lengyel), Mikler Roland (Telekom Veszprém), Székely Márton (Grundfos Tatabánya)

jobbszélsők:

Hornyák Péter (Balatonfüredi KSE), Országh Ádám (Dabas KC)

jobbátlövők:

Ancsin Gábor (Telekom Veszprém), Balogh Zsolt (MOL-Pick Szeged), Bartók Donát (TBV Lemgo, német)

irányítók:

Juhász Ádám (Grundfos Tatabánya), Lékai Máté (Telekom Veszprém)

beállók:

Bánhidi Bence (MOL-Pick Szeged), Schuch Timuzsin (Telekom Veszprém), Sipos Adrián (Grundfos Tatabánya)

balátlövők:

Bodó Richárd (MOL-Pick Szeged), Ilyés Ferenc (Grundfos Tatabánya), Ligetvári Patrik (Telekom Veszprém)

balszélső:

Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE)

A program:

péntek:

Lengyelország B-Ausztria B 16.30

Magyarország-Ausztria 19.00

szombat:

Magyarország B-Ausztria B 14.30

Brazília-Ausztria 17.00

vasárnap:

Magyarország B-Lengyelország B 11.30

Magyarország-Brazília 14.30