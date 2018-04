A Veszprém BL-kiesése nem veszélyezteti Vranjes kapitányi posztját

Novák András, a Magyar Kézilabda Szövetség főtitkára a Sport TV Mai helyzet című műsorában leszögezte, a Telekom Veszprém Bajnokok Ligájából történő kiesése nincs hatással a férfi válogatottat is irányító Ljubomir Vranjes szövetségi kapitányi pozíciójára. A főtitkár beszélt arró is, hogy a szövetség törekszik rá, hogy a jövőben is a Papp László Arénában legyen a női Magyar Kupa négyesdöntője, emellett mindent megtesz majd azért, hogy a jövőben is két magyar férficsapat indulhasson a Bajnokok Ligájában. Az MKSZ szeretné, hogy a magyar legyen a legerősebb bajnokság, ugyanakkor fontos, hogy megfelelő számban versenyezzenek magyar sportolók.

„Elképesztő igény volt erre a nézők részéről" – nyilatkozta Novák András, a női Magyar Kupa múlt heti négyes döntőjéről, amelynek lebonyolítását egyhangúan sikerként könyvelte el a szövetség. A döntőre első ízben került sor az ország legnagyobb sportcsarnokában, a Papp László Arénában, de szinte bizonyos, hogy nem utoljára. "Szeretnénk ezek után mindig oda vinni (a négyes döntőt)" – tette hozzá.

A műsorban szóba került a Szlovénia elleni júniusi világbajnoki selejtezőre készülő férfiválogatott is. A csapat péntektől vasárnapig felkészülési tornán vesz részt Siófokon.

A szövetségi kapitány, Ljubomir Vranjes kérése volt ez, mert egy erős tornával szeretne belemenni a létfontosságú vb-selejtezőbe. A magyar A- és B-válogatott, Brazília, Lengyelország B-válogatottja és az osztrák A- és B-válogatott lesz látható a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. A főtitkár válaszolt arra a kérdésre is, hogy a kapitány pozíciójára hatással van-e az, hogy a Veszprém korán, a nyolcaddöntőben búcsúzott a BL-től: „Bár csalódottak vagyunk, minket is meglepett, hogy most a hosszú évek óta BL Final4-résztvevő Veszprém nem jutott tovább a negyeddöntőbe, de a szövetség szempontjából semmilyen kapitánykérdés nincsen, sőt, mindenben támogatjuk a szövetségi kapitányt, és készülünk a vb-selejtező főpróbára."

Mivel a Veszprém és a Szeged is búcsúzott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, a következő szezonban nem lesz automatikusan főtáblás két magyar csapat a sorozatban, de a szövetség bízik benne, hogy szabadkártyát kap majd az ezüstérmes.

„A korábbiakban már volt erre példa, de őszintén megmondom, akár a Veszprém, akár a Szeged lesz a magyar bajnok, én nem tartok attól, hogy szabadkártyával és szövetségi segítséggel ne tudjuk azt kilobbizni, hogy a második csapat is BL-résztvevő legyen. Novák úgy véli, hogy a nőknél gyakorlatilag biztosra vehető a két főtáblás BL-hely. Ahogy a BL-ben, úgy az EHF-kupában is van egy plusz kreditünk, így mind a nőknél, mind a férfiaknál megvan a lehetőség, hogy három plusz egy csapatot indítsunk. "Bízom benne, hogy elérjük a tavalyi állapotot, hogy 12 csapatunk ott lesz nemzetközi porondon."

A főtitkár szerint folyamatos szakmai vitát generál a kérdés, hogy mind a magyar női, illetve férfi bajnokság a világ legerősebbje legyen, mindezt úgy, hogy a magyar játékosok ne szoruljanak háttérbe. "Most évek óta azt tapasztaljuk, hogy ez az arány egyre inkább tolódik el a magyarok felé az előbb említett (Novák itt a két-két férfi és női BL-csapatra gondol) csapatokban is."

Üdvözítő megoldásnak tartja, amit a Győr csinál: a BL-címvédő rendre kölcsönadja fiatal tehetségeit, akik aztán az NB I-ben szerzett rutinnal kerülhetnek vissza adott esetben az ETO-hoz. A külföldi vs. magyar játékosok számának szabályozásán dolgoznak, de éppen a sportág sajátosságai nehezítik meg a helyezetet. "Könnyű ott, ahol meg lehet határozni, hogy egyszerre hány légiós lehet a pályán. A kézilabdában viszont akár egy másodperc alatt történhet öt csere is. Természetesen gondolkozunk ezen, hiszen látjuk, hogy nem jó ez az állapot, de egy picit nehezebb helyzetben vagyunk, mint azok a sportágak, akik ezt mind jogilag, mind a versenyrendszerükből adódóan meg tudják tenni."

A főtitkár örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy egyre több kézilabdára is alkalmas létesítményt adnak át az országban, valamint a közeljövőben is több világversenynek - U19-es női világbajnokság, ifjúsági Európa-bajnokság - ad otthont hazánk. "Ide tudunk hozni minden olyan világversenyt most már, amit megpályázunk. Örülünk annak, hogy nem csak Európa, hanem világszerte elterjedt, hogy Magyarország jó rendező, és szívesen adnak nekünk rendezvényt."