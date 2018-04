A Győr Audi ETO már Podgoricában eldöntötte a továbbjutás kérdését

A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének első felvonásán a Győri Audi ETO KC a montenegrói Buducsnoszt Podgoricához látogatott. A címvédő a rengeteg hiányzó ellenére nagyszerűen és magabiztosan játszott és

női Bajnokok Ligája, negyeddöntő, 1. mérkőzés:

Buducnost Podgorica (montenegrói)-Győri Audi ETO KC 20-26 (9-12)

a Győr gólszerzői: Görbicz, Amorim 8-8, González 3, Althaus, Broch, Bódi 2-2, Knedlikova 1

Az első percek Mireaya Gonzálezről szóltak, duplájával, valamint Görbicz góljával azonnal nyomatékosította szándékát az ETO, a 6. percben 3-0-s előnyre tett szert.

Ha nehezen, de a Buducnost is kezdett éledezni, a tízedik percre egalizálták az eredményt, sőt, 5-4-re még a vezetést is átvették. Szó nem volt azonban arról, hogy a győriek megilletődtek volna, egy nagyszerű 6-0-s rohammal 11-5-re megléptek. Szünetre némileg kozmetikáztak az eredményen a hazaiak, de Ambros Martín alakulata hármat így is megőrzött előnyéből.

Szerencsére a második félidő ott folytatódott, ahol az első abbamaradt, egyértelműen Görbiczék akarata érvényesült a pályán. 40 percnyi játék után már öttel vezetett a magyar csapat, sőt a 48. minutumban már hét találat választotta el a feleket.

Eduarda Amorim a hajrában is rendkívül ambiciózusán és eredményesen támadott, a Kiss Éva helyére beállt Kari Aalvik Grimsbö jól védett, így a győriek már az első, idegenbeli találkozón hatalmas lépést tettek a négyes döntőbe jutás felé.

A mezőny legeredményesebb játékosa Milena Raicevic volt, aki 16 lövésből kilenc gólt dobott.

A visszavágót jövő szombaton rendezik.

korábban:

FTC-Rail Cargo Hungaria - Rosztov-Don (orosz) 29-31 (15-16)

pénteken játszották:

Midtjylland (dán)-Vardar Szkopje (macedón) 23-24 (16-13)

CSM Bucuresti (román)-Metz HB (francia) 34-21 (19-13)

A visszavágókat a jövő hétvégén játsszák, a budapesti négyes döntőre május 12-én és 13-án kerül sor.