Április 22. és 28. között a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg a jégkorong divízió I/A csoportos világbajnokságot. Korábban Jarmo Tolvanen szövetségi kapitányt kérdeztük a felkészülésről és az esélyekről, ezúttal a játékosokon volt a sor. Kiderül, hogy Sofron István hogyan lépett túl a tavalyi viharos idényén, hogyan készül élete első budapesti vébéjére a magyar hoki egyik legnagyobb tehetsége, Sebők Balázs, vagy hogy miért drukkolt az egész válogatott ugyanannak az NHL-csapatnak az elmúlt időszakban. Ráadásul a cikk végén nyereményjátékot talál, amivel páros belépőt nyerhet a Magyarország-Kazahsztán mérkőzésre.

Egy hazai rendezésű világbajnokság mindig különleges esemény egy magyar jégkorongozó számára. Ki ne álmodna arról, hogy jégre lépjen 9-10 ezer ember előtt, miközben leírhatatlan a hangulat. A jelenlegi válogatottból ez már többeknek megadatott, de van olyan is, aki először tapasztalhatja meg ezt az érzést. Mint például Sarauer Andrew és Sebők Balázs.

Nagyon várom, és izgatott vagyok, ráadásul a tavalyi csalódást keltő produkciónk után szeretnénk ismét boldoggá tenni a szurkolókat, hiszen ők mindig mögöttünk állnak, utaznak velünk, legyen a helyszín Lengyelország, Oroszország, vagy Ukrajna. Tudjuk, hogy mennyire szeretnek minket, ez pedig a legjobb alkalom lehet arra, hogy ebből egy kicsit visszaadjunk – mondta a 33 éves kanadai származású center. Sebők hasonlóan vélekedik:

„Rendkívül izgatott vagyok, előző héten még egy kicsit szomorú voltam, mert szerettem volna, ha messzebb jutunk a bajnokságban a csapatommal. Tavaly viszont pont emiatt maradtam le a vb-ről, megnézzük, most ez a verzió hogy fog sikerülni, nagyon várom, és remélem, olyan szép lesz, ahogy a többiek mondták, és a végén együtt örülünk majd."

Rajna Miklós és Sofron István viszont már átesett korábban a tűzkeresztségen:

„Óriási dolognak tartom, hogy ilyen hamar elkeltek a jegyek, és hogy ennyire szeretnek, nekünk is nagyon fontosak a szurkolók, és mindent megteszünk azért, hogy mi is foglalkozzunk velük. Viszont amikor elkezdődik a meccs, onnantól nem foglalkozhatunk a körülményekkel, mindegy, hogy egy falelátón 30 ember, vagy a Papp Lászlóban 10 000 előtt játszunk.

Az ekkora támogatás igen nagy nyomást tehet a játékosokra, és van olyan, aki ezt kevésbé bírja, ezt mindenképp el kell kerülnünk.Így kell a tudásunk legjavát nyújtani, és akkor a közönség is biztosan boldog lesz" – vélekedett a Fehérvár AV és a válogatott kapusa.

Egykori klubtársát, Sofron Istvánt pontosan ez motiválta, amikor féléves eltiltása után visszatért:

„Először még elég fiatalon, Ladányi Balázs, Vas Márton, Tokaji Viktor, Horváth András és a többiek oldalán egy eredményes vb-t zártunk, de a döntőben sajnos hosszabbításban kikaptunk az olaszoktól, majd két évvel később történt a kazahok elleni csoda.

Mindig fantasztikus élmény a Sportarénában játszani, főleg a közönség miatt, amely akárhova követ minket.Ezért is lenne jó végre hazai környezetben kivívni a feljutást, ami hatalmas érzelmeket váltana ki mindenkiből, és a magyar jégkorongnak is rengeteget segítene. Ráadásul jövőre Szlovákiában lesz az A-csoportos vb, oda akár 10 000-en is kijönnének szerintem."

Sofron egyébként megjárta a hadak útját az elmúlt szezonban, Amerikában kezdett, majd visszatért Európába, a Villach csapatába, ott viszont súlyos sérülést szenvedett:

„A szezon végén egy csúnya ütközés után agyrázkódásom lett, egy hónapot pihentem, de ez a vb-szereplésemet nem befolyásolja.

Szerencsém volt, hogy ennyi idő alatt kihevertem, és már edzeni, játszani is tudtam azóta. Az első hetet sötét szobában kellett töltenem, fény-, hang- és ingermentes környezetben, csak enni keltem fel. Később kezdhettem el terhelni, és mivel nem voltak tüneteim, úgy érzem, 100%-os állapotban leszek a tornára.

Rajna Miklós sérülés miatt keveset volt pályán az idényben, de már készen áll a vb-re. Amely egyébként papíron talán minden idők legerősebb mezőnyét vonultatja fel, hiszen a mieinken kívül Kazahsztán, Szlovénia, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia tagja a csoportnak. Ő és a MAC Budapest hátvédje, Pozsgai Tamás is egyetértenek ebben:

„Abszolút így van, mindenki közel egyenlő erőt képvisel, még a frissen feljutott britek is. Velük elég régen játszottunk utoljára, így róluk tudunk a legkevesebbet, de tavaly például Japánt győzték le a B csoport döntőjében, ami komoly fegyvertény. Nyílt küzdelem lesz, hiszen mindenkinek ugyanaz a célja."

Pozsgai sem ijedt meg a kihívástól:

„Szoktunk erről beszélni, és nyilván van egy papírforma, amit mindenki ismer, valamint én is úgy érzem, hogy roppant erős a mezőny, tele A-csoportos ingázóval és egy erős feljutóval. De mi is azok vagyunk, remek játékosokkal és karakterekkel, minden adott, hogy elérjük a legfelső céljainkat."

Azonban az erős csoport sem ismeretlen számukra, hiszen 2015-ben mindketten kulcsjátékosai voltak annak a krakkói csapatnak, amely kiharcolta a feljutást, ami egyébként akkor sem volt papírforma:

„Az egy nagyon jó elegye volt a rutinosabb és a fiatalabb játékosoknak. Azóta az idősebbek visszavonultak, úgyhogy a legnagyobb feladat, hogy az akkor „középkorúak" át tudják venni a helyüket, és egy igazi csapatot kovácsoljunk ebből a 23 emberből. Ha egymásért harcolunk majd a jégen is, akkor van a legnagyobb esélyünk egy jó eredményre" – elemezte a szituációt a Krakkóban végig fantasztikusan védő Rajna.

Pozsgai szerint is a csapategység lehet a kulcs:

Rendkívül fontos volt, hogy le tudtunk győzni ingázó csapatokat, és jól felkészültünk az ellenfelekből. Ha csapattá válunk, és egyfelé húzunk, akkor nagyon erősek vagyunk, vannak olyan játékosok, akik el tudják dönteni a meccseket, olyan kapusaink, akik le tudják hozni ezeket akár hibátlanul is, nekünk pedig egy stabil védelemmel kell ezt megtámogatni. A MAC Budapest csapatkapitánya egyébként kiváló szájízzel érkezett meg klubtársaival a válogatottba, hiszen a fővárosi együttes története első magyar bajnoki címét ünnepelhette a közelmúltban:

„Három éve kezdtük az építkezést, és rögtön az elejétől kezdve azért küzdöttünk, hogy bajnokok legyünk. A kulcs a háttér- és a csapatmunka volt, szóval mindenki rendkívül boldog, főleg, hogy még friss az élmény. Ebben benne lehet az is, hogy lendületben maradunk, vagy akár a fáradtság, de én nem érzem, hogy bárki is ki lenne merülve, próbáljuk inkább meglovagolni ezt a hullámot."

Az is kiderült, hogy az elmúlt hetekben szinte az egész válogatott figyelemmel kísérte az NHL-ben szereplő Los Angeles Kingst.

„Persze, szurkoltunk, hogy jussanak be a rájátszásba – nevet Pozsgai – nem igazán örültünk volna, ha egy ekkora világklasszis csatlakozik a szlovénokhoz."

Anze Kopitarra gondolt, aki az NHL alapszakaszában összesen 92 pontot gyűjtött (35 gól, 57 gólpassz), amivel a 7. helyen végzett a kanadai táblázaton, és mind gólokban, mind asszisztokban megdöntötte saját egyéni rekordját, mellesleg a világon 3. legjobban kereső hokijátékos. Magyar szemmel a legkevésbé sem hiányzott volna egy ekkora klasszis az amúgy is erős szlovén válogatottnak. A szurkolás bejött, a Kings ott lesz az NHL-playoffban, így Kopitar a 3. bajnoki címéért fog harcolni a tengerentúlon.

Ő szerencsére nem lesz itt Budapesten április 22. és 28. között, a magyar válogatott viszont igen, valamint ön is ott lehet, ha részt vesz az alábbi nyereményjátékban. A sorsoláson azok vesznek részt, akik valamennyi kérdésre helyes választ adtak.