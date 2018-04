Szapporó 2008: "Úgy néztünk ki, mint a jamaikai bobcsapat"

Nehezen indult 2008-ban a szapporói világbajnokság, a fél csapat felszerelése nem érkezett meg időben. Az első edzésen saját elmondásunk szerint is úgy néztek ki, mint a „Jég veled!"-ből megismert jamaikai bobcsapat, ezért akkor még az ellenfelek sem vették komolyan őket. Azonban a végén mi nevettünk, mert a szapporói csoda résztvevői kihozták a legtöbbet a helyzetből, és az egykori kapitányt, Pat Cortinát épp ez nyűgözte le leginkább Magyarországon. A résztvevők erről is beszélnek „A mi Szapporónk" című dokumentumfilmben.

Pontosan 10 évvel ezelőtt, 2008-ban Szapporóban vívta ki a feljutást a magyar jégkorong-válogatott az A-csoportba. Az évforduló alkalmából a Sport TV bemutatja Gallai László „A mi Szapporónk" című dokumentumfilmjét, ami a magyar jégkorong legnagyobb sikerének állít emléket. A 75 perces filmben megszólaló 30 személy számtalan emlékezet történetet idéz fel a tornáról. Többek között a vb nehéz kezdete is szóba került. A fél csapat felszerelése ugyanis nem érkezett meg időben Japánba, így az első edzéseken rögtönöznie kellett a játékosoknak és szakvezetőknek. Egymás felszereléseit használták, és az ellenfelek szakvezetői ezt látva nem is vették túl komolyan a magyarokat. Ma már szerintünk nagyon bánják, hogy így tettek. Pat Cortináék azonban megnyerték a vb-t, és a szövetségi kapitányt le is nyűgözték a fiúk.

De meséljenek erről inkább az érintettek: