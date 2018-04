Kettős győzelemmel jutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe a Győri ETO

A női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjének második meccsén a Győri Audi ETO KC hazai pályán is legyőzte a montenegrói Buducsnoszt Podgoricát, így kettős győzelemmel jutott a budapesti Final Fourba.

A győriek az egy héttel ezelőtti első meccsen 26-20-ra nyertek idegenben, így a meccs tétjéhez képest felszabadultan várhatták a visszavágót Görbicz Anitáék. A meccs első gólját a vendégek szerezték Brnovic révén, majd Görbicz egy hetesből lőtte az első magyar gólt. Broch duplája után már a Győr vezetett, de 3-3-ra visszajött a Buducsnoszt, amikor újra Görbicz talált be büntetőből.

A folytatásban emberhátrányból szerzett gólt a Podgorica, majd Amorim is megkezdte a gólgyártást és Puhalák lerohanása után megint kettő, összesítésben nyolc volt az előny. A vendégek folyamatosan a beállós játékot erőltették, ment is nekik, de Görbicz pedig a heteseket értékesítette szokásos magabiztossággal.

Amorim gólja után Brnovic már a negyedik találatát szerezte, Raicevic hetese után már a montenegrói csapat vezetett, 8-10-nél pedig már időt kellett kérnie Ambros Martínnak. Az időkérés után Hansen kapott két percet, majd Grimsbö remek védése adott tartást a csapatnak, de egy lerohanás után már hárommal vezetett a Podgorica, ráadásul üres kapura is lőhettek, de nem találták el azt.

A kedélyeket Görbicz újabb hetesgólja hűtötte le kissé, majd Grimsbö védései után González és Görbicz is gólt lőttek, utóbbi persze hetesből. Nyolcperces gólcsend után jött vissza döntetlenre a Győr (11-11).

Egy-egy kiállítás következett ezután, majd felváltva jöttek a gólok, de 13-13-nál újra megrázta magát a Podgorica és ellépett két góllal, félidőre Amorim hozta vissza a Győrt (15-15).

A második félidőt Broch gólja nyította, de erre megint volt válasza a vendégeknek, rögtön kettő is, de González emberelőnyből egyenlíteni tudott (17-17). A gólpárbaj folytatódott, de 19-20-nál Görbicz hetest rontott, Konatar gólával megint kettő volt oda, de Görbicz újra hetest vállalt és be is dobta, ahogy a következőt is, majd lerohanásból is betalált Görbe, újra a Győr vezetett (22-21).

A második félidő közepén két fontos védést is bemutatott Kiss Éva, majd Puhalák és Amorim góljaira két büntetővel válaszolt a Buducsnoszt (24-23).

Az utolsó tíz percre egygólos győri előnnyel fordult a két csapat, ekkor már érezhetően rohant az ellenfél, hiszen még mindig hét gólt kellett volna ledolgozni. Percekig nem zörrent meg egyik háló sem, amikor a vendégek mestere kért időt.

Valamit kitalálhatott az edző ugyanis két gólt dobva megint fordított a Podgorica, de Görbicz megint egyenlíteni tudott. A vendégeknek hat percük maradt, de összesítésben mínusz héttel álltak, de a Győr dobott újabb gólt, ráadásul 28-27-nél Grimsbö védett még egy hetest, ekkora gyakorlatilag minden eldőlt.

A 30-28-as végeredményt Hansen állította be, így kettős győzelemmel jutott a budapesti négyes döntőbe a Bajnokok Ligája címvédője, a Győri Audi ETO KC.

A Final Four sorsolását kedden rendezik a magyar fővárosban, a tornára pedig május 12-én és 13-án kerül sor a Papp László Budapest Sportarénában.