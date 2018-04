A Dunaújváros nyerte a női vízilabda LEN Kupát

Fennállása legnagyobb sikereként LEN Kupa-győztes lett a Dunaújváros női vízilabdacsapata.

A magyar együttes a spanyolországi négycsapatos döntő szombati fináléjában a görög Olympiakosz ellen nyert két góllal.

A 2014-ben LEN Kupa-első görög együttes talált be először, Garda Krisztina csapatkapitány révén azonban hamar egyenlített a Dunaújváros, majd váltott vezetéssel jutottak el a felek 4-4-ig. A második negyedben először volt kétgólnyi a különbség Mihók Attila alakulata javára, a nagyszünetre pedig 7-5-ös magyar vezetés mellett vonulhattak el a csapatok.

A szívós pireusziak nem adták fel, 9-9-nél utolérték a Dunaújvárost, majd 10-10-nél is együtt voltak, újítani azonban a magyar csapat tudott, amely előbb a háromgólos Szilágyi Dorottya duplájával tartotta a nyerő pozíciót. A hajrában pedig az összesen négyszer eredményes Garda, utána pedig Gurisatti Gréta talált be kétszer egymás után, s nyert végül 13-11-re a magyar csapat.

A Dunaújváros korábban kétszer játszott a trófeáért a második számú európai női pólósorozatban, de 2001-ben és 2009-ben is be kellett érnie a második hellyel. Most viszont meglett a kupagyőzelem.

Eredmény, női LEN Kupa, négyes döntő, Mataro, finálé:

Dunaújváros-Maarsk Graphics - Olympiakosz (görög) 13-11 (4-4, 3-1, 3-4, 3-2)

korábban:

a 3. helyért:

CN Mataro (spanyol)-Padova (olasz) 11-8 (4-3, 3-1, 2-2, 2-2)

pénteken játszották, elődöntők:

Dunaújváros-Mataro 11-7

Olympiakosz-Padova 10-4