Megvédte címét a Ferencváros a vízilabda Eurokupában

Megvédte címét a Ferencváros a férfi vízilabda Eurokupában: a zöld-fehérek az első mérkőzésen aratott 9-8-as sikerüket követően szerdán 8-5-re diadalmaskodtak az olasz Banco BPM SM Busto vendégeként, így kettős győzelemmel hódították el újra a trófeát.

A Ferencváros százszázalékos mérleggel zárta a második számú európai kupasorozatot.

Férfi Eurokupa, döntő, visszavágó:

Banco BPM SM Busto (olasz) - FTC-PQSWaterpolo 5-8 (1-4, 2-0, 1-1, 1-3)

gólszerzők: Petkovic 2, Gallo, Mirarchi, Baraldi, illetve Jansik Sz., Varga Dé. 2-2, Szirányi, Vámos, Madaras, Nikic 1-1

A párharcot kettős győzelemmel nyerte a Ferencváros.

Jól kezdett a Ferencváros, amely Szirányi Balázs centergóljával korán vezetést szerzett, s ugyan Varga Dénes elhibázott egy emberelőnyt, Vogel Soma első védését Vámos Márton értékesített szabaddobása követte (0-2). Az újabb olasz kiállítást követően Varga Zsolt vezetőedző azonnal időt kért, hiszen érezte, összesítésben a négygólos előny könnyen a párharc korai lezárását jelentené: a tökéletesen kivitelezett figurát a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert fejezte be. Az olaszok teljesen padlóra kerültek, még kettős emberelőnyben sem találtak a kapuba. Varga Dénes ötméteresével már néggyel vezetett a Ferencváros, jött is az olasz időkérés, ezzel együtt a szépítés is.

A második felvonás egy újabb kettős fórral kezdhették az olaszok, s ezt most értékesítették is, majd akcióból betalálva egyetlen gólra zárkóztak fel, mindeközben a magyarok könnyedén dolgozták ki a helyzeteket, de könnyelműek voltak a kapu előtt.

A harmadik negyed elején egyenlített az olasz csapat, Varga Zsolt a játékrész közepéig bírta, majd időt kért és rendet rakott a fejekben. Mindez sikeres volt, hiszen Jansik Szilárd révén hosszú idő után volt eredményes a csapat.

A zárófelvonást az összesítésben szempontjából is rendkívül fontos góllal kezdte az FTC, Slobodan Nikic volt eredményes, a túloldalon viszont azonnal jött a válasz, ráadásul Varga Dániel "kipontozódott". A következő támadásból Jansik szépségdíjas góllal állította vissza a különbséget. Szűk négy perccel a vége előtt egy újabb leválás után Varga Dénes volt eredményes, amivel eldöntötte a kupa sorsát.