Budapesten tehet újra csodát a magyar hokiválogatott

Április 22. és 28. között Budapesten rendezik a jégkorong divízió I/A világbajnokságot. A hatcsapatos torna első két helyezettje feljut a jövő évi A-csoportos elit vb-re, az utolsó pedig kiesik. A mezőny talán most a legerősebb, mióta a jelenlegi lebonyolítási rendszerben játszanak, így szinte lehetetlen megjósolni a végeredményt. Magyarország mellett Kazahsztán, Szlovénia, Olaszország, Lengyelország és Nagy-Britannia küzd majd a minél jobb eredményért. Az érdeklődés óriási, a magyar válogatott meccsire már hetekkel ezelőtt elfogytak a jegyek, a Papp László Sportarénában garantált lesz a fantasztikus hangulat.

A 2017-es kijevi vébén csúnyán leszerepelt a válogatott, miután 1 győzelem mellett 4 vereséget ért el és az ötödik helyen végzett. Rich Chernomaznak megköszönték a munkáját, majd augusztusban a finn Jarmo Tolvanent nevezték ki szövetségi kapitánynak. Azóta a válogatott túl van több tornán és felkészülési mérkőzésen, az utolsó időszakban az összeset megnyerte, miután Ausztriát kétszer, Szlovéniát, Japánt és Ukrajnát pedig egyszer-egyszer sikerült legyőzni. A keret végleges, két komoly hiányzója sajnos biztosan lesz a csapatnak, ugyanis Bartalis István és Bálizs Bence sem tudja vállalni a játékot a világbajnokságon.

Ami viszont biztosnak tűnik, az egy papíron rendkívül gyors, lendületes, fiatalos csatársor Sebők Balázzsal, Hári Jánossal és Galló Vilmossal. Sebők fantasztikus éven van túl a finn bajnokságban, ahol csapatában, a KalPában második helyen végzett a házi pontversenyen. Hári 50 meccsen 46 pontot szerzett a Fehérvár színeiben az EBEL-ben, Galló pedig az elsőosztályba lőtte klubját Svédországban. Sebők tavaly klubkötelezettségei miatt hiányzott, valamint Sofron Istvánra sem számíthatott eltiltás miatt a csapat, a Villach csatára viszont ezúttal ott lesz a jégen.

Idén egyébként mindössze három honosított játékossal vág neki a tornának az együttes, Wehrs Kevin, Bodó Christopher és Sofron klubtársa, Sarauer Andrew a honosított hokis. A srácok rendkívül izgatottak és nagy várják már, hogy megmutassák, mire képesek 9000 tomboló drukker előtt.

Kazahsztán tavaly óriási blamaként élte meg, hogy a válogatottnak nem sikerült visszakerülnie az A-csoportba. Ráadásul papíron gyengébb kerettel érkeznek, mint a korábbiak, az észak-amerikai sorukból ketten lemondták a válogatottságot, a harmadik NHL-es játékosuk pedig visszavonult. Persze így is lesz egy Roman Sztarcsenko és egy Kevin Dallman a csapatban, akik bőven megütik az A-csoport szintjét, nem beszélve a frissen honosított svéd kapusról, Henrik Karlssonról. Az együttes a KHL-ben szereplő Barisz Asztanára épül, az összeszokottság nagy előny lehet számukra, kisebb csoda lenne, ha ez a válogatott idén sem jutna fel. Persze az is az volt, amikor 2013-ban egy emlékezetes mérkőzésen a magyar válogatott 2-1-re legyőzte őket a Papp László Arénában.

Szlovénia fantasztikus olimpiai szereplésen van túl, Szlovákiát és az Egyesült Államokat legyőzve a csoport 2. helyén végzett az együttes. Sajnos, a közelmúlt tétmeccsein nekünk sem termett sok babér ellenük, igaz, magyarországi rendezésű vb-n még nem találkozott a két csapat. Papíron kicsit erősebb a keretük, viszont nagy szerencsénk, hogy a világ egyik legjobb játékosa, az NHL-ben szereplő Los Angeles Kings csapatkapitánya, Anze Kopitar annak ellenére is lemondta a szereplést, hogy klubjával meglehetősen korán búcsúzott az NHL rájátszásától. Nem ő lesz az egyetlen fontos szlovén hiányzó, legjobb kapusuk, Luka Gracnar sem tud jönni, Ziga Jeglic eltiltását tölti, ott lehet viszont a két fehérvári, Luka Vidmar és Ales Music.

Lengyelországgal az elmúlt időszakban kőkemény mérkőzéseket játszottunk, amikor tétmeccsről volt szó. 2015 áprilisában Krakkóban pont ellenük sikerült Hári János és Szirányi Bence góljaival kiharcolni a feljutást, viszont Hári találata volt az eddigi utolsó, amit a lengyelek kitűnő kapusa, Przemyslaw Odrobny tétmeccsen bekapott a magyaroktól. 2016 februárjában az olimpiai selejtezőtorna döntőjében 1-0-ra győztek a lengyelek szétlövésekkel, majd a tavalyi kijevi világbajnokságon 2-0-ra. Náluk is ugyanaz a csapat gerince, mint a korábbi években, így újabb küzdelmes mérkőzésre lehet számítani.

Az olasz válogatott két évvel korábban (amikor Magyarország az A-csoportban szerepelt) egy hihetetlenül szoros tornán pontegyenlőséggel végzett a második helyen, így feljutott a 2017-es elit vébére, ahonnan aztán a papírforma szerint ki is pottyant. Legutóbb 2015-ben tanári játékkal sikerült őket Krakkóban legyőzni, azelőttről viszont két fájó emlékünk van: 2011-ben hirtelen halálban nyertek a Papp Lászlóban és harcolták ki a feljutást Szuper Leventéék ellen, két évvel később ugyanitt 2-1-re győztek, ami később döntőnek bizonyult és ismét ők mehettek fel, Kazahsztán társaságában. Szinte lehetetlen megtippelni, mire lehetünk jók ellenük.

Nagy-Britannia friss feljutóként érkezik Budapestre, oda, ahol 2013-ban játszott legutóbb a divízió I/A-ban. Akkor a nyitómeccsen 4-2-re legyőztük őket, majd az összes mérkőzésüket elveszítve estek ki. Tavaly kisebb meglepetésre Japán ellen sikerült kivívniuk a feljutást és bárkinek okozhatnak kellemetlen meglepetést.

Az elmúlt világbajnokságok forgatókönyvei alapján teljesen felesleges előzetes jóslatokba bocsátkozni, de az erősorrenddel nem árt tisztában lenni. Kazahsztán némileg kiemelkedik a mezőnyből a temérdek KHL-játékosnak és az összeszokottságnak köszönhetően, míg Szlovénia is valamivel előrébb tart, mint mi, a lengyelek, vagy az olaszok. Igaz, a keretük volt már ennél jóval erősebb is, így fegyelmezett, pontos játékkal és jó kapusteljesítménnyel meg lehet verni őket. A hazai rendezés miatt nagy nyomás nehezedik a magyar válogatottra, de fontos megjegyezni, hogy papíron nem mi vagyunk az esélyesek. Ez viszont szerecsére Szapporóban és Krakkóban sem jelentett semmit, akkor sikerült végrehajtani a csodát. Most miért ne sikerülne?

Ami a hab a tortán: 2019-ben Szlovákia rendezi az A-csoportos világbajnokságot, mondani sem kell, hány magyar fanatikus kísérné el a csapatot Pozsonyba vagy Kassára. Persze ennyire ne szaladjunk előre, először szurkoljuk ki itthon a feljutást!

A magyar válogatott mérkőzései:

2018. április 22. 16.00: Magyarország – Kazahsztán

2018. április 23. 19.30: Magyarország – Olaszoszág

2018. április 25. 19.30: Magyarország – Szlovénia

2018. április 26. 19.00: Magyarország – Lengyelország

2018. április 28. 19.30: Magyarország – Nagy-Britannia