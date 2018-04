A csoda vagy te, Sopron Basket!

Sporttörténelmi sikert ért el a Sopron Basket női kosárlabdacsapata, mert vasárnap Euroliga döntőt játszhat. A magyar bajnok elemi izgalmak után 68-65-re győzött az esélyesebb török szupercsapat, a Yakin Dogu ellen a soproni elődöntőben. Hogy hogyan? Azt szerintem senki sem tudja. Utóbbi azonban teljesen lényegtelen.

Az tényleg maga volt a csoda, hogy a Sopron Basket eljutott a legjobb négy közé a kontinens legrangosabb női kosárlabda kupasorozatában. Március közepén, amikor óriási meglepetésre a magyar együttes a negyeddöntő harmadik mérkőzésén kiverte a török milliárdos Fenerbahcét, szinte elhasználtunk minden jelzőt. A kezdés előtt pont azon gondolkodtam, mi lesz akkor, ha a magyar lányok ezt a meccset is megnyerik? A választ helyettem Török Zoltán ügyvezető fogalmazta meg még délután az irodájában: az lenne az Euroliga történetének egyik legnagyobb szenzációja.

Ebben maradtunk.

Az ellenfél a török Yakin Dogu ugyanolyan szupercsapat volt, mint a már elbúcsúztatott Fener, vagy az a Galatasaray, amely ellen a Sopron ebben a kiírásban kétszer is (tehát idegenben is!) nyerni tudott. A török csapatok ellen tehát nagyon jól ment az idei kiírásban, erre is lehetett alapozni. A kezdésre pedig szinte teljesen megtelt az aréna, szinte tapintani lehetett a feszültséget. A Sopron kezdőcsapatában Fegyverneky Zsófia mellett Crvendakics, Turner, Milovanovics és Jovanovics kapott helyet.

A meccs első kosarát a magyar válogatott honosított amerikai játékosa, Vandersloot szerezte, ezzel 2-0-ra vezetett a Yakin. Nagy volt a tempó, Fegyverneky szép dobással egyenlített, majd kisebb figyelmetlenségek után 2-7 állt a táblán. Ez azonban nem zavarta meg a magyar csapatot, amely rögtön egy döbbenetes 11-0-s szériát vágott közé. Volt itt minden. Fegyverneky-tripla, Turner-labdalopás, Jovanovics-ziccer. A fele telt el az első negyednek, amikor a szemfüles Crvendakics kosarával 13-7-re vezetett a Sopron. A hófehér papírlapon csak a 5-0-s faultarány mutatott kissé rosszul, bár az is igaz, hogy a török csapat képtelen volt védekezni ellenünk.

Felrobbant a csarnok, mert Page labdaszerzése után Salvadores szerzett kosarat (17-9), majd Gruda ziccere ment be (17-12.) Salvadores Fegyverneky álompasszát dobta be, nemcsak eredményesen, hanem szépen is játszott a magyar bajnokcsapat. Az első szünetre 19-12-es, azaz hétpontos előnnyel vonult pihenőre a két együttes.

A kiválóan játszó Salvadores kosara nyitotta a második negyedet, 21-12. Elképesztően védekezett a Sopron, a Yakin többnyire csak büntetőből volt eredményes. Ekkor kisebb hullámvölgybe kerültünk, bár az is igaz, hogy a Yakin vitorláját olykor a bírók is kezelték. Finoman szólva sem kapta meg a hazai pályát a Sopron. Félreértés ne essék, nem azt hiányoltuk, hogy elvtelenül ide fújjanak, hanem azt, hogy ami az egyik oldalon szabálytalanság, az a másikon is legyen az. 21-17-re jött fel a török sztárcsapat, Iniguez edző időt kért a hazai oldalon.

Az extrát játszó Salvadores és Milovanovics rántotta ki a csávából a Sopront, előbbi triplája után 28-17, az eddigi legnagyobb különbség alakult ki a Sopron javára. A törököknek újra időt kellett kérniük. Ez sem segített, mert Fegyverneky 30-17-re növelte az előnyt, majd Crvendakics triplája után 33-19. Eldebrinknek hasonló válasza volt erre - ez is tripla, majd Turner gól plusz faultja után a büntető is beesett - 16. perc és 36-22 ide. Szinte hihetetlen.

Meg az is, ahogy McBride a sarokból hintett egy hármast, ez is olyan kosár volt, amelyet még egy büntető követett. 36-26, újra "csak" tíz pont volt a különbség. Mielőtt azonban fehérre váltottak volna az arcok, jött Crvendakics, aki ellen megint nem védekezett senki.

Másfél perccel a nagyszünet előtt újra a törökök következtek, mert Salvadores ellen egy vesztett labda után sportszerűtlent fújtak. Ekkor fogyott el a magyar közönség türelme és teljes joggal kezdték el szidni a bírókat. Nyolc pontra zárkóztak a sok ziccert hibázó törökök, majd Turnert védekezték le. Ezek nem a mi pillanataink voltak. 38-30-nál, 25 másodperccel a vége előtt a magyarok edzője, Iniguez újra időt kért. Remekül fejeződött be az első félidő, mert Turner az utolsó másodpercben dobott egy kosarat, ezzel alakult ki a 40-30-as félidei állás.

Az első félidőben kiválóan játszott a magyar csapat, nagy kérdés volt azonban, hogy tudja-e majd tartani ezt a tempót a Sopron és azt sem lehetett egyértelműen megállapítani, hogy mennyi van még a törökökben. Minderre a harmadik és a negyedik negyed adott választ. Az viszont mindenképp örömteli volt, hogy az ellenséges fújások sem zökkentették ki a magyar bajnokcsapatot.

Megmerevedtek a frontvonalak, mert két és fél perc alatt egyetlen kosár sem esett, ami a Sopronnak annyiban volt jó, hogy ment az idő. Page unta meg ezt, bevágott egy tempót, amire a másik oldalon azonnal jött a válasz. Mindegy, amíg tíz pont volt a különbség, nagy baj nem történhetett. Úgy meg pláne nem, hogy Turner triplája után 45-32 lett az állás. Milovanovics zseniálisan nyúlt bele egy Yakin-támadásba, jöhettünk megint. Micsoda pillanatok következtek.A hosszan támadó soproniak közül Fegyvernekyhez került a labda, már csak 1 másodperc volt a támadóidőből, Zsófia pedig úgy vágta be, mint a huzat azt az ajtót. 48-32, 16 pontos különbség, döbbenetes. Meg az is, hogy Crvendakics lemásolta Turnert, ez is tripla, 51-32, 19 pontos különbség. Nincsenek szavak.

Ám még mindig rengeteg idő volt hátra - egy teljes negyed és a harmadikból is három perc. A soproni B-közép már régen felállt és erre biztatta a közönség ülő részét. Nem kellett sok, mert a szerb bírónő, Jasmina Juras elvett egy triplát a Soprontól. Támadóhibát látott az Istenadta. Csak ő látta így.

A közönség ezt már nem bírta tovább, 51-38, de a Sopront ezen az estén nem lehetett sem megtörni, sem agyonverni. Salvadores kosara közben odaütöttek a törökök, ezt már nem lehetett nem megadni, 54-38. Bármennyire is magabiztosnak tűnt a Sopron előnye, rezgett ám a léc. A magyar kispad sem bírta idegekkel, így a különös küldetéstudattal Sopronba érkező bírók odanyomtak egy technikait. Botrányos bíráskodás, ezek a játékvezetők teljesen alkamatlanok voltak egy ilyen szintű meccs kézbentartására.

Az volt a baj, hogy ezzel egy csapatot teljesen haza tudnak vágni, Vandersloot köszönte szépen, tripla és 54-43. Hol volt már a 19 pontos előny? 9 elolvadt belőle, de így is maradt 10 - emberfeletti teljesítményre volt szükség a negyedik negyedben.

Egyre pontatlanabbá váltak a soproni dobások a negyedik negyed elején. Egy perc után Salvadores már a 16. pontját szórta, ezzel ő volt az egész mezőny legeredményesebb játékosa. Turner sem akart mögötte lemaradni, ha már arra járt, legyen egy jó tripla, 61-48, de még mindig nem lehetett megtörni a török szupercsapatot.

Török időkérés után ment tovább az ütközet. A támadólepattanókat jól szedte a magyar bajnok - fontos eleme volt ez a mieink jó játékának. 7 perccel a befejezés előtt 61-48, majd Hollingsworth szűkítette a Sopron előnyét. 61-50-es, azaz 11 pontos magyar vezetésnél Vandersloot dobott be egy ziccert, így nagyon hosszú idő után újra 10 ponton belülre kerültek a törökök (61-52.) Ekkor 5 perc 48 másodperc volt hátra a mérkőzésből.

Két eladott magyar labda után lett igazán forró a talaj. 61-54, kellett a kosár, de nem ment be - semmi sem ment be ekkor. Nem úgy a másik oldalon, Hollingsworth duplája és 61-56, minden kezdődhetett újra. Vérszemet kapott a Yakin és nem volt ellenszerünk. 19 pontos előny olvadt le háromra és még mindig volt hátra négy perc.

Szétesett a magyar csapat játéka, de ezen nem lehet csodálkozni. Turner távoli dobásai nem ültek, kettő és fél perccel a befejezés előtt pedig Page kipontozódott. De még mindig mi vezettünk egy ponttal. Aztán már ők, mert Hollingsworth büntetői ültek 61-62, döbbenetes, 0-14-es szériában volt benne a magyar csapat.

Turner két büntetője, mint a falat kenyér úgy kellett, 63-62, majd a miénk lett egy védőlepattanó. Másfél perc volt hátra, megint elszórtunk egy labdát, McBride a túloldalon nem, 63-64. Jöhetett az utolsó 77 másodperc.

Nem ragozom. 1,2 másodperccel a vége előtt Milovanovics oldalról elengedett triplájával 68-65 ide. De még mindig volt 1,2 másodperc.

És ekkor oldalról jöhetett a Yakin. De addig vártak a bedobással, amíg letelt az erre kiszabott öt másodperc. Jöhettünk mi. Iniguez időt kért. Gondolom, azért, hogy el ne adjuk a labdát. Vagy ki tudja miért.

Senkit nem érdekel, miért. A Sopron Basket 68-65-re nyert a Yakin Dogu ellen és vasárnap Euroliga döntőt játszik. Hogy ez hogyan sikerült? Senki nem tudja. Ezek a lányok mindenkit legyőztek. Az ellenfelet, a bírókat, önmagukat.

Női kosárlabda Euroliga elődöntő: Sopron Basket-Yakin Dogu 68-65 (19-12, 21-18, 16-16, 12-19)

Sopron Basket: Turner 19/6, Fegyverneky 10/6, Crvendakics 10/6, Milovanovics 9/3, Jovanovics 2.

Csere: Salvadores 16/3, Dubei -, Page 2.

Yakin Dogu: Vandersloot 15/3, Eldebrink 7/6, McBride 12/3, Gruda 3, Lavender 10.

Csere: Hollingsworth 11, Turgut 4/3, Caglar 3.

"Az utolsó negyedben nagyon rosszul játszottunk. Nagyon ideges voltam, attól féltem, hogy nem fogunk tudni nyerni ekkora előnyről – mondta az utolsó, hihetetlen triplát bevágó Jelena Milovanovic a lefújás után az M4 Sportnak. – Szerencsés dobás volt az utolsó, igazi csapatmunka eredménye. Előtte mindent kihagytam, de a csapat bízott bennem. Nem is gondolkodtam mielőtt elengedtem, csak dobtam. Remélem, vasárnap tudunk nyerni!"

Ez egyelőre egészen szürreális. Nem tudok mit mondani, el sem hiszem – mondta a csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia. – Az egész meccset kézben tartottuk, még, ha a végén vissza is jöttek, de akkor is képesek voltunk visszavenni a vezetést. Nem akartunk ilyen izgalmakat, végig domináltuk a meccset, és a végén a szerencse is mellénk állt. De a szerencse a mellé áll, aki megdolgozik érte, és mi nagyon keményen megdolgoztunk ezért a sikerért.

"Csak az utolsó tíz percben nem játszottunk jól. Nagyon elfáradtunk, nagyon sok játékos, nagyon sok percet játszott. A teljesítményük határán voltak, de vasárnap újra megpróbáljuk – mondta Roberto Iniguez, a Sopron Basket vezetőedzője.

"Egészen fantasztikus ez a csapat, a társaknak és az edzőknek köszönhetünk mindent. Ott vagyunk a döntőben, én már teljesen elégedett vagyok. Hogy honnan volt az erőnk az utolsó negyedben? Nézzetek körbe, nézzétek meg ezt a közönséget! Nincs határ, vasárnap a legjobbunkat foguk nyújtani!" – mondta a dupla-duplát elérő Alekszandra Crvendakic.