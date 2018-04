Ha lenne Puskás-díj a kézilabdában, nem kellene tovább keresgélni

A kézilabda Bajnokok Ligája-negyeddöntőben a PSG 34–28-ra verte idegenben a Kielcét, de a meccs nem a francia csapat sikere, sokkal inkább a lengyel együttes játékosának, Dean Bombacnak az utánozhatatlan találata miatt marad sokáig emlékezetes.

A korábban a MOL-Pick Szegedben is megfordult szlovén válogatott kézilabdázó olyan gól akasztott az olimpiai-, világ-, és Európa-bajnok Thierry Omeyer kapujába, amelyet még sokat fognak ismételni. Nem is lehet kérdéses, ha a kézilabdában is lenne Puskás-díj, akkor 2018-ban Dean Bombacnak járna. A mozdulat nem csak gyönyörű, de nagyon váratlan is volt.