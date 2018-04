Gyönyörű ezüstéremmel ért véget a soproni kosárkaland

Egy fantasztikus Euroliga-szezon végén került ezüstérem a Sopron Basket kosárlabdázóinak nyakába. Az orosz Jekatyerinburg elleni finálét ugyan nem tudta megnyerni a magyar csapat, de szó nem érheti a ház elejét, mert aki az idény elején azt mondja, hogy a magyar bajnokcsapat második lesz a sorozatban, azt minimum kinevetik. A döntő a vereség ellenére sokáig emlékezetes marad, a világsztárokkal teletűzdelt oroszok egy pillanatig sem lazíthattak. A vége 53-72, azaz 19 ponttal nyertek az oroszok.

Miután épeszű ember még pénteken reggel sem gondolhatott arra, hogy a Sopron Basket női kosárlabdacsapata Euroliga-döntőt játszhat, a Jekatyerinburg elleni finálét amolyan jutalomjáték-meccsnek is felfoghattuk volna. Akik azonban ismerik Roberto Iniguezt, a soproniak baszk vezetőedzőjét, jól tudják, hogy péntek éjszaka óta azon törte a fejét, mivel lehet meglepni a világ egyik legnagyobb költségvetéssel dolgozó csapatát.

Reális esetben persze semmivel. De ki mert már beszélni a realitásokról, amikor a Sopron 2017 ősze óta szállította nekünk a csodákat, fittyet hányva minden realitásra. Ilyen volt a csoportküzdelmek során a Galatasaray itthoni és idegenbeli legyőzése, ilyen volt a negyeddöntőben a szintén milliárdos költségvetésű török Fenerbahce eltakarítása, ilyen volt a pénteki elődöntő a török Yakin Dogu ellen. Éppen ezért illett volna a csoda-sormintába egy újabb világraszóló bravúr az olimpiai - és világbajnokokat felvonultató Jekatyerinburg ellen.

Iniguez mester váratlant húzott. A kezdőbe tette a 208 cm magas Határ Bernadettet, aki a Jekatyerinburg amerikai olimpiai bajnok óriásával, Brittney Grinerrel próbált lépést tartani. 0-5 után Turner hárompontosa esett be gyönyörűen, de a lepattanók szerzésében ekkor nem sokat tudott tenni a Sopron. Nem véletlen, hogy 11-3-as orosz vezetésnél Inigueznek időt kellett kérnie. Határ leült, de ismerjük el, hogy Griner nem tudott mellette pontot dobni.

Sem költségvetésben, sem a játékosok egyéni képességében nem volt egy súlycsoportban a két csapat. Az elsőhöz annyit, hogy nem a dollármilliók dobták a pontokat, a másodikhoz meg annyit, hogy eszméletlen jó csapat az UMMC. Két játékosáról pár szó. Maya Moore: A WNBA-ben szereplő Minnesota Lynx játékosa négyszeres bajnok, MVP, döntő-MVP, ötszörös All-Star, kétszeres olimpiai- és világbajnok, 2012-ben az Euroligát is megnyerte a Valenciával Honti Kata csapattársaként. Brittney Griner: a 206 centis center nyert már WNBA bajnokságot, négyszeres All-Star, tavaly ő volt a liga pontkirálynője, kétszer az év legjobb védője, olimpiai- és világbajnok, de ezt még lehet sorolni. Ja, és tud zsákolni is.

8-14 után a 6. percben Milovanovics triplája szállt be a kosárba (11-14), majd az UMMC vezetőedzője, Miguel Mendez kért időt. Hiába, mert Fegyverneky szép duplájával egy pontra jött vissza a Sopron. Határ Bernadett ekkor már a kispadon ült, Griner pedig beszedte a második személyi hibáját - mehetett ő is a cserék közé. 15-18-as orosz vezetésnél a szerb bírónő lépéshibát fújt Milovanovicsra - senki sem értette, miért. Újabb magyar játékos, Dubei Debóra jött be a Sopronba. Emberfeletti küzdelemben tartotta magát a magyar bajnok, Beglova hármas a lehető legrosszabbkor jött, az első negyedet 22-15-re nyerte meg a Jekatyerinburg.

A kelleténél picit jobban tisztelte ellenfelét a Sopron a második negyed elején. Dubei visszaült a kispadra. Látható volt, hogy a magyar játékosok közül egyedül Fegyverneky Zsófia tudja tartani azt a tempót, amelyet egy ilyen mérkőzés megkövetel. Crvendakics két büntetője után újra csak 5 ponttal vezetett az ellenfél, amelybe visszajött Griner. Maradhatott volna még a padon egy kicsit. De nem, két támadásból szerzett öt pontot és máris tíz lett a különbség (19-29.) Aztán tizenkettő - Inigueznek újra időt kellett kérnie.

Félreértés ne legyen, ami a pályán történt, az a realitás, csak épp lehetett némi hiányérzete az embernek. Nem sokáig. A második negyed második felében három gyönyörű soproni támadással 27-33, azaz a mínusz tizenkettőből mínusz hatra jöttünk vissza. A közönség vastapssal és óriási hangorkánnal hálálta meg mindezt. Mendeznek időt kellett kérni - ez azért sokat elárul arról, hogy küzdött a magyar csapat. Pedig a Jeka ebben az időszakban mindenkit bevetett, akit csak lehetett. Mondanunk sem kell, hogy az időkérés megint nekik használt, mert a nagyszünetre visszaállították a tizenkét pontos előnyüket. Page 3 másodperccel a nagyszünet előtt 30-39-re módosított, de a 3 másodperc is elég volt ahhoz, hogy a belga Emma Meesseman bevágjon egy másik hármast. A nagyszünetre tehát 42-30-as orosz vezetéssel mentek el a csapatok.

A második félidőt 3-0-al kezdte a Jeka, majd Page dobott egy szép tempót. Az oroszok nagyon komolyan vették a meccset, a Sopron viszont többször hadilábon állt a szerencsével is. Hangrobbanás rázta meg a csarnokot, amikor a kis Turner lebúrázta Torrenset, előtte meg Fegyverneky szerzett szép kosarat.

Turner elképesztő blokkja:

A Sopron próbált tíz ponton belülre kerülni, mert a Jekatyerinburg ekkor nagyon sokat hibázott. Miguel Mendez meg is unta a dolgot és a 26. percben 34-45-ös állásnál időt kért.

A Sopron egymás után öt támadást rontott el, a hatodikat nem, mert Jovanovics kosarával ismét belül voltunk a tíz ponton. Turner labdát szerzett, de elvették tőle, ez a legrosszabbkor jött, mert megtörte a magyar csapat lendületét. A következő akciót támadóhiba miatt elvették a játékvezetők, majd Griner a túloldalon faulttal együtt dobta be. 36-50, elillantak a halvány remények.

Page tartotta a lépést, de egy fecske nem csinál nyarat. A túloldalon Griner kiosztását Moore vágta be a hárompontos vonalon túlról - 38-53, ez közte tizenöt, kezdett elhúzni a Jeka. Hogy ez ne így legyen, arról Milovanovics gondoskodott, az ő hármasával 42-53-as orosz vezetéssel zárult a harmadik negyed, amelyet 12-11-re a Sopron nyert meg.

A közönség csodálatosan biztatta a Sopront, miközben az oroszok tizenkét ponttal vezettek. A soproni lányok meg is érdemelték mindezt, mert oroszlánként küzdöttek. Turner két támadásból öt pontot dobott, de mielőtt túlságosan is rózsaszínű lett volna az álom, mi is kaptunk egy ötöst (47-56-ról 47-61.)

Nagyon megnyomta a Jekatyerinburg a végét, de Turner hárompontosával tartottuk a lépést (53-65.) Ő világklasszis produkciót nyújtott, hiszen már 21 potnál járt, ennyit senki nem dobott a mezőnyben. Annyira jó lett volna, ha a végén a bűvös tíz ponton belülre kerülünk - ennek szurkolt a 3500 néző is az arénában. Az utolsó három percet már felállva tombolta végig a publikum.

Az óriási lelkesedéssel, de sok hibával játszó soproniak az utolsó három percet elrontották, így az UMMC 72-53-ra nyerte meg a meccset. Az egész mezőny legjobbja a 21 pontos magyar útlevéllel is rendelkező Yvonne Turner lett.

A 19 pontos vereség ellenére azt kell írjuk, hogy a Sopron méltó ellenfele volt a világklasszisokkal teletűzdelt milliárdos orosz sztárcsapatnak. A magyar bajnoknak már a jövő héten nagy feladata lesz, mert csütörtökön Szekszárdon kezdődik a hazai bajnokság három győzelemig tartó döntősorozata.

Női Euroliga, Final Four, döntő

UMMC Jekatyerinburg - Sopron Basket 72-53 (22-15, 20-15, 11-12, 19-11)

Jekatyerinburg: Toliver 4, Moore 17/6, Torrens 4/3, Meesseman 19/3, Griner 16.

Csere: Beglova 3/3, Beliakova 5/3, Sanders 4.

Sopron: Turner 21/12, Fegyverneky 4, Crvendakics 2, Milovanovics 13/6, Határ -.

Csere: Page 9/3, Jovanovics 4, Dubei -, Salvadores -.

"Nagyon boldog vagyok, hogy idáig eljutottunk, hogy a csapat eljutott idáig. Annak ellenére, hogy vesztettünk, boldogok vagyunk. Nagyon sok fegyverük van, nagyon sok mindent tudnak elővenni egy-egy mérkőzésen. De a legfontosabb, hogy nagyon büszke vagyok a csapatunkra" – mondta Yvonne Turner, aki 21 pontjával a mezőny legeredményesebbje volt. Az amerikai irányító azt is elárulta, hogy azért lesz egy kisebb ünnepség vasárnap este.

"Egészen hihetetlen volt mindaz, ami itt történt – mondta Roberto Iniguez, a Sopron Basketv vezetőedzője a díjátadó után az M4 Sportnak. – Még el kell telnie egy kis időnek, hogy mindenki realizálja, ami itt történt. A tudásunk határán kosárlabdáztunk, mindent megtettünk, és egyenesen imádom ezeket a lányokat. Az eredménytől függetlenül én teljes mértékben elégedett vagyok. Két éve jöttem ide, még egy év van a szerződésemből, nem tudom, mit hoz a jövő, majd meglátjuk."

"Fantasztikus volt, én még soha nem játszottam ilyen hangulatban Sopronban – mondta a soproni csapatkapitány, Fegyverneky Zsófia, aki most, szemben az elveszített Magyar Kupa döntő után, ezúttal a nyakában tartotta az ezüstérmet. – Arra az ezüstre akkor nem voltam büszke, erre viszont úgy tekintek, mintha aranyérem lenne. Ha a szezon legjobb meccsét játszottuk volna, akkor talán szorosabb is lehetett volna a vége.

"Ez jobb érzés, mint a 2009-es, de azért most is szomorúak vagyunk, hiszen nyerni szerettünk volna. Persze, tudtuk, hogy ki ellen játszunk, tudtuk, hogy teli van sztárokkal a Jekatyerinburg. De büszkék lehetünk magunkra és azok is vagyunk" – mondta Jelena Milovanovic, aki 2009-ben már játszott a csapattal a Final4-ban, de akkor érem nélkül maradt a csapat, míg most ezüstérmet nyert a Sopron Basket.