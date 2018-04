Hősies győzelmet aratott a magyar hokiválogatott a mumus olaszok ellen

A magyar jégkorong-válogatott a budapesti divízió I/A világbajnokság második napján döcögős, de hősies játékkal, hátrányból fordítva 3-2-re legyőzte az olasz csapatot, amely ellen az elmúlt időszakban rendre alulmaradt a Papp László Budapest Sportarénában. A győzelemmel továbbra is jók az esélyek a feljutásra, ráadásul Szlovénia minden bizonnyal kiszállt a harcból.

Ismét Vay Ádám kezdett a magyarok kapujában, míg az olaszoknál visszafoglalta a helyét az első számú kapus, Andreas Bernard. Az első percekben a vendégcsapat birtokolta többet a korongot, Vaynak többször is akadt dolga, de veszélyes helyzetet nem tudott kialakítani az olasz csapat. Aztán az 5. percben egy elképesztően szerencsétlen góllal megszerezte a vezetést Olaszország, a kapu előterében elterülő Tommaso Traversáról úgy hullott be a korong Simon Kostner lövése után, hogy Vaynak esélye sem volt a védésre.

A játékrész elején kissé enerváltnak tűnt a magyar válogatott, jóval többször lőttek kapura az olaszok, nagy javulásra volt szükség az egyenlítéshez. Kimaradt egy-egy ajtó-ablak helyzet itt is, ott is, az azonban biztató volt, hogy láthatóan magasabb fokozatba kapcsolt a magyar csapat, Bernardnak is volt bőven dolga. A játékvezetők engedték a kemény játékot, több véleményes esetnél is néma maradt a síp, amit a 9000 fanatikus hangos fújolással vett tudomásul. Az olaszok kapuvasig is eljutottak, mi viszont eléggé ötlettelennek tűntünk a támadóharmadban. A mérkőzés első emberelőnyét az olaszok kapták Pozsgai Tamás gáncsolása után, de szerencsére a játék késletetése miatt ők is megfogyatkoztak bő egy perccel később. Ezt az előnyt sem sikerült sajnos kihasználni (két nagyobb lehetőség is kimaradt), így a magyar válogatott a vb első négy harmada után lőtt gól nélkül állt.

A második harmadot nagyobb lendülettel kezdte a válogatott,ami végre meghozta az első gólunkat: Sofron lőtte be a korongot a jobbszélről középre, amibe mesterien tette bele az ütőjét Andrew Sarauer, így a második harmad második percében sikerült egyenlíteni, ettől pedig a közönség is új erőre kapott. A meccs tempója is sokkal gyorsabb lett, az olaszok nem törtek meg, ráadásul a bírók is megtolták a szekerüket, amikor Kevin Wehrst egy ugyanolyan ütközés miatt szórták ki, mint amilyet kettő másodperccel korábban egy magyar játékos kapott. A zebrák nem tették zsebre, amit a Papp László közönségétől kaptak.

A csapat hősiesen kibekkelte a jogtalan emberhátrányt, majd lendületbe is került, de Sebők Balázsnak és Nagy Gergőnek sem volt szerencséje. Aztán az olaszok szereztek egy érvénytelen találatot, amely után még emberhátrányba is kerültek, igencsak érdekes jelenetek zajlottak ekkor. Azonban ahelyett, hogy sikerült volna gólra váltani az előnyt, mi kaptunk egyet egy csúnyán eladott korong után, Thomas Larkin pedig nem hibázta el a ziccert. Szerencsére ezzel az emberelőnyünk nem járt le, amit végül ki is használtunk, egy látványos Sebők-Galló összjáték után a csapatkapitány, Vas János egyenlített. Rendkívül fontos volt a gyors válasz, csak így lehetett elkerülni, hogy az emberhátrányos gól megfogja a csapatot. Kettő perccel a játékrész vége előtt elképesztő jeleneteket láthattunk az olasz kapu előtt, amiből nemhogy gólt nem sikerült szerezni, de még emberhátrányba is kerültünk Sebők magasbotja miatt. Ezt szerencsére a harmad végét jelző dudaszóig nem tudták kihasználni az olaszok, így 2-2-vel fordultak a csapatok a harmadik harmadra.

Amit ismét fantasztikusan kezdett a magyar válogatott, másfél perc elteltével Sebők Balázs pimasz húzott lövése védhetetlenül vágódott az olasz kapuba. Először vezetett a vb-n a hazai csapat, a lehető legjobbkor! Megmaradt szerencsére a lenület is, Erdély Csanád pazar szólója épphogy mellé ment.

Persze az olaszok is felpörögtek, hiszen hátrányban voltak, de Vay Ádám nagyszerűen állta a sarat, 45 perc után 32 védésnél tartott. Aztán az olaszok is elkövettek egy buta szabálytalanságot a támadóharmadban, ismét magyar emberelőny következett, amely ezúttal kimaradt. Az olaszok offenzívája nem akart alábbhagyni, de mindet sikerült hatástalanítani.

Támadásban kissé pontatlanok voltunk a meccs hajrájában, de a lényeg az volt, hogy tartsuk az eredményt. Kettő perc volt hátra, amikor két nagyobb lehetőséget is elhibáztunk, azonban szerencsére az olaszok nem tudták ezt megbosszulni, hiába hozták le a kapust annak érdekében, hogy létszámfölényben támadhassanak. Az utolsó percben hősiesen blokkoltak a magyar játékosok, az olaszok tanácstalanok voltak, így eldőlt, hogy Magyarország 3-2-re legyőzte Olaszországot és bejelentkezett a feljutásért.

Végeredmény:

Magyarország – Olaszország 3-2 (0-1, 2-1, 1-0)

Gólszerzők: Sarauer (22.), Vas (33. - emberelőnyből), Sebők (42.), illetve Traversa (5.), Larkin (32. – emberhátrányból)

Korábban:

Lengyelország - Szlovénia 4-2 (1-0, 2-1, 1-1)

A mérkőzést követően 37 védést és klasszis teljesítmény bemutató Vay Ádám értékelt:

"Megint kaptunk egy szerencsétlen gólt, a másodiknál pedig kicsit elnéztük a védekezést. Próbáltunk pozitívak maradni és dolgozni tovább, így kemény munkával sikerült megverni ezt a nagyon jó csapatot. Próbáltunk a tegnapinál okosabban játszani, valamint nem pánikolni, amire egyébként hajlamosak lennénk és elkezdünk kapkodni. Szerencsére ezt most jól kezeltük, így nyerni tudtunk."

Galló Vilmos két gólpasszal, valamint a nap legjobb szövegével járult hozzá a sikerhez:

"Egy kicsit izgultunk az elején, de mondtuk egymásnak a kispadon, hogy a töpörtyűben több energia van, mint a pizzában. A mai meccsre másik sorba kerültem, ahova talán több energiát tudtam vinni, és mivel győztünk a recept bevált. Ilyen szurkolók mellett megjön az ember önbizalmat, köszönjük nekik is!"

Sofron István gyönyörű gólpasszal készítette elő a jégtörő találatot:

"Ma is szerencsétlen gólokat kaptunk, de sokat tanultunk a tegnapi meccsből, így sikerült felállni. Megbeszéltük, hogy bármi van, csináljuk tovább a dolgunkat, megyünk előre és őröljük őket. Örülök, hogy megmutattuk, képesek vagyunk hátrányból is megfordítani egy mérkőzést. Jól jött 2-2-nél a gyors egyenlítés, mert kezdtünk frusztráltak lenni, hogy a sok helyzet ellenére nem tudtunk gólt lőni, de amikor sikerült, onnantól elhittük, hogy ez összejöhet és nagyon örülünk, hogy sikerült is."

Természetesen a győztes gól szerzője, Sebők Balázs is boldog volt a győzelem után:

"Rettentő jó érzés, nagyon kellett ez a győzelem, de ezt a meccset is, ahogy a tegnapit is, el kell felejteni is a következő koncentrálni. A lövésemre mondhatjuk, hogy nem volt a legjobb, talán a közönség lökte be, viszont szerencsére lélektani fölénybe kerültünk onnan. Csapatként játszottunk és csapatként is nyertünk, megmutattuk, hogy van karakterünk. Így kell folytatni tovább."

A magyar válogatottnak kedden szünnap jön, szerdán 19.30-tól a gyengélkedő Szlovénia ellen folytatja a világbajnokságot.