Szokatlan meleg nehezíti a játékosok dolgát a budapesti hokivébén

Soha nem lehet megunni a szurkolók ünneplését Erdély Csanád szerint, akit a magyar jégkorong-válogatott többi tagjával együtt hétfőn este nagy tömeg éltetett azt követően, hogy 3-2-re legyőzték az olaszokat a divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság második fordulójában.

"Soha nem lehet megunni ezt az érzést. Ez egy k ülönleges élmény, hogy itt, Magyarországon, Budapesten tudunk játszani" - hangsúlyozta Erdély. - "Egy órával a meccs után mentünk a szurkolói faluba, és hétköznap este ellenére is ezren-ezerötszázan lehettek ott."

Kiemelte, profi sportolóként ugyanakkor le kell ülepednie bennük a "libabőrt okozó jó érzésnek", erre jó a keddi szünnapjuk. Mint mondta, ezt a sikert ugyanúgy maguk mögött kell hagyniuk, mint a kazahoktól elszenvedett vasárnapi 3-0-s vereséget.

"Nem véletlenül az a jelszónk a világbajnokságra, hogy itt és most" - mondta Erdély a keddi edzésen, amelyen a jégen a cserekapus Rajna Miklós, a tartalék hálóőr Duschek Dávid, valamint több mezőnyjátékos gyakorolt.

Kifejtette, annak, hogy kétszer is egyenlíteni tudtak az olaszok ellen, majd végül megfordították a mérkőzést, az volt a kulcsa, hogy már bennük volt a kazah meccs tapasztalata.

"Pontosan tudtuk, hogy a kulcsfontosságú helyzetek be kell, hogy menjenek. Nem volt az a rövidzárlat, mint a kazah meccsen" - utalt a vasárnapi összecsapás utolsó harmadában négy perc alatt kapott három gólra a csatár.

Az olaszok elleni, a találkozó közbeni változtatásokról elmondta, a válogatottban mindenki ugyanazt a sémát követi, így nagy újdonságot nem jelent egy csere, mégis új impulzust tud vinni egy sorba.

A Papp László Budapest Sportarénáról megjegyezte, a számukra szokatlan meleg miatt sokkal többet izzadnak, mint máskor, minden harmad után cserélni kell az aláöltözetet és pótolni a folyadékveszteséget, emellett fejben is jobban elfáradnak.

"Tizenegy-tizennyolc fokban nem ugyanaz korcsolyázni, mint öt-hat fokban, az oxigénellátás is más" - tette hozzá.

A kapus Vay Ádám is panaszkodott a magas hőmérsékletre, amely miatt többször is le kellett vennie a sisakját, hogy elegendő oxigént kapjon a szervezete.

Ez nekem nagyon extra, a tengerentúlon nincsenek ilyen meleg arénák, de ehhez is alkalmazkodni kell" - fogalmazott a Rapid Cityben védő Vay, akit a találkozó alatt és az azt követő ünnepségen is külön éltetett a közönség. Leszögezte, jó érzés számára, de nem szabad, hogy a fejébe szálljon, mert az kihathat a teljesítményére is.

Az MTI kérdésére, mely szerint Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány a mérkőzést követő esti sajtótájékoztatón kiemelte, ő tartotta meccsben a válogatottat az első harmadban, azt mondta, jólesik neki az elismerés.

"A védekezés is nagyon sokat számít abban, hogy egy kapus hogyan tud teljesíteni. Az első gólnál szerencsétlenül pattant a korong, van, hogy kifelé jön, most befelé ment. De menni kellett tovább, jó érzés volt, hogy én is támaszkodhattam a társakra" - fogalmazott Vay.

Stipsicz Bence, aki a záró harmadban a harmadik legtöbb időt töltötte a jégen, elmondta, a kulcs az volt, hogy a kapott góltól nem vesztették el a fókuszt.

Nem volt az az összezuhanás, mint a kazahok ellen, ezt sikerült a játékunkban korrigálni. Tudtuk, hogy a csapatjáték sikerre fog vezetni minket, és a végén sikerre is vezetett." - fogalmazott.

A szurkolók éltetéséről úgy vélekedett:

"Óriási, hogy olyan szurkolótáborunk van, amelyik egy órát várt ránk a meccs után. Nem hiszem, hogy sok sportágban van ilyen" - fogalmazott a védő. - "Hihetetlen lehetőség ilyen emberek előtt játszani, köszönjük, hogy ennyien kijönnek és így buzdítanak minket."

A magyar válogatott - akárcsak a pont nélküli szlovénokon túl pillanatnyilag minden riválisa - három ponttal áll. A keddi pihenőnapját követően szerdán a tavaly még a világelitben szereplő szlovénokkal, csütörtökön a lengyelekkel játszik a csapat. A világbajnokságot a britek elleni szombati összecsapással zárja a házigazda.

Az első két helyezett feljut a 16 csapatos elitbe, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.