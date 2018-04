A magyar sportlegenda szívinfarktust kapott

A magyar jégkorong egyik legfontosabb alakja, a Fehérvár tanácsadója, Ocskay Gábor – közismertebben „az Öreg" – szívinfarktusa után otthon pihenget.

Ocskay Gábor csütörtök éjjel az otthonában lett rosszul, nem sokkal később már vitték a kórházba, ahol katéterezték a szívét, és a körülményekhez képest minden rendben, hazatérhetett, ahol egyelőre tévén nézi a vb-t, de a hét második felében akár személyesen is jelen lehet a BS-ben – ahogy az szokásos, ugye – számolt be az nso.hu.