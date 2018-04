Győzelem Lengyelország ellen, továbbra is van esély a hokisok feljutására

Csütörtökön mindössze egy mérkőzést rendeztek, a mi szempontunkból kulcsfontosságút. A lengyeleket mindenképpen le kellett győzni ahhoz, hogy egyrészt maradjon esélyünk a feljutásra, másrészt távolabb kerüljünk a kiesést jelentő utolsó helytől. Szerencsére sikerült, Sebők, Benk és Hári góljával 3-2-nyert a magyar hokiválogatott, így továbbra is lehet számolgatni.

A lengyel kapuban az eddig mindössze egy meccsen védő Przemyslaw Odobny kezdett, de ez nem meglepő, a honosított John Murray csak azért védett eddig, hogy előbbi rápihenhessen a fontosabb összecsapásokra – mint például erre. Nálunk ugyanúgy Vay Ádámé volt a ketrec, ami viszont nagy érvágás, hogy Sofron Istvánt nélkülöznünk kellett, mert begyulladt a könyöke.

Igyekeztünk azonnal a kapuhoz szegezni a lengyeleket, Hári már 25 másodperc elteltével tesztelte Odrobnyt, majd rögtön emberelőnybe kerültünk Zapala akasztása miatt. Ezt pedig ki más, mint Sebők Balázs révén sikerült kihasználni, 1:04 telt el a meccsből és máris vezettünk! Éppen a gólszerző emelte ki az előző mérkőzés után, hogy nagyon fontos lenne végre a jó kezdés, hát tessék.

A gól után nem pörgött annyira a játék, mint mondjuk a szlovénok ellen tegnap, de szerencsére nem álltunk vissza. Ebben aztán segített Komorski teljesen felesleges szabálytalansága, amivel ismét emberfórban játszhattunk, ez azonban most nem hozott gólt, pedig Pozsgainak két veszélyes lövése is volt a kékvonalról. A folytatás viszont jobban sikerült, a 10. percben egy kapu előtti kavarodásnál a már két feljutást és megélő Benk András volt a legszemfülesebb, fonáklövése Odrobnyról csorgott be a kapuba. Ekkor sem álltunk le, futószalagon jöttek a helyzeteink, a játék javarészt a lengyelek kapuja előtt zajlott, Odrobny többször csak bravúrral tudott hárítani. A harmad utolsó előtti percében Kóger előtt adódott ziccer, de Odrobny fogta. A játék képe alapján a 2-0-s előnyünk a lengyelekre nézve volt hízelgő.

A második játékrészre nagyon energiát mozgósítottak a vendégek, hosszú percekre nyomás alá került Vay kapuja. Majd ismét Odrobny parádézott egy kontra után, amikor Sebők került helyzetbe Hári passzából. Az 5. percben Sarauer lövése mellé ment, majd egy perccel később sajnos megszületett a lengyelek szépítő gólja. Filip Komorski maradt egyedül a kapu előtt és lecsapott a Vay Ádám által elejtett korongra. Mindkét oldalon akadozott a játék a folytatásban, rengetegszer csúsztak be lesre a játékosok, valamint az eladott korongot száma is megnőtt. Aztán Galló előtt adódott egy lehetőség, miután egy buli után mindenkit faképnél hagyott, de a lövésre már nem maradt ereje. A 33. percben a lengyelek egy kontra után egyenlítettek, 3 a 2 ellen léphettek ki, de Aron Chmielewski nem passzolt senkinek, megoldotta egyedül. Egál és még csak azt sem lehetett mondani, hogy érdemtelenül, a mi játékunk szinte teljesen eltűnt, míg a vendégek feljavultak.

Ha még nem lett volna elég bajunk, Nagy Krisztián kapott egy kétperces kisbüntetést, de az emberhátrányos egységünk kiváló munkájának köszönhetően megúsztuk kapott gól nélkül. Sajnos ennél nagyobb örömünk viszont nem volt ebben a harmadban, amelyet 2-0-ra elvesztettünk és ennek most semmi köze nem volt a balszerencséhez.

Fél perc telt el a harmadik harmadból, amikor felrobbant a Papp László Sportaréna: Hári János húzta kapura a korongot, ami szerencsésen változtatott irányt az egyik lengyel védő korcsolyáján és védhetetlenül vágódott be a tehetetlen Odrobny mellett. Nem sokkal ezután Pozsgai Tamás játékkésleltetése miatt ismét megfogyatkoztunk, nehéz pillanatok következtek, de mi jutottunk ekkor is helyzetig Stipsicz Bence révén, majd Erdélyt lökték neki a kapuvasnak teljesen szabálytalanul, azonban a játékvezetők elengedték az esetet. A lényeg, hogy kivédekeztük a hátrányt, ami egyébként az egész tornán jellemző volt a válogatottra.

Rögtön mi kerültünk ezután előnybe, mert elcserélték magukat a lengyelek. Nagyon közül voltunk a gólszerzéshez, de Bodónak csak az oldalhálóba sikerült lőni, pedig már Odrobny is verve volt. Majd Sebők ugrott meg úgy, mint szerdán, de a lengyel bekkek résen voltak, az emberelőnyünk pedig lejárt. Neupauer viszont újfent szabálytalan volt, következett a második fórunk sorozatban, ami azonban tiszavirágéletűre sikerült Chmielewski Jászai-díjas alakítása után. Rövid 4 a 4 elleni játék után fél percet a vendégek játszottak előnyben, de momentumuk sem volt, ekkor pedig bő 9 perc volt hátra. Varga Arnoldot is kiküldték gáncsolásért (teljes joggal), a lengyelek vezetőedzője, az NHL-múlttal rendelkező Ted Nolan pedig időt kért. Kezdett lankadni a vendégek koncentrációja, a magyarok pedig csúsztak-másztak a jégen, hogy tudjanak blokkolni, így ez az előny is gól nélkül telt le. Másfél perccel a vége előtt a lengyelek tilos felszabadítást ütöttek, esélyük sem volt ekkor lehozni a kapust plusz egy mezőnyjátékosra cserélve, mert birtokolni tudtuk a korongot. Több lehetősége nem is maradt a lengyeleknek, így egy rendkívül kemény mérkőzésen sikerült begyűjtenünk a második győzelmünket. Azaz maradt még esély a feljutásra, míg Lengyelországot a kiesés szélére löktük.

Végeredmény:

Magyarország – Lengyelország 3-2 (2-0, 0-2, 1-0)

Gólszerzők: Sebők (2. - emberelőnyből), Benk (10.), Hári (41.) illetve Komorski (26.), Chmielewski (33.)

A győzelemmel Magyarországnak hat pontja van, amivel feljött a negyedik helyre, míg Lengyelország az ötödik három ponttal.

A mérkőzés után a zsinórban harmadik mérkőzésén eredményes Sebők Balázs jókedvűen nyilatkozott:

"Kicsit megnehezítettük a dolgunkat, az első harmad alapján vezethettünk volna akár 4-5 góllal, de ez a hoki szépsége, persze ezen javítani kell majd. Most egyelőre nagyon örülünk, hogy sikerült győznünk. A második harmadra a lengyelek is újítottak és mi is leromlottunk, talán az egész felkészülési időszak és a vb legrosszabb periódusát produkáltuk, nagy szerencse, hogy ez most belefért. Van még hátra egy meccs, azt meg kell nyerni, eddig egyébként nem igazán követtük a briteket. Ha úgy hokizunk, ahogy az első harmadban, akkor nem lehet gondunk."

Erdély Csanád szerint nem szabad figyelmen kívül hagyni a második harmadot:

"Lényeges volt, hogy korán vezetést szereztünk, aztán a harmadikban is gyorsan lőttünk egy gólt, az előnyt pedig meg tudtuk tartani. Persze beszélni kell a másodikról is, megint volt egy olyan időszakunk, ami se az edzői stábnak, se nekünk nem tetszett, amikor fel tudtak állni a lengyelek, szóval ez lesz ennek a meccsnek a tanulsága. Ezen a szinten már olyan csapatokkal játszunk, amelyek kihasználják a hullámvölgyeket, viszont az első és a harmadik olyanra sikerült, mint amilyet kitűztünk magunknak. Nagyon elfáradtunk és örülünk annak, hogy jön a szünnap."

A győztes találatot végül Hári Jánosnak adták, és ő is úgy látta, hogy jogosan:

"Megnézzük majd a gólt, én a hátvéd lábát láttam és nem Csaniét. A második harmadban sokat bénáztunk, visszaengedtük őket a meccsbe, de a harmadikra sikerült összekapni magunkat, igyekeztünk megmutatni, hogy nem a másodikban mutatott játék a csapat igazi karaktere. Eddig sok ingyen gólt adtunk az ellenfeleknek, a britek ellen ezt igyekszünk elkerülni és akkor meglesz a győzelem."

A magyar válogatott a vb zárónapján Nagy-Britannia ellen játszik szombaton 19.30-kor.