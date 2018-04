Kőkemény védekezéssel nyertek a soproni kosaraslányok Szekszárdon

Nagyon magas szintű védőmunkájának köszönhetően a női kosárlabda Euroliga ezüstérmese, a Sopron Basket 63-53-ra nyert Szekszárdon a női bajnoki döntő első mérkőzésén. A Szekszárd csak az első negyedben tudott pár percig vezetni, de onnan végig a Sopron uralta a meccset. Ezzel a KSC pályaelőnye elveszett, a Sopronnak most már elég a két hazai mérkőzését megnyernie ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét.

A tolnai megyeszékhelyen óriási várakozás előzte meg az Euroliga ezüstérmes Sopron Basket vendégjátékát. Roberto Iniguez, a soproniak vezetőedzője nem számíthatott Angela Salvadoresre. Amúgy éppen a döntő első napján tartották Sopronban azt a városi közgyűlést, ahol az elöljárók megköszönték a Sopron gyönyörű Euroliga-szereplését és jelentős pénzjutalmat szavaztak meg a kosarasoknak.

Ami a Szekszárdot illeti, Zseljko Djokics és csapata nagyon fente a fogát a Sopronra. A két együttes a tavalyi bajnoki döntőben már összecsapott. Akkor rögtön az első mérkőzésen a Sopron elvette a KSC pályaelőnyét és 3-1-es összesítéssel húzta be a döntősorozatot. Roberto Iniguez a mostani meccs előtt úgy vélte, hogy az első összecsapás nagyon fontos a sorozatban, de arra is felhívta a figyelmet, hogy nem ezen a meccsen dől el a bajnoki cím sorsa.

A csarnokban volt valaki, aki ezen a mérkőzésen mondott búcsút 45 éves rádiós pályafutásának. A háttéremberekről a lehető legritkábban szólunk, írunk, Orosz Péter hangmérnök azonban megérdemel pár sort.

A rádióban 1973 óta megszakítás nélkül dolgozó hangmester ezen a szekszárdi mérkőzésen keverte utoljára a hangot azért, hogy a hallgatók minél jobb minőségben követhessék az eseményeket. Orosz Péter négy nyári olimpián (1996 Atlanta, 2000 Sydney, 2004 Athén és 2008 Peking) dolgozott, péntektől viszont nyugdíjas lesz. Imádta a sportot, munkája egészen biztosan hiányozni fog a rádiós kollégáknak.

Negyedórával a kezdés előtt már egy gombostűt sem lehetett leejteni a szekszárdi csarnokban, ahová a rendezők minden szabad helyet kihasználva tettek be pótszékeket. A nagy kérdés az volt, hogy a vasárnap még Euroliga-döntőt játszó Sopron Basket együttese mennyire tud fejben ott lenni egy ilyen fontos összecsapáson. A vendégcsapat ebben az idényben az Euroliga idegenbeli összecsapásain számos nagy győzelmet aratott (Prágában és Isztambulban is), de hazai pályán épp a Szekszárd ellen vesztették el a Magyar Kupát március végén.

Iniguez a legerősebb kezdőt vezényelte a pályára, Fegyverneky mellett Milovanovics, Jovanovics, Turner és Crvendakics kezdett. Roppant érdekesen indult a csata. A Szekszárd 3 perc 6 másodpercig nem dobott pontot, miközben Turner, Jovanovics és Milovanovics is kosarat dobott. 0-6 után Gereben triplája volt a jeladás, majd pillanatok alatt 5-6 lett az állás, mert Oblak duplája is jó volt. Tűzbe jött a közönség, mert Studer triplája újra azt jelentette, hogy csak egy ponttal, 11-10-re vezettek a vendégek. A 7. perc végén Erica McCall kosarával már a Szekszárd vezetett 12-11-re. 14-11-nél Inigueznek ki kellett kérnie az első soproni időt.

Keményen védekezett mindkét csapat, a Szekszárd nem tudott elhúzni. Az első félidő utolsó momentuma Milovanovics szép triplája volt, ezzel egyenlített ki a Sopron (16-16.) Milovanovics 1,2 másodperccel a negyed vége előtt engedte el a dobást, a Szekszárdnak már nem volt ideje újabb támadásra.

A második negyedben - az elsőhöz hasonlóan - nagyon nehezen indult be a szekszárdi pontgyártás. A Sopron egyik támadása viszont a legnagyobb ínyenceket is kielégítette. Turner tett fel egy labdát, de hibázott, a lepattanó már-már a hazaiaké lett, de Turner ellopta azt. Kivitte a mezőnybe és onnan komponált egy újabb akciót, amelyet Dubei Debóra fejezett be ponttal. Öt perc alatt egy pontot (!) dobott be a Szekszárd, majd 17-25-nél Gereben faulttal együtt ért el kosarat. 20-25-re jött fel a hazai együttes, ekkor Crvendakics dobott dudaszós duplát. Fegyverneky sarokból elengedett kétpontosa és 22-29-es állásnál a Szekszárd kért időt.

Egy perc volt hátra az első félidőből, amikor Studer Ágnes megvillantotta kivételes dobótudását. Egy dudaszós tripla után zárkózott fel a Szekszárd, de Crvendakics révén azonnal jött egy kétpontos válasz. A nagyszünetben négy pont volt a Sopron előnye, azaz 31-27-re vezetett a vendégcsapat.

A harmadik negyed második percében a Szekszárd újra két pontra 31-33-ra megközelítette a Sopront, amely lopakodva szerezte a pontokat. Ebben a szakaszban például csinált egy 9-0-s szériát, majd jött a már szokásos Milovanovics-tripla. A 26. percben tíz ponttal 43-33-ra vezettek a vendégek. Zseljko Djokicsnak újra időt kellett kérnie, mert az alapszakaszgyőztes Szekszárd játéka igencsak akadozott. A közönség is érezte, hogy a Szekszárd mellé kell állnia, de a Sopron kőkemény védekezését ők sem tudták megakadályozni. Dubei kihagyott ziccere egy betörés után azt jelentette, hogy tízpontos soproni vezetésnél jöhetett a hazai csapat. De ennek a negyednek a második felében nem sok minden skerült a Szekszárdnak, amely 30 perc alatt összesen 35 pontot dobott, a harmadik negyeben pedig összesen nyolcat. A Sopron a harmadik játékrészben Euroliga-szinten védekezett, ezt pedig a Szekszárd nem tudta feltörni. 35-49, azaz 14 pontos előnyre tett szert a Sopron.

Turner duplája vezette fel a negyedik negyedet (35-51), majd nagyon hosszú szünet után Theodoreán Alexandra törte meg a szekszárdi pontcsendet. Az idő nem a hazai együttesnek dolgozott, a Szekszárd számára az lett volna a lényeg, hogy minél gyorsabban ponttal fejezze be a támadásait. 39-51-nél megálltak a csapatok, hosszú ideig nem született pont, majd a szekszárdi Costa gól plusz faultja után újra tíz ponton belülre került a Szekszárd (42-51), Roberto Iniguez pedig azonnal időt kért.

Ekkor még hét perc volt hátra a mérkőzésből. A Sopron igyekezett hosszan támadni, amely akkor volt lett volna célravezető, ha azok pontosan fejeződnek be. Öt és fél perccel a vége előtt kezdett a helyzet érdekes lenni, mert a Sopron pontgyűjtése megállt, de a Szekszárd képtelen volt kosarat dobni. Aztán jött Fegyverneky sarokból elengedett duplája (42-53), majd Turner triplája amelyre Oblak hasonlóval felelt. Három perccel a befejezés előtt 47-56, azaz kilenc ponttal vezetett a vendégcsapat. Azt pedig lehetett sejteni, hogy ezt az előnyt nem engedi ki a kezéből a Sopron.

Ez pedig így is történt. Page kosarával 47-60, ezt a meccset tehát behúzta a Sopron, amely a döntő első mérkőzésén elvette a KSC pályaelőnyét. Minden úgy kezdődött tehát, mint egy évvel korábban.

A Sopron Basket főként kőkemény és magas színvonalú védőmunkájának köszönhette ezt a sikert. Fejben végig nagyon ott voltak a vendégek, akiken látszott, hogy a vasárnapi Euroliga-siker sem szállt a fejükbe, legfeljebb a testükbe. Utóbbit - azaz a fizikai terhelést - ezen a meccsen le tudta győzni a zöld-sárga alakulat.

A döntő második mérkőzésére vasárnap este 18 órától kerül sor Sopronban.

Női kosárlabda bajnoki döntő, 1. mérkőzés: KSC Szekszárd - Sopron Basket 53-63 (16-16, 11-15, 8-18, 18-14)

A három győzelemig tartó párosmérkőzés állása 1-0 a Sopron javára.