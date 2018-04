Huszonegy pontos szabálymódosító javaslat vízilabdában

Négy éven belül másodszor rendezett világkonferenciát a vízilabdáról a Nemzetközi Úszó Szövetség (FINA) - ezúttal Budapesten gyűltek össze a sportág szereplői, s a technikai bizottság tagjai 21 pontos szabálymódosító javaslatot terjesztettek elő.

A háromnapos eseményt követő sajtótájékoztatón Julio Maglione, a FINA elnöke közölte: a sportág jövőjét nagyban befolyásoló előadásokon és egyeztetéseken vannak túl. Most ismét tettünk egy nagyon fontos lépést, hogy a vízilabda újra a modern kor követelményeinek megfelelő játék legyen " - közölte az elnök. Hozzátette: a sportág a legősibb csapatsport az olimpiák műsorán, így hatalmas értéket képvisel, de "haladnia kell a korral, reagálnia a kihívásokra."

Cornel Marculescu ügyvezető igazgató kijelentette: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) részéről meghívott főigazgató-helyettes, Pere Miro - maga is egykori vízilabdázó - budapesti előadásában egyértelművé tette, mik a NOB elvárásai az olimpiai sportágakkal kapcsolatban. "Minél több fiatal érdeklődését keltse fel, és a lehető legszélesebb körben terjedjen el a világon" - szögezte le Marculescu.

A konferencián előadóként szereplő, a sajtótájékoztatón a FINA edzőbizottságát képviselő Kemény Dénes - a magyar szövetség elnöke - elsősorban a 2014-es cancúni és a jelenlegi konferencia konklúzióit hasonlította össze. A magyar válogatottal korábban sorozatban három olimpián diadalmaskodó szövetségi kapitány elmondta: négy éve leginkább a sportág eladhatóságára, a marketingre helyezték a hangsúlyt, míg most körbejárták a szükséges szabálymódosítások kérdését, és konkrét javaslatok is születtek, melyek tesztelése hamarosan élesben is elkezdődik.

A legfontosabb cél, hogy a felfrissített szabálykönyvben szereplő szabályokat következetesen alkalmazzák a játékvezetők, ne értelmezzék" - hangsúlyozta Kemény Dénes. Elmondta: egy sportágat a sztárokon keresztül lehet a leginkább eladni, a jelenlegi vízilabda viszont arról szól, hogyan próbálják meg ezeket a klasszisokat fizikailag elnyomni. "És ez ellen a játékvezetők nem igazán tudnak, hajlandóak tenni. Teljesen más irányba kell elmozdulnunk" - árulta el Kemény.

A FINA vízilabda technikai bizottsága egy 21 pontból álló módosító csomagot tett le az asztalra, ennek elemeit tesztelik majd a különböző nyári versenyeken. Amelyik beválik, azt a decemberi kongresszuson jóváhagyják, és már ezek alapján játsszák majd jövőre a kvangdzsui világbajnokságot, valamint a 2020-as tokiói olimpiát.

Ezek közül a leglátványosabbak a jelenlegi 5 méteres vonal 6 méterre mozgatása - azaz szabaddobásból e mögül lehet gólt lőni -, innen végeznék el a büntetőt, amelynél lóbálhatna is a játékos, szöglet és kiállítás után pedig nem 30, hanem csak 20 másodperce lenne a labdát birtokló csapatnak a támadás befejezésére. Emellett teljesen felfrissítik, és a jelenlegi játék kívánalmaihoz igazítják a szabálytalanságokra vonatkozó, gyakorlatilag száz éve érintetlen pontokat, amitől azt remélik, hogy megszűnhet a jelenlegi, túlzottan is a fizikai párharcokra építő szemléletmód.