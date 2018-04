A legdrámaibb körülmények között maradtak le a magyar hokisok a feljutásról

A magyar férfi jégkorong-válogatott 59:45-nél még feljutásra állt, de ekkor kiegyenlített az ellenfél Nagy-Britannia, így a szigetországi csapat ünnepelhetett a végén, amely óriási meglepetésre megnyerte a divízió I/A világbajnokságot és két év alatt két osztályt ugrova, Olaszországgal karöltve 2019-ben a Szlovákiában megrendezett A-csoportos világbajnokságon szerepelhet.

Egy győzelem, ami az újabb csodát jelenthette. Ki gondolta volna még a vb előtt, hogy a magyar válogatott utolsó, Nagy-Britannia elleni csatája fog dönteni arról, ki jut fel? Nekünk egy 60 perc alatt kiharcolt győzelem kellett az üdvösséghez, ráadásul Kazahsztán Lengyelország ellen aratott sikere miatt a kieséstől sem kellett tartani, a briteknek elég volt döntetlennel kihúzni a rendes játékiőt. Az elképesztően hektikus és kiszámíthatatlan világbajnokság elérkezett a csúcsmérkőzéshez.

A magyar kapuban ezúttal is Vay Ádám kezdett, viszont Sofron István könyöksérülése nem jött rendbe, és bár a bemelegítésen részt vett, sajnos végül nem tudta vállalni a játékot a szélső.

Nagy lendülettel kezdte a hazai együttes a döntőnek is beillő találkozót és már a második percben emberelőnybe került Magosi Bálint harciassága után. A fór pedig nem is alakulhatott volna jobban, Bodó Christopher szemfüles góljával ugyanis sikerült megszerezni a vezetést!

Az 5. percig kellett várni Vay első védésére, viszont Garát Zsombor szabálytalansága miatt brit előny következett.

A szigetországiak a mérkőzés előtt a vb leghatékonyabb emberelőnyös játékával rendelkeztek, míg a magyar védekezés szintén az első helyen volt. Szerencsére a mi mutatónk javult, nem kaptunk gólt, sőt, még ellentámadást is tudtunk vezetni. A szurkolókra a vb eddigi mérkőzésein sem volt panasz, ezúttal viszont még saját teljesítményükre is rátettek minimum egy lapáttal, szüntelen énekléssel igyekeztek hozzátenni a magukét. A 11. percben aztán páros kiállítást láthattunk, a britektől Ben O'Connor ült ki akasztásért, de Nagy Gergő is megkapta a kétpercét, mert rájátszott az esetre, így 4 a 4 ellen folytatódott a játék, gól viszont ekkor sem született.

Rendkívül fizikálisan játszott a magyar csapat, Erdély Csanád és Nagy is keményen büntette a briteket, amivel kicsit sikerült is megzavarni őket. Hosszú idő után először a 13. percben lőttünk kapura, de Ben Bowns megvillantotta a lepkéskesztyűjét. Majd ismét ő került főszerepbe, amikor Vas János megindulása és centerezése után először Erdély lövését, majd Sebők ismétlését is hatalmas bravúrral hárította.

Jóval lüktetőbbé vált a játék a harmad végére, főleg a britek harmadában zajlottak az események, de a vendégek is bemutattak néhány veszélyes kontrát, amikor Vaynak résen kellett lennie. A végére még maradt egy magyar lehetőség, de Sebők nem tudta jól átvenni a korongot, így 1-0-s magyar vezetéssel ért véget az első játékrész. 40 percre voltunk a feljutástól!

Jöhetett a kritikus második harmad, jó lett volna tovább növelni az előnyt. 1-2 lövésen kívül főleg a test test elleni játék dominált eleinte, komolyabb helyzet egyik csapat előtt sem adódott, igaz, Bowns kicsit mellényúlt Kóger Dániel lövésénél, de a korong elpattogott a kapu előtt. Stipsicz Bence is jégre tett egy britet, hogy érezzék a vendégszeretetünket, hátha ezzel sikerül őket elbizonytalanítani. Aztán Sebők iramodott meg úgy, ahogy szokott, de Brendan Brooks keményen legyalulta, még a kaput is elsodorta a magyar csatár, de nem járt az esetért kiállítás, viszont a jeget kezelésbe kellett venni. Majd ismét Vaynak akadt dolga, aztán egy kontrából mi veszélyeztettünk, hogy aztán újra emberelőnybe kerüljünk, Myers akasztotta Erdélyt szabálytalanul, de Vas és Magosi is csak Bowns hasát tudta eltalálni a pakkal. Nagy Krisztián is ziccerbe került nem sokkal később, de nem tudta fonákkal kapura húzni a pakkot Sebők kiváló átadása után.

Búsulásra azonban nem volt okunk, egyrészt vezettünk, másrészt újra emberelőnybe kerültünk, mert a britek elcserélték magukat. A második gól viszont most sem jött össze, nem lehetett még a kapussal együtt sem betuszkolni a korongot a kapuba. A túloldalon viszont majdnem megvolt az egyenlítés, Vaytól kellett egy újabb bravúr.

Majd sajnos mi is kaptunk egy technikai kiállítást játékkésleltetés miatt, amit Erdély Csanád ült le, ekkor 3 perc volt hátra a harmadból. Vay és az emberhátrányos egység viszont ismét jelesre vizsgázott. Ahogy teljes védelem, maradt az 1-0 a második húszperc után is!

Magyar helyzettel kezdődött a harmadik harmad is, de Erdély lövése elhalt Bownsban. Egy perccel később viszont már ő is és az egész Papp László Sportaréna gólnak örülhetett, Hári kapu elé betett passza ugyanis éppen róla pattant be a brit kapuba. Az esetet videóbíróval is visszanézték, aztán a játékvezető hosszas tanakodás után a középső bedobókörre mutatott, az Aréna pedig felrobbant. 2-0, 18 perccel a vége előtt!

Igyekeztek újítani a britek, rendesen tesztelték Vayt, aki rendkívül magabiztosan védett ezúttal is, nem engedett még kipattanókat sem.

Erdény a túloldalon duplázhatott volna, de bombáját mamuttal védte Bowns.

Hogy ne uralkodjon el a karneváli hangulat, arról a britek gondoskodtak, akik sajnos 9 perccel a vége előtt megszerezték az első góljukat, Robert Dowd lőtt fordulásból, Vay pedig semmit sem láthatott a korongból. És a baj ugye csőstül jön, szinte rögtön emberhátrányba is kerültünk Stipsicz véleményes büntetése miatt, idegörlő percek következtek. Hősies védekezéssel ezt is túléltük, mindenki csúszott-mászott a jégen, ha kellett. Elképesztően pörögtek a vendégek, olykor a saját harmadunkból sem sikerült kijutni, vagy ha igen, akkor is csak tilos felszabadítással. Akadályozásért Varga Arnoldot is kiszórták az egyáltalán nem szívbajos "zebrák" 3:22-vel a vége előtt, de Hári fantasztikus védőmunkája és szólója után büntetőt lőhetett a magyar 22-es! Sajnos Bowns azonban jó helyen hagyta a mamutot, nem nyugodhattunk meg, csak akkor egy kicsit, amikor ismét sikerült kivédekezni az emberhátrányt. Egy perc volt hátra ekkor, Nagy-Britannia pedig időt kért, lehozta a kapust és 6 mezőnyjátékossal támadt. Ennek pedig sajnos meglett az eredménye számukra,15.8 másodperccel a vége előtt ugyanis jött a dráma és az újabb brit gól, Robert Farmer lövése átcsorgott az addig kiválóan védő Vayon. Majd letelt a rendes játékidő, a britek pedig mindenüket eldobva elkezdték az ünneplést, hiszen ezzel eldőlt, hogy minimum egy pontot szereztek és óriási meglepetésre megnyerték a tornát, méghozzá friss feljutóként. Aztán szóltak nekik, hogy van még egy ötperces hosszabbítás (a vb legutolsó meccsén a legelső túlóra), így le kellett játszani azt is, hiába nem volt kedve hozzá senkinek.

Néhány szóló akadt a 3 a 3 elleni játékban, ahogy ez lenni szokott, gól viszont nem esett, jöhetett a szétlövés. Közben néhány olasz játékos odasétált a brit kispadhoz megköszönni a gólt, hiszen, ezzel az eredménnyel az is eldőlt, hogy nem Magyarország és Kazahsztán a két feljutó, hanem Nagy-Britannia és Olaszország.

A büntetőpárbajból is a britek jöttek ki jobban, bár ennek gyakorlatilag nem volt már tétje, csak annyi, hogy jegyzőkönyv szerint ők nyerték a mérkőzést, de a lényeges dolgok már 60 perc alatt eldőltek. Sajnos nekünk a Papp Lászlóban nem sikerül az a fránya feljutás.

Végeredmény:

Magyarország – Nagy-Britannia 2-3 (1-0, 0-0, 1-2, 0-0)

Gólszerzők: Bodó (4. - emberelőny), Erdély (42.), illetve Dowd (51.), Farmer (60.), O'Connor (győztes büntető)

Korábban:

Kazahsztán – Lengyelország 6-1

Olaszország – Szlovénia 4-3

A mérkőzés után elsőként Hári János értékelte a szívszorító csatát:

"Úgy akartam lőni a büntetőt, ahogy mindig szoktam, elhúzni tenyeresre, de nem tudtam megemelni. 50 percig jók voltunk, de tudtuk, hogy szoros lesz a vége. Elkapták a fonalat, minden hozzájuk pattant, ahogy az egész vb-n, de megérdemelték, hogy feljutottak."

Galló Vilmosnak a szurkolók miatt is hiányérzete van.

"Talán egész meccsen domináltunk, nem lett volna szabad őket ennyire közel engedni a végén. Nagyon nehéz leírni, mit érzek, a szurkolók miatt is szomorú vagyok, szerettük volna nekik megadni az itthoni feljutás élményét. A hosszabbítást már csak le akartuk tudni, de ők ott is végig szurkoltak."

A mérkőzésen kiválóan játszó Erdély Csanád is rendkívül csalódott volt:

"Nekünk is és a briteknek is voltak ziccerei, amiket belőhettek volna, de a védelmünk és Ádi kiválóan dolgozott. A hidegzuhany miatt borzasztó ez most, hiszen megcsináltuk a nehezét, végre egyszer minden úgy alakult rajtunk kívül, hogy minden klappolt. Nem voltam még ilyen helyzetben, hiszen legutóbb sikerült a feljutás, ez egy új érzés, ami eléggé keserű, de 2-3 nap múlva majd talán leülepszik és akkor meg tudjuk beszélni."

A csapatkapitány Vas János sok csatát, többek között két feljutást is megélt, szerinte a rutin hiányzott a végén:

"Úgy játszottunk, ahogy megbeszéltük, sajnos két hibából kaptunk két gólt, egyszerűbben ki kellett volna tenni a korongokat. Sajnos ilyen ez a jégkorong, egyszer ad, egyszer elvesz, most utóbbi történt, pedig megérdemelte volna a csapat és mindegyik játékos, akiknek csak gratulálni tudok. Hiányzott a rutin a végén, de ez a fiataloknak fontos tapasztalat, hiszen nagyon közel voltunk egy rendkívül szoros és erős vébén."

Az egész vb-n kiválóan védő Vay Ádám volt talán a leginkább elkeseredve:

"Nehezen találok szavakat, mindent megtettünk a három pontért, de az utolsó gól szertefoszlatta a dolgokat. Talán még nem jött el a mi időnk, nem tudom, jövőre meglesz. A szövetségi kapitány megköszönte a kemény munkákat és hogy mennyit dolgoztunk, többet most ő sem tudott mondani."

A divízió I/A világbajnokság végeredménye:

1. Nagy-Britannia

2. Olaszország

3. Kazahsztán

4. Magyarország

5. Szlovénia

6. Lengyelország

Az első két helyezett feljutott a 2019-es szlovákiai A-csoportos elit-világbajnokságra, míg az utolsó helyezett jövőre a divízió I/B-ben folytatja.