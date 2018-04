Így juthat fel a magyar hokiválogatott az elitbe!

A magyar jégkorong-válogatott szombaton este 19.30-tól a feljutásért lép jégre Nagy-Britannia ellen. Vagy nem, de erre ne is gondoljunk. A meglepetések világbajnokságán még az utolsó nap három meccsén is szinte minden megtörténhet, a hatból öt csapat még feljuthat, de ki is eshet. Lássuk a részleteket!