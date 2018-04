Olasz szívesség a magyaroknak: ha nyerünk a britek ellen, feljutunk!

Az olasz válogatott végletekig kiélezett mérkőzésen 4-3-ra legyőzte a szlovén együttest a budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokság szombati zárónapján, ezáltal saját és a magyar válogatott esélyét is életben tartotta a feljutásra.

Eredmény, 5. (utolsó) forduló:

Olaszország-Szlovénia 4-3 (1-1, 2-2, 1-0)

gólszerzők: Gander (2.), Sullivan (30.), Trivellato (34.), D. Kostner (60.), illetve Podlipnik (18.), Ticar (24.), Kovacevic (39.)

A találkozó előtt biztossá vált, hogy a kiesés veszélye egyik együttest sem fenyegeti, ám mindkét félnek volt esélye arra, hogy visszajusson a világelitbe, ahol tavaly szerepelt. A magyar válogatottnak csak abban az esetben maradhatott meg az reménye a jövő évi A-csoportos vb-re, ha a szlovénok nem győznek a rendes játékidőben. Korai góllal indult a találkozó, már a második percben vezetést szerzett emberelőnyben az olasz együttes, amely a következő fórban nem tudott veszélyeztetni, a két páros kiállítás során négy a négy ellen viszont komoly lehetőségei adódtak. A harmad hajrájában aktívabb szlovénoknak sikerült egyenlíteniük.

Lendületüket átmentették a második játékrész elejére, s egy emberelőnyt kihasználva a vezetést is átvették, s ezt követően is ígéretesek voltak a támadásaik. Olasz létszámfölény következett, és végül a fór lejárta előtt fél másodperccel egalizáltak. A találkozó felénél rendkívül hektikussá vált a játék, mindkét kapu többször forgott veszélyben, az olaszok jöttek ki góllal ebből az időszakból, így újra ők vezettek (3-2). Rövid olasz fölényt követően utolsó három percre éledtek a szlovénok, beszorították ellenfelüket, s a nyomásuk 68 másodperccel a szünet előtt egyenlítő góllá érett.

A záró felvonásban mindkét csapat nagyon koncentráltan játszott, s a percek múlásával egyre nőtt a feszültség is, hiszen a döntetlen, s így a hosszabbítás egyik csapatnak sem volt jó, mindkettőnek rendes játékidős siker kellett a feljutási esély megőrzéséhez. Az utolsó tíz percre fordulva a Papp László Budapest Sportaréna lelátóin helyet foglaló 2465 szurkoló enyhe szlovén fölényt láthatott, és az egyik lövés a kapuvason csattant. A rendes játékidő záró öt percére fordulva a szlovén kapusnak néhány nagy védést kellett bemutatnia, a dudaszóhoz közeledve kérdés az volt, melyik csapat vállalja be előbb a kapuslehozatalt. Három perccel a vége előtt emberelőnybe kerültek a szlovénok, s időt is kértek. Az önfeláldozóan védekező olaszok azonban kibekkelték a hátrányt, a szlovénok pedig az utolsó ötven másodpercre lehozták kapusukat. Az olaszok előbb a kapuvasat találták el, majd 2,3 másodperccel a dudaszó előtt Diego Kostner az üres kapuba lőtt.

Az olaszok sikerével a magyar válogatott sorsa saját kezében van: ha alapjátékidőben legyőzi Nagy-Britanniát a zárómérkőzésen, feljut a világelitbe.

A vb első két helyezettje felkerül a 16 csapatos elitbe, az utolsóként záró lengyel együttes pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd. (FOTÓ)

Korábban:

Kazahsztán-Lengyelország 6-1 (2-0, 2-1, 2-0)