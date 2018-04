Egy tökéletes negyeddel karnyújtásra került a címvédéstől a Sopron Basket

A címvédő Sopron Basket csapata 2-0-s előnyre tett szert a női kosárlabda NB1 döntőjében, miután egy iszonyatosan küzdelmes mérkőzésen, kiváló harmadik negyedbeli játékának köszönhetően 70-55-re győzött az alapszakasz-győztes Atomerőmű KSC Szekszárd ellen és csütörtökön akár bajnoki címet is ünnepelhet.

Az első mérkőzésen a Sopron azonnal elvette az alapszakasz-győztes Szekszárd pályaelőnyét, miután a már megszokott kemény védekezéssel 63-53-ra nyert a tolnaiak otthonában. Kitartott tehát a címvédő lendülete a sikeres, ezüstéremmel végződő Euroliga Final Four után.

Már a bemutatásnál és megkapta a Szekszárd a vengégszeretetet, Zseljko Djokics külön füttykoncertben részesült a Novomatic Aréna közönségétől, parázs meccsre volt kilátás. A Sopron a szokásos Turner-Fegyverneky-Crvendakics-Milovanovics-Jovanovics ötössel kezdett, a vendégek Studer-Costa-Gereben-Mansaré-McCall összeállításban léptek pályára.

Egy percet kellett várni az első kosárra, Yvonne Turner süllyesztett el egy saroktriplát, miközben a nézőtéren is külön szurkolási verseny zajlott a két tábor között. Ahogy arra számítani lehetett, a rendkívül kemény védekezés dominált már a meccs elejétől kezdve, a Sopron nem hagyott könnyű kosarakat, McCall büntetője jelentette az első vendégpontot.

A túloldalon Milovanovics is eredményes volt, de McCallnak volt válasza egy szép centerjátékból. Turner aztán megint beemelt egy hármast, a Szekszárd viszont szenvedett támadóoldalon. Crvendakics gól plusz faultja után 11-3-ra elhúzott a bajnok, Djokics pedig pályára küldte a már két személyivel álló Gereben Lívia helyett Bálint Rékát. Turnerre viszont nem volt ellenszere a vendégeknek, ismét eredményes volt kintről, igaz, rálépett a vonalra, így csak kettőt ért a dobás. 13-3-nál Djokics időt kért, 6:24 alatt mindössze 3 pontra volt képes a Szekszárd, volt min javítani. Bejött Teja Oblak, Kiss Virág, Theodoreán Alexandra és Sara Krnjics is, hogy új lendületet vigyenek a tolnaiak játékába, utóbbi egy 2+1-es akcióval azonnal be is köszönt.

A hazaiaknál Dubei Debóra és Danielle Page is bemutatkozott, igaz, az amerikai hamar le is ült a két gyors személyi hibája után. Óriási birkózás ment a palánkok alatt, ebből aztán Jovanovics jött ki a legjobban egy újabb 2+1-gyel, 18-9-re elhúzott a Sopron Basket.

Az első negyed dudaszójának pillanatában Krnjics kihagyott egy könnyű ziccert, így 19-12-es hazai vezetéssel ért véget az első tíz perc. Árulkodó statisztika, hogy a hazaiak 60%, a vendégek 25%-os dobáshatékonysággal dolgoztak.

Studer Ágnes kiváló letámadásával kezdődött a második negyed, a Sopron át se tudta hozni a labdát a félpályán, de támadásban még mindig nem ment a Szekszárdnak, kimaradtak a ziccerek, nem ültek a tiszta dobások, a kiszorított helyzetekből elengedettek meg pláne. 2:20 telt el, amikor megszületett az első kosár Fegyverneky Zsófia révén, majd Oblak válaszolt egy palánkos triplával. Jovanovics aztán ritkán látható, könnyű kosarat szerzett, majd McCall szerelte parádés mozdulattal Page-t.

Turner saját rontott dobása után visszaszerzett egy lepattanót, pontokat viszont nem láthattunk egyik csapattól sem, az eredmény 23-15-nél beállt és nem akart változni. Egy soproni időkérés után ez megtörtént két Oblak-kosárral, visszajött 4-re a Szekszárd, sőt, Theodoreán trilplájával már csak egy volt közte. Majd ismét jött Teja Oblak, a betörése után már a Szekszárd vezetett, hatalmas lendületet kapott a vendégcsapat, Iniguez pedig azonnal időt kért, hogy ezt megállítsa. Turner mesteri gólpassza után 25-24-re visszavette a vezetést, majd Djokics kért időt, mivel már csak 24 másodperc, azaz pont egy támadásnyi idő volt hátra a félidőből. Erica McCall középtávolija be is esett, így 26-25-re vezetett félidőben a Szekszárd egy iszonyatosan küzdelmes, brusztolós mérkőzésen.

A Sopron hatékonysága óriásit zuhant, már a 40%-ot sem érte el, míg a Szekszárdé feljavult 32%-ra, igaz, ez is roppant alacsonynak számít.

Crvendakics gyors hármasával indult a harmadik negyed, amivel ismét vezetett a hazai együttes, aztán Milovanovics fejezett be kosárral egy gyorsindítást. Krnjics pontjaival zárkózott Szekszárd, de megint három percet kellett várni az első tolnai pontokra, ráadásul a túloldalon Turner bevert egy középtávolit, majd egy hármast, amivel 35-28-ra ellépett a Sopron. Theodoreán trojkája hűtötte a kedélyeket, de Turner keze megint elsült távolról. A birkózás dobópárbajba csapott át, amibe Fegyverneky is beszállt egy hárompontossal, 43-35-re vezetett ekkor a címvédő. Majd Studer is megszerezte első pontjait egy mutatós betörés után, de Fegyverneky azonnal értékesített egy rendkívül nehéz dobást, aztán Crvendakics is egy hármast. 48-37, jött a szekszárdi időkérés.

Ez viszont nem hozta meg a kívánt eredményt a vendégeknek, akik ismét hullámvölgybe kerültek, miközben Page kosarával a Sopron elérte az 50 pontot. Bálint Réka két jó büntetője úgy kellett a Szekszárdnak, mint egy falat kenyér, ugyanis a védekezés is teljesen szétesett náluk, a Sopron egy negyed alatt több pontot szerzett, mint az első kettőben összesen. 52-39-re vezetett a hazai csapat 30 perc után, állva hagyta ellenfelét ebben a játékrészben.

Milovanovics és Krnjic kosárváltásával indult a zárónegyed, aztán Crvendakics szerzett kosarat saját rontott dobása után. Jobban küzdött a bajnok, előbb ért oda a lepattanókra és ez a pontokban is megmutatkozott. Page büntetőjével már 60-43-ra vezetett a Sopron, de Bálint Réka hármasa jelezte, hogy még nincs vége a meccsnek. Próbált letámadni a Szekszárd, de a Sopronnak nem okozott gondot, hogy átvigye a labdát a félpályán, védekezésben viszont megfojtotta a Szekszárdot.

Csak Bálint tudta átdobni a védelmet, amivel három perccel a vége előtt ismét látótávolságon belülre került a KSC. Annál közelebb viszont már nem tudott, hiába tett meg mindent a hajrában is a tolnai klub, sokba került a harmadik negyedbeli szétesés. A hazai publikum álló vastapssal jutalmazta az előadást, amely végül 15 ponttal, 70-55-re nyert és egyetlen győzelemre került a címvédéstől.

Bajnoki döntő, második mérkőzés, végeredmény:

Sopron Basket – Atomerőmű KSC Szekszárd 70-55 (19-12, 6-14, 27-13, 18-16)

A három győzelemig tartó párharc állása: 2-0 a Sopron Basket javára.

A harmadik mérkőzést csütörtökön rendezik Szekszárdon.