A győri kézislányok elhalasztották a bajnokavatást

A Győr női kézilabdacsapata 26-24-re nyert a Ferencváros ellen a női kézilabdabajnokság csúcsrangadóján. A két csapat őszi meccsén 27-25-re a Fradi győzött, így ezen a meccsen nem dőlt el a bajnoki aranyérem sorsa. A kérdésekre a választ csak az utolsó fordulóban, május 23-án kapjuk meg, addig minden nyílt, de a Győrnek sokkal jobb a gólkülönbsége, mint a Fradinak, ez pedig a győriek felé billenti a mérleg nyelvét.

A két csapat őszi bajnoki találkozóján a Ferencváros két góllal verte a Győrt. A helyezet most viszonylag egyszerű volt. Bár a bajnokságból ezen kívül még három forduló van hátra (a Fradinak négy meccse), azt lehetett tudni, hogy amennyiben a Fradi nyer, vagy döntetlent ér el Győrben, akkor óriási lépést tesz a bajnoki cím felé. Elek Gábor csapatának még az egygólos vereség is belefért, de a budapesti csapat olyan fegyelmezetten játszott az első félidőben, hogy nem volt ember, aki arra fogadott volna, hogy a Fradi kicentizné ezt a meccset.

Az első félidő végén ugyanis 12-15 állt a táblán, amelyet nyugodtan nevezhetünk szenzációnak. Már csak azért is, mert a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő győriek ellen magyar csapat ritkán játszik úgy, ahogy most a Ferencváros tette. A vendégeknek két nagy sorozatuk volt az első harminc percben. Az elején 4-2-re, illetve 5-3-ra is vezettek, a Győr ekkor csak Görbicz Anita góljaival tartotta a lépést. A félidő közepén némileg változott a helyzet, mert a hazaiak kapujában a norvég Grimsbö is megfogott pár labdát. A Győr átvette ugyan a vezetést, de egy gólnál nagyobb különbséget nem tudtak kialakítani. 7-6, 8-7, 9-8, 10-9 - így alakult a meccs, amikor Elek Gábor időt kért. Ezt annyira jó pillanatban tette meg, hogy a Fradi innen nyomott egy 5-0-s szériát, így a 26. percben már 10-14 volt az állás. Hatalmas fordulat egy nagyon jól játszó Ferencvárostól, amelyben Háfra, Lukács és Van der Heiden is nagyszerűen játszott. A Győr megroggyant, de nem kellett rájuk számolni. Az első félidő végére 12-15-ös állás alakult ki, azaz a Fradi "összesítésben" öt góllal vezetett, amely annak ellenére jelentős előny volt, hogy a meccset Győrben rendezték. Arról nem beszélve, hogy az első játékrészben a kapott emberelőnyökkel sem tudott élni a hazai csapat.

A második félidőt tehát hat góllal kellett volna megnyernie a második félidőt - ez cseppet sem tűnt egyszerű feladatnak. Keményebb lett a Győr védekezése, hosszan támadott a Fradi, de Jovanovics kétszer is rontott. A győri kapus, Grimsbö sem állt a helyzet magaslatán, amikor hosszan indított. Kolléganője, Bíró Blanka a túloldalon kivédte Görbicz Anita hetesét - az ellentámadást jól fejezték be a budapestiek (13-17), a meccs egyik kulcspillanatát élhettük át. Kétszer is az ötgólos vezetésért támadott az FTC, ám egy elcsípett labdával 14-17-re hozta fel a Győrt. Pena válasza nem késett sokat, de akadozni kezdett a Fradi játéka, így a 40. percben Groot 16-18-ra hozta fel a hazaiakat. Hansen sem akart lemaradni, a jobb alsóba lőtt 17-18, Elek Gábor pedig azonnal időt kért.

Hetest kapott a Fradi, de Grimsbö kivédte Van der Heiden büntetőjét, a másik oldalon Bíró Groot hetesét nem tudta megfogni. Nagyon mály gödörben ült a Fradi, Grimsbö minden labdát megfogott 18-18 után Van der Heiden átlövéssel újra a Ferencvárost hozta előnybe. A 43. percben Kovacsics elképesztő nagy góllal visszaállította a kétgólos különbséget, a Győr pedig mintha megzavarodott volna attól, hogy kiegyenlített. A holland Van der Heiden nagy góljaival tartotta a Fradit, majd Pena hetesével a 47. percben 21-23 lett az állás. Lehetett volna 21-24 is, de Pena újabb hetesét a csereként beküldött Kiss Éva fogta meg.

A cseh szélső Knedlikova 9 perccel a vége előtt ejtett gólt 23-23, de ugyanő a következő támadásban Bíró Blankába vágta a ziccert. A kapusok elképesztő teljesítményt nyújtottak, de Pena nagyon higgadtan szerzett újabb gólt (23-24.)

Puhalák Szidónia cundergóljával hat perccel a vége előtt egyenlített a Győr (24-24), elképesztő végjátékra volt kilátás. Négy perccel a vége előtt Oftedal hatodik góljával újra a Győr vezetett, nagy kérdés volt, hogy a végét hogyan bírja majd a két csapat. Bódi kettő perccel a vége előtt újabb gólt lőtt, ezzel 26-24 lett az állás, amely már a Győrnek volt kedvezőbb. Elek Gábor időt kért, 112 másodperc volt hátra a meccsből. A Fradi lehozta a kapusát, így hét mezőnyjátékossal támadhatott. Pena lövését Grimsbö kivédte, dráma a javából. Főleg úgy, hogy Bódi technikai hibát követett el, az utolsó támadást a Fradi vezette. Belemenéssel végződött, 26-24-re nyert a Győr. A bajnoki aranyérem sorsa nem dőlt el, erről a következő három forduló dönt majd. A Győrnek jobb a gólkülönbsége, így ez a siker számukra több mint egy győzelem.

A két együttes hátralévő meccsei:

Győr: Fehérvár (otthon), Budaörs (idegenben), Békéscsaba (otthon)

Fradi: Kisvárda (otthon), Békéscsaba (idegenben), Kecskemét (idegenben), Vác (otthon)