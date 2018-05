A világ legjobb játékosa nem kért a Veszprémből

Ljubomir Vranjes, a magyar bajnok Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának edzője a BT dán internetes oldal információi szerint többször is megkörnyékezte a dánok olimpiai bajnok klasszisát, Mikkel Hansent, hogy megpróbálja Magyarországra csábítani. Az átlövő azonban nem kívánja elhagyni a Paris Saint-Germaint.

A BT információi szerint a Vranje az év eleje óta többször is tett kísérletet arra, hogy meggyőzze a dán világsztárt, de az rendíthetetlen volt.

Meg tudom erősíteni, hogy felvettük a kapcsolatot Mikkellel, mert szeretném, ha a csapatomban játszana – idézi a svéd szakvezetőt a Bt.dk oldal. – Beszéltem vele és a klubbal is, de ennél messzebb nem jutottunk, mert az érdeklődés nem volt kölcsönös."

A veszprémi vezetőedző reményeit az táplálhatta, hogy az idén is a BL-győzelmet megcélzó PSG-ben - amelyik vitán felül a világ jelenlegi leggazdagabb klubja - Mikkel Hansen a korábbiaknál kevesebbet játszott, és úgy tűnt, hogy nem is elégedett a helyzetével.

"Hallottunk pletykákat, hogy esetleg ingyen el lehetne hozni. Ha valóban így lett volna, akkor azt meg is tesszük. Mikkel viszont kijelentette, hogy ő Párizsban akar maradni, innentől pedig nem volt mit tennünk – mondta Vranjes, hozzátéve, hogy pénzről, a kölcsönös érdeklődés hiányában, nem is volt szó, ráadásul Hansennek hosszútávú, 2022-ig szóló szerződése van Párizsban, amit szándékában is áll kitölteni. Egy ilyen képességű játékos mindig is érdekelni fog bennünket. De egyelőre letettünk róla.

Vranjes nem titkolt célja, hogy átalakítsa és a saját képére formálja a magyar bajnokcsapatot, amelyik, mint azt a dán lap is megírja, négy egymást követő kölni Final Four-szereplés után idén nem kis meglepetésre már a nyolcaddöntőben elvérzett a dán Skjern ellen. "Ennek ellenére a célok nem változtak, Ljubomir Vranjes pedig milliókból gazdálkodhat" - írják, emlékeztetve rá, hogy már meg is kezdődött a csapat átalakítása, hiszen idén nyáron a dán válogatottal szintén olimpiai bajnok René Toft Hansen, egy év múlva pedig honfitársa, Rasmus Lauge csatlakozik a kerethez.