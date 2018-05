Röplabda: egyenlített és visszavette pályaelőnyét a Kazincbarcika

A férfi röplabda-bajnokság döntőjének második mérkőzésén az alapszakaszgyőztes Kazincbarcika szoros csatában 3-1-re győzött a címvédő Kaposvár ellen, ezzel egyenlített és visszavette pályaelőnyét az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban.

A döntő első mérkőzését hatalmas meglepetésre a korábbi BL-győztes Nagy Péter vezetésével a Kaposvár nyerte Kazincbarcikán, ami azért komoly fegyvertény, mert a borsodi együttes idén addig az összes mérkőzését megnyerte. A címvédő somogyiak egy esetleges újabb bravúrral 2-0-s előnybe kerülhettek az egyik fél harmadik győzelméig tartó küzdelemben, ráadásul hazai pályán.

Jobban kezdett a Vegyész, de 2-3 pontnál nagyobb előnyt nem tudott kiépíteni, majd visszajött az első szett derekán a Kaposvár, 11-11-től pedig szinte egyenletesen, felváltva születtek a pontok. A mérkőzést egyébként a helyszínen tekintette meg a férfi válogatott szövetségi kapitánya, Bogdan Tanase is, az mondjuk valószínűleg nem tetszett neki, hogy rengeteg nyitást rontottak a csapatok az első játszmában. 21-21-nél a vendégek 41 éves legendája, Mészáros Dömötör kapott sárgát egy irgalmatlan leütés után, mert egy kicsit összeszólalkozott a játékvezetővel. 24-23-nál szettlabdához jutott a Vegyész, a hazaiak mestere, Demeter György időt kért. A kaposváriak BL-győztes klasszisa, Nagy Péter gyorsan hárított is, majd a Kaposvár került előnybe, de a bajnok sem tudott élni a lehetőséggel. Ez végül sokba került Keen Cameronéknak, ugyanis fordítani tudott az alapszakaszgyőztes Kazincbarcika és 28-26-ra behúzta az első szettet.

Az elsőhöz hasonlóan indult a második felvonás is, fej-fej mellett haladtak a csapatok, sok rontott szervával tarkítva. 7-6-os Fino-vezetésnél Keen lábbal mentett, de ez sem hozott pontot a Kaposvárnak, viszont innentől zsinórban hármat szerzett a címvédő. Ezt a különbséget aztán hamar eltüntette a Vegyész, és a venezuelai feladó, Páez Diaz nyitásaival átvette a vezetést is. Majd Bögöly Gábor percei következtek, kétszer is leblokkolta Mészárost, valamint egy kemény leütést is a helyére küldött. Öt ponttal is elhúzott a Kaposvár, a Barcika pedig egyre többet hibázott, Nagy Péter bombájával pedig végül 25-20-ra meg is nyerte a szettet a Fino, egyenlített ebben a tekintetben.

Páezt a harmadik játszma elején is elkapta a gépszíj, fantasztikus nyitásaival nem tudott mit kezdeni a Kaposvár, amely így hamar 7-1-es hátrányba került. Ez a különbség aztán még nőtt is, Mészáros is jól szervált. Nem adta fel azonban a hazai együttes, olykor parádés játékkal igyekezett zárkózni, de a rossz kezdés nem fért bele, Mészáros keresztjével 25-18-as Barcika-győzelmet hozott ez a szett.

A negyedik szett egy újabb Mészáros-figyelmeztetéssel indult, piros lapot kapott, ezért egy ponttal gazdagodott a Kaposvár, de a játékos pályán maradhatott. Ez azonban nem zökkentette ki a Kazincbarcikát, amely folyamatosan lépett el ellenfelétől, egyre nagyobb különbséget alakított ki és szemmel láthatóan is jobban játszott, mint a címvédő. Ugyan a játszma végén még megpróbálkozott az egyenlítéssel a Kaposvár, ezt a rohamot visszaverte a Kazincbarcika és végül egy Mészáros-ponttal megnyerte a negyedik szettet is, egyben egalizált a bajnoki döntő állásában is, amivel visszavette pályaelőnyét és következő két otthoni meccsen lezárhatja a finálét.

Végeredmény:

Fino-Kaposvár - Kazincbarcikai VRC 1-3 (26, -20, 18, 20)

A döntő állása: 1-1. A következő mérkőzést csütörtökön játszák Kazincbarcikán.