Egy lépésre a női röpiaranytól az erődemonstrációt tartó Békéscsaba

Elképesztő erődemonstrációt tartott a négyszeres bajnok Linamar-Békéscsaba a Fatum Nyíregyháza elleni bajnoki döntő harmadik mérkőzésén. A játék minden elemében jobb Békéscsaba alig több mint egy óra alatt 3-0-ra nyert. A negyedik mérkőzésen pénteken akár bajnok is lehet a Csaba, ehhez azonban Nyíregyházán kellene nyernie a címvédőnek.

A lelátón most is ott szurkolt a Békéscsabának az 1986-os mexikói labdarúgó-világbajnokságon kapusként játszó Disztl Péter. Székesfehérvárról jött el Békéscsabára, imádja ezt a játékot, a négyszeres bajnokcsapat sok meccsén ott van.

Mennyi erőt merít a Nyíregyháza abból, hogy pénteken 3-1-re legyőzte a Békéscsabát és ezzel 1-1-re alakította a döntő állását, vagyis kiharcolta a negyedik meccs lehetőségét?A döntő harmadik felvonásának ez volt a legnagyobb kérdése, na meg az, hogy a csabaiakat mennyire piszkálta fel a pénteki vereség.

Az első játszában olybá tűnt fel, hogy nagyon. Elképesztő lendülettel kezdett a négyszeres bajnok Békéscsaba, mert az első játszma elején 10-2-re vezetett.

A vendégek vezetőedzője, Hollósy László 4-0-nál és 8-1-nél is időt kért, a túloldalon Kormos Mihály ezt egyszer sem tette meg. A Csaba előszeretettel nyitott az előző szezonban még itt röplabdázó Maticsra, akinek a nyitásfogadásokkal akadt némi gondja az első szettben.

Dobi Edina, a Békéscsaba egyik sztárjátékosa hol egyszemélyes blokkjával, hol igazi csapatmunkával hívta fel magára a figyelmet. Egy-egy labdamenet hozott csak nagy játékot, a Nyíregyháza az első szettben közel sem tudta megismételni azt a játékot, amivel pénteken hazai pályán legyőzte a Csabát.



A második szett elején sem. 4-0-s békéscsabai vezetésnél Hollósy Lászlónak megint időt kellett kérnie. A BRSE igazi erődemonstrációt rendezett, a lelkes hazai közönség végig ordított, Hollósy edző pedig sárga lapot kapott. A Békéscsaba rendkívül jól nyitott, ebben a játékelemben nagyon keveset hibáztak. De a csapatmunkájukra sem lehetett panasz.

6-2-né Fresco bombája durrant a parketten, de az ellenfélnél sem operettkatonák énekeltek; Fernandez próbálta hajtani a nyírségieket. A Dobi-Fresco falat azonban a Fatum nem tudta lebontani, 8-4-es állásnál Dobi Edina keresztütése igazi klasszikus centertámadás volt. Ezzel együtt a második szett sokkal szorosabb volt, mint az első és 12-9-es hazai vezetésnél Kormos tréner a meccs folyamán először időt kért.Ez használt, mert pillanatok alatt 16-10 lett az állás. Majd a 18 éves Glemboczki Zóra bombájával és pimasz ütésével 19-10. Ha volt is ebben a szettben némi bizonytalankodás a hazai oldalon, ez teljesen elmúlt. Fresco folyamatosan és hibátlanul nyitott, Dobi szárnyalt, 22-10, ez már elképesztő különbség volt. Ne feledjük, hogy a Csaba 12-9-nél kért időt, innen lett 23-10, azaz 11-1-es szériát nyomott le a bajnoki címvédő. Nem volt tehát semmi kétség, alig 50 perc alatt a Békéscsaba 25-11-re nyerte meg a második szettet és 2-0-ra vezetett.

Egészen elképesztő volt a különbség a két csapat között, de még ekkor sem lehetett megjósolni a döntő harmadik meccsének végkifejletét. Hiszen a döntő második meccsének második szettjében a Békéscsaba idegenben söpörte el a Fatumot, hogy aztán a szabolcsiak feltámadjanak és megnyerjék a meccset. Ám a Békéscsaba ezen az estén nem ismert kegyelmet. 6-1-nél a játékvezető piros lapot adott Maticsnak, ez büntetőpont, így lett 7-1 az állás. Kapaszkodott becsülettel a Nyíregyháza, de ezen az estén minden összejött Dobi Edináéknak. A Fatum legfeljebb öt pontra tudott közelíteni, de ekkor mindig volt olyan békéscsabai játékos, aki átlendítette a csapatot a holtponton. Például Bodnár Dorottya, aki 16-9-nél gyakorlatilag ászt nyitott. 20-10 után pedig csak az volt a kérdés, hogy mikor lesz vége a meccsnek. 22-15-nél Matics outot nyitott, majd Valdez vágta az alapvonalon túlra a labdát. A slusszpoén elmaradt, mert Kalotai újabb nyitást rontott el, 25-16 és 3-0 a vége.

A Nyíregyházának nagyot kell javulnia ahhoz, hogy a pénteki negyedik döntőben esélye legyen, ha ez nem így lesz, akkor sorozatban ötödször is a Békéscsaba nyeri a bajnokságot. Ezen a pénteki meccsen is ott lesz Disztl Péter, aki a meccs előtt megfogadta: ha ezen az estén nyer a Békéscsaba, akkor a szabolcsi megyeszékhelyre is elutazik.

Kormos Mihály, a Linamar-BRSE vezetőedzője: "Ez az igazi Békéscsaba. A pénteki vereség után gyorsan rendbe tettük a fejeket, mentálisan nagyon felkészültünk erre a mérkőzésre.

Büszke vagyok a fiatal játékosainkra, szenzációsan játszottak. Már pénteken, Nyíregyházán szeretnénk befejezni a döntő sorozatot, ezzel a játékkal ott sem leszünk esélytelenek."

Hollósy László, a Fatum-Nyíregyháza mestere: "Minden mindennel összefügg, így ez a mai eredmény sem véletlen. Érthetetlen számomra, hogy a csapatom játékosai miért egymással és miért nem az ellenféllel foglalkoznak."

Női röplabda bajnoki döntő, harmadik mérkőzés: Linamar-BRSE-Fatum-Nyíregyháza 3-0 (18, 11, 16)

A három győzelemig tartó pároscsata állása 2-1 a Békéscsaba javára. A döntő negyedik összecsapását pénteken rendezik.