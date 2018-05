Ezúttal esélyt sem adott a Kazincbarcika a Kaposvárnak

A férfi röplabda NB I bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén Kazincbarcikán randevúzott egymással a Kaposvár és az alapszakaszgyőztes hazai alakulat. A párharc 1-1-ről folytatódott, miután az első két meccsen mindkét csapat idegenben aratott diadalt, ezúttal viszont a 'Barcika kihasználta a hazai pálya előnyét és könnyedén, 3-0-ra nyert Somogy megyei riválisa ellen, így összetettben 2-1-re vezet és egy győzelemre került az aranyéremtől.

Nagyszerűen kezdett a Kazincbarcika, 4-0-ra ellépett az első szettben, mire a vendég Kaposvár végre feltett egy pontot az eredményjelzőre. A hazai nyitások remekül sikerültek, ha nem eredményeztek egyből pontot, akkor is előkészítették a támadást, amit rendre be is ütöttek a 'barcikai játékosok, 7-2, majd 11-6 volt az állás, beállni látszott a négy-ötpontos különbség. Főként Nagy Péter révén próbált közelebb férkőzni a Kaposvár, a BL-győztes játékos remek megmozdulásaival 13-10-re fel is zárkóztak a vendégek. 17-12-nél a somogyiak edzője, Demeter György időt kért, nem sikerült azonban tovább csökkenteni a hátrányt. A Kazincbarcika irányította a játékot, és köszönhetően Mészáros Dömötör és Carlos Páez elképesztő ütéseinek 24-17-nél szettlabdához jutott és bár csak a másodikat tudta kihasználni, 25-18-ra megnyerte azt.

A második játszma ugyanott folytatódott, ahol az első abbamaradt, 4-1-re meglépett a 'Barcika. Továbbra is a nyitásokban volt a legnagyobb különbség, amíg a hazaiak több ászt is ütöttek, addig a vendégek több, tenisznyelven szólva ki nem kényszerített hibát is elkövettek, olcsó pontokhoz juttatva ezzel a Kazincbarcikát. Demeter György időkérései ezúttal sem hozták meg a várt sikert, folyamatosan nőtt a két csapat közti különbség. Bár a játszma végén volt egy fellángolása a Kaposvárnak, csak ráijesztettek az alapszakasz győztesére, Szabó két ásszal lezárta a szettet, 25-16.

A harmadik szett váratlan kaposvári rohamokkal indult és ezúttal a vendégek léptek meg 4-1-re. Időt is kért Daniel Oravec, amely után 5-4-re felzárkózott a Vegyész, utána viszont megint somogyi percek következtek, ez az eredményjelzőn is meglátszott: 10-5. Jött egy újabb időkérés, amelyet a VRCK feltámadása követett és 14-13-nál minimálisra csökkent a különbség, jött is menetrendszerűen Demeter György időkérése, ám kitartott a hazai lendület és 15-15-nél kezdődhetett minden elölről. 18-17-nél először a játszma folyamán átvette a vezetést a Kazincbarcika, 19-19-nél azonban újra egyenlő volt, elképesztő hajrára volt tehát kilátás. Két kaposvári nyitás azonban döntő pillanatokban is a hálóban kötött ki, így 24-21-nél játszma- és mérkőzéslabdákhoz jutott a Kazincbarcika és végül Szabó Dávid pontjával 25-22-re a harmadik játszmát is megnyerte, így 3-0-s szettaránnyal behúzta a döntő harmadik meccsét.

Győzelmével 2-1-re vezet a VRCK és szombaton megnyerheti a bajnokságot, amennyiben újra legyőzi a Kaposvárt - a lebonyolítás szabályainak értelmében ezúttal is Kazincbarcikán.

Eredmény, döntő, 3. mérkőzés:

Vegyész RC Kazincbarcika-Fino Kaposvár SE 3-0 (18, 16, 22)

Az állás: 2-1 a Kazincbarcika javára.