Történelmi tettre készül a Győr a női kézi Bajnokok Ligájában

Május 12-én és 13-án sorozatban ötödik alkalommal ad otthont a női kézilabda Bajnokok Ligája final fourjának a budapesti Papp László Sportaréna. A Győri Audi ETO KC, a CSM Bucuresti és a Vardar Szkopje már rutinos résztvevőnek számít, az orosz Rosztov-Don viszont ,,elsőbálozó” a legrangosabb európai kupasorozat négyes döntőjében.

A győri lányok olyasmire készülnek, ami a kézilabda Bajnokok Ligájában a Final Four bevezetése óta sem női, sem férfi csapatnak nem sikerült: címet védeni.

Az eddigi eredmények, a játékoskeret, meg persze a hazai pálya alapján joggal bizakodhat Ambros Martin együttese, ráadásul edzőjéért is küzdhet az ETO, az ugyanis már korábban eldőlt, hogy a spanyol szakember a nyáron távozik a gárda éléről és a következő szezonban már a Rosztov-Dont irányítja.

A példátlan sérüléshullám viszont, ami ebben az évadban a győrieket sújtja, rányomhatja bélyegét a teljesítményre. Gyakorlatilag Görbicz Anitán kívül minden kulcsember kidőlt hosszabb-rövidebb időre, a Final Fourban Tomori Zsuzsannát, Nora Mörköt és Jana Knedlíkovát kell nélkülöznie a magyar csapatnak.

Három győri a női kézilabda-BL All-Star csapatában A Győri Audi ETO két játékosa és szakvezetője is bekerült a női kézilabda Bajnokok Ligája álomcsapatába, amit a budapesti négyesdöntő előtt egy nappal hirdetett ki az európai szövetség. A magyar bajnokot, egyben BL-címvédőt a legjobbak közé harmadik alkalommal beválasztott norvég kapus, Kari Alvi Grimsbö, a legjobb védőnek megválasztott Tomori Zsuzsanna, valamint az elismerést sorozatban negyedik alkalommal kiérdemlő vezetőedző, Ambros Martin képviseli.

A csoportküzdelmeket ettől függetlenül magabiztosan nyerték a győriek, két vereség mellett nyolc sikert számlálva, a negyeddöntőben pedig kettős győzelemmel búcsúztatták a nagy rivális Buducnost Podgoricát (56-48). A legeredményesebb játékos Görbicz Anita, aki 62 gólnál tart.

A Győri ETO egyik veresége viszont éppen elődöntős ellenfele, a CSM Bucuresti ellen csúszott be, igaz, Romániában. A két évvel ezelőtti BL-győztes érkezik a legrosszabb mérleggel Budapestre (9-1-4) és formája sem az igazi, ráadásul – szokásukhoz híven – edzőt is váltottak a szezon közben, ismét Per Johansson ült le a kispadra.

Azt a csapatot viszont, ahol Isabelle Gulldén, Amanda Kurtovic, vagy éppen Cristina Neagu rohamozza az ellenfelek kapuit, semmiképpen nem lehet lebecsülni. Főként utóbbit lenne botorság, hiszen a Buducnostból nyáron hazatérő játékos 101 góljával gyakorlatilag biztos befutónak tűnik a gólkirálynői címre.

A CSM a Győr és a Rostov mögött harmadik lett csoportjában, a négyes döntőért pedig a Metzet verte ki, igaz érdekes módon: otthon 13 góllal nyert, így Franciaországban belefért, hogy hét találattal alulmaradjon.

Így látják a főszereplők Ambros Martín, a Győri Audi ETO KC edzője: "Rendkívül szoros mérkőzéseket várok, az eddigi döntők közül talán ez lesz a legkiélezettebb. Természetesen szeretnénk megvédeni a címünket és történelmet írni és bár nem lesz könnyű dolgunk, bízom a lányokban". Kari Aalvik Grimsbö, a Győri Audi ETO KC kapusa: "Csodálatos érzés, hogy újra itt vagyunk és küzdhetünk a végső győzelemért. Címvédőként biztosan mindenki minket akar majd megverni, de felkészültünk a küzdelemre. Sohasem szabad feladnunk, élveznünk kell a játékot és megragadni a kulcspillanatokat, akkor senki sem állíthat meg minket." Isabelle Gulldén, a CSM Bucuresti játékosa: "Mindenkitől a maximumra lesz szükség, ha nyerni akarunk, csakis akkor lehet esélyünk a végső győzelemre. Mindig örömmel jövök Budapestre, látszik, hogy a magyar emberek és a szurkolók megőrülnek a kézilabdáért, egyedülálló az a hangulat, ami a final four hétvégéjén fogad minket." Dragana Cvijic, a Vardar Szkopje játékosa: "Érzem, hogy ez a Vardar éve lesz, ezúttal a mi nyerjük meg a trófeát. Szerintem a másik ágról a CSM jut a döntőbe, ami számomra furcsa meccset vetít elő, hiszen a következő évtől ott folytatom a pályafutásomat. A védekezésünkön múlik a legtöbb, ha az rendben lesz, akkor az aranyérem is a mi nyakunkba kerül. Siraba Dembele, a Rostov-Don játékosa: " A Vardar a legjobb csapat a négy között, így nekünk már az elődöntőben nagyon nehéz dolgunk lesz, ettől függetlenül minden tőlünk telhetőt megteszünk majd, hogy megnehezítsük a dolgukat. Korábban sem mindig az esélyesek diadalmaskodtak, remélem, ezt a hagyományt tudjuk folytatni mi is és meglepetést okozunk."

A szakemberek szerint bár nüánszokon múlhat a végső győztes kiléte, egy hajszállal a már ötödik final fourjára készülő Vardar Szkopje a legesélyesebb, több okból is. A tapasztalat is sokat nyomhat a latban – hiszen a macedón együttes minden eddig budapesti négyes döntőnek résztvevője volt –, az viszont még inkább, hogy ennek a csapatnak ez az utolsó esélye a győzelemre, a következő szezonban ugyanis minden nagy sztárja távozik a Vardarnak, mivel a vezetőség fiatal tehetségekkel képzeli el a jövőt.

A játékosokat tekintve is veretes a szkopjei névsor, Leynaud, Penezic, Cvijic, Lekic és Radicevic is igazi világklasszis a maga posztján. Ráadásul a macedón alakulat impozáns statisztikával is rendelkezik: a legtöbb dobott gólja és a legjobb gólkülönbsége is Irinia Dibirova együttesének van a négy rivális közül.

A csoportküzdelmek során a Metz elleni vereséget leszámítva minden meccsét megnyerte a Vardar – az a kudarc is csak annak volt „köszönhető”, hogy néhány nappal a találkozó előtt jelentette be a vezetőség a változásokat az egyesület jövőjével kapcsolatban.

A negyeddöntőben a dán Midtjylland volt az ellenfél, kettős győzelem és sima továbbjutás lett a párharc vége (56-48).

Az újonc Rosztov-Don a sötét lóként érkezik Budapestre. Az orosz együttesnek semmi veszítenivalója nincs, ebből bármi kisülhet. Hazájában bajnoki címet ünnepelt, novemberi, Győrben elszenvedett veresége óta pedig nem talált legyőzőre.

Az egyébként sem gyenge keret a nyári erősítések után még tovább erősödött: a Pessoa, Makeeva, Dembele, Managarova, vagy éppen a riói olimpia MVP-jének megválasztott Vyakhireva fémjelezte alakulatnak senkitől sem kell tartania.

Fred Bougeant együttese esélyt sem adott a Ferencvárosnak a Final Fourért vívott oda-visszavágós párharcban, Rosztovban tízzel, Dabason kettővel verte a zöld-fehéreket.

Hogy végül melyik együttesnek marad örökké emlékezetes az ötödik budapesti Final Four és kiknek kell szomorúan távozniuk, az a szombati elődöntők és a vasárnapi helyosztók után derül ki.

A négyes döntő programja (Papp László Budapest Sportaréna):

szombat, elődöntők:

Győri Audi ETO-CSM Bucuresti (román) 15.15

Rosztov-Don (orosz) - Vardar Szkopje (macedón) 18.00

vasárnap:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00