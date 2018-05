Mesterötös, aranyszelfi - újra bajnok a Békéscsaba

Ki gondolta volna, hogy a negyedik is ennyire sima lesz? A női röplabda bajnoki döntő negyedik összecsapásán a címvédő Békéscsaba 2-1-es előnnyel látogatott Nyíregyházára, ahol győzelem esetén bajnoki címet ünnepehetett. Az első két szettben még jól tartotta magát a hazai együttes, de a harmadikban beindult a BRSE-henger, így a vendégcsapat 3-0-ra győzött. Ez pedig azt jelentette, hogy 3-1-es összesítéssel sorozatban ötödik magyar bajnoki címét ünnepelhette a viharsarki együttes. A csabai lányok példátlan sikersorozatot ünnepelhetnek.

Az életben maradás volt a tét a házigazda Fatum Nyíregyháza számára a női röplabda bajnoki döntő negyedik mérkőzésén, ugyanis a vendég Linamar BRSE összesítésben 2-1-re vezetett az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharcban. Azaz békéscsabai győzelem esetén összejöhetett a sorozatban ötödik bajnoki cím a viharsarkiaknak.

Mintegy 1500 néző gyűlt össze a nyíregyházi Continental Arénában, közülük nagyjából 200-an érkeztek Békéscsabáról. A mérkőzés elején ők örülhettek jobban, a Csaba ugyanis 5-1-gyel kezdett, köszönhetően a kiváló mezőnymunkának és a sáncnak. Ekkor a hazaiak mestere, Hollósy László gyorsan időt kért. Innentől állandósulni látszott a 3-4 pontos különbség, majd a hazaiak Francesco Genesis nyitásaival felzárkóztak 8-9-re, ekkor a vendég edző, Kormos Mihály gondolta úgy, hogy ideje szusszanni egyet.

Ez jót is tett a csapatnak, a kapitány Dobi Edina nyitásaiból zsinórban három pontot is szerzett az együttes, így megint Hollósy kért időt. Kettő pontnál azonban nem jutott közelebb a Fatum, sőt, Lucia Fresco bombájával már néggyel ment a Békéscsaba (18-14). A szett hajrájára azonban erőre kaptak a hazaiak és feljöttek egyetlen pontra, izgalmas végjátékra volt kilátás. 20-20-nál szinte felrobbant a csarnok, ráadásul nemcsak az állás, hanem a színvonal miatt is izgalmasan alakult a meccs. Elképesztő pontot nyert meg a Fatum, de nem tudta meglovagolni a lendületet, a BRSE jutott szettlabdához –egy erősen vitatható ítélet után. Ezt az egész játszmában fantasztikusan játszó Bodnár Dorottya sáncával be is húzta a Csaba, amely így két szettre került a bajnoki címtől.

A második szett két pazar liberó-megmozdulással indult, a hazaiaknál a héten érettségiző Tóth Fruzsina, a vendégeknél Molcsányi Rita szedett össze egy-egy labdát a föld alól, végül a csabaiak jöttek ki jobban az adok-kapokból. Ezt zsinórban három nyíregyházi pont követte, majd két rossz nyitást láthattunk. 6-5-nél átvette a vezetést a címvédő, de Szanja Kalicsanyin nyitása azonnal visszahozta a szettbe a Nyíregyházát. A 17 éves Glemboczki Zóra azonban remek szériát hozott össze a szerváival, így hamar ellépett 3 ponttal a BRSE, de jó nyitásokkal vissza tudott kapaszkodni az idei Magyar Kupa-győztes Nyíregyháza. 16-16-nál ismét egál volt, majd 18-17-nál egy jó sánc után már a Fatumnál volt az előny. Ebből aztán 20-20 lett, ahogy az előző szettben is, de ennek a végjátéka jóval szorosabban alakult, ugyanis 23-23-nál megint döntetlen volt az állás. Szettlabdához viszont ezúttal is a BRSE jutott, és most Glemboczki blokkja zárta le a játszmát. 2-0-ra vezetett ezzel a címvédő.

A harmadik szettben már a bajnoki címért játszott a Békéscsaba, ráadásul igen jól, 3-0-val kezdett, amiből aztán 6-2 lett. Persze nem adta magát könnyen a Nyíregyháza, minden erejét megmozgósítva próbálta tartani magát. Az viszont nem segítette a csapat dolgát, hogy a túloldalon Ivanovics is kezdett magára találni, miközben a BRSE védekezése is jól muzsikált. Egyre nagyobb különbséget alakított ki a Békéscsaba, amely már 21-12-re is vezetett, a Fatum pedig kezdett megtörni. 24-14-nél bajnoki labdához jutott a címvédőt, amelyet végül Lucia Fresco be is ütött. Ez pedig azt jelentette, hogy a 2017-2018-as szezon bajnoka a Linamar-BRSE együttese, immáron zsinórban ötödször. A vendégszurkolók elárasztották pénztárgép-szalagokkal a pályát, kezdődhetett a fieszta. Jöhetett a BRSE elmaradhatatlan ünnepl kelléke - a csapatszelfi, amely ezúttal aranyszelfi volt.

A márciusban elveszített Magyar Kupa döntőt követően a BRSE nagyon összeszedte magát. Az edzőváltás is segített, az olasz Alberto Salomoni helyett érkező Kormos Mihály alig több mint egy hónap alatt rendet tett a fejekben, majd fizikailag is felhozta az együttest. A kiváló szakembert, aki a BRSE első két bajnoki aranyérmének megszerzésekor ült a csapat kispadján a csabai lányok a levegőbe dobálták. Nem véletlen, hogy Kormos a könnyeivel küszködve vette át a bajnoki aranyérmet.

Végeredmény, bajnoki döntő, 4. mérkőzés:

Fatum Nyíregyháza – Linamar BRSE 0-3 (21, 23, 14)

Bajnok a Békéscsaba 3-0-s összesítéssel.