Az érzelmek döntője jön a női kézi BL-ben

A Győri Audi ETO negyedszer, vagy a Vardar Szkopje először? Ez maradt a 2018-as budapesti női Bajnokok Ligája Final4-jának legnagyobb kérdése, miután a magyar és a macedón alakulat is rendkívül magabiztosan intézte el elődöntőbeli ellenfelét, a román CSM Bucurestit és az orosz Rosztov-Dont.

A számok nem hazudnak, tartja a mondás, ésha csak a nyers statisztikára hagyatkozunk, akkor sem történt meglepetés, hogy az idei év BL-döntőjét a Győri ETO és a Vardar Szkopje vívja. Mindkét együttes megnyerte csoportját a sorozat korábbi szakaszában, majd a negyeddöntőben kettős győzelemmel búcsúztatta a Buducnost Podgoricát, illetve az FC Midtjyllandot, mielőtt az elődőntő akadályát sikerrel vette volna.

A két csapat egymás elleni mérlege győri fölényt mutat, eddig hat meccsükből két vereség mellett négyszer örülhettek Görbiczék.

Mindkét oldalon több tényező is befolyásolhatja azonban a szezon legfontosabb összecsapását: a győrieket idén példátlan sérüléshullám sújtotta – Mörk, Tomori és Knedlikova a négyes döntőre sem épült fel –, így kevesebbet tudott rotálni a csapat edzője, Ambros Martín, aki ráadásul távozik a nyáron, így a játékosok utolsó címüket nyerhetik közösen a spanyol szakemberrel.

A Vardarnál ennél is drasztikusabb változások lesznek a következő szezontól, a vezetőség új alapokra helyezi az egyesület jövőjét és fiatalokkal képzeli el azt, így a Szkopje klasszisainak nincs maradásuk, ezzel a kerettel ez az utolsó lehetőségük a győzelemre. Arra, ami egyébként korábban még sohasem sikerült, hiába jutott be egyedüli csapatként mind az öt Final4-ba a klub, három bronz- és egy ezüstérem az eddigi mérleg.

A Vardar a szezon meglepetéscsapatát, a Rosztovot verte az elődöntőben 25-19-re, főként a hét gólig jutó, exgyőri Andrea Lekic vezérletével.

"A végeredmény ellenére nagyon szoros mérkőzést játszottunk. A nagyszerű védelmünknek és visszazárásainknak, valamint Amandine Leynaud-nak köszönhetően nyertünk, aki extra teljesítménnyel rukkolt elő a kapuban. – mondta a vegyes zónában a 30 éves irányító, akinek alighanem némi udvariasság is keveredett a hangjába, az orosz csapatnak ugyanis esélye sem volt a győzelemre.

Ám hogy a döntőben ki az esélyesebb, arra a szerb válogatott játékos sem tudott egyértelmű választ adni.

"Ez a csapat soha többé nem fog ebben az összeállításban játszani, talán ez egy extra motivációt jelent majd a számunkra. Megjósolhatatlan, mi lesz a döntőben, de ha minden játékosunk legjobbját hozza, annak elégnek kell lennie a győzelemhez."

Persze ehhez a címvédő győrieknek is lesz egy-két szava, ahogyan Ambros Martínnak is volt.

"Amit eddig közösen elértünk, azt már senki nem veheti el tőlünk. Természetesen a cél most is ugyanaz, de az eddigiekhez képest nehezebb a helyzetünk. Nagyon sok meccs van a lányok lábában, ráadásul kulcsjátékosokat kell nélkülöznünk. A védekezésünknek a döntőben is tökéletesen kell működnie és fizikálisan is bírnunk kell a Vardarral a harcot, ez a két dolog lesz a kulcs."

Arról viszont hallani sem akar Ambros Martín, hogy a játékosok érte is játszanak és a távozása is ott legyen a fejekben.

"Jobb, ha erre nem gondolunk és csakis önmagunkra és a Vardarra összpontosítunk. Nem értem kell játszania a lányoknak, hanem saját magukért és a csapatért, valamint azért a szenzációs szurkolótáborért, amely mindig ott áll mögöttünk."

Hogy melyik csapatnak sikerül jobban elvonatkoztatnia a szezon nehézségeitől és magasba emelnie a BL-győztesnek járó hatalmas trófeát, az a vasárnap 18.00 órakor kezdődő finálé után derül ki.