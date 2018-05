A 2018-as női EHF Bajnokok Ligája Final4 első elődöntőjében a zsúfolásig megtelt Papp László Sportarénában a Győri Audi ETO KC a CSM Bucurestivel csapott össze a fináléba jutásért. Ambros Martín címvédő együttese az első pillanattól kezdve uralta a mérkőzést, és végül 26-20-s győzelemmel jutott a vasárnapi fináléba.

Eredmény, elődöntő:

Győri Audi ETO KC-CSM Bucuresti (román) 26-20 (12-10)

a legeredményesebb játékosok: Groot 7, Oftedal, Görbicz 5-5, Amorim 4, illetve Neagu 6, Manea, Kurtovic 4-4, Mehmedovic 3

Korábban hétszer találkozott egymással a két alakulat, öt győri siker mellett két bukaresti diadal született. Ebből egyértelműen a legfájóbb a két évvel ezelőtti, 2016-os BL-döntő, ahol hétméteresekkel a CSM hódította el a trófeát. Idén a csoportkörben két alkalommal már találkoztak a felek, Bukarestben bántóan simán, 28-22-re nyert a CSM, Győrben viszont a magyar csapat revánsot vett (24-22).

Az idei négyes döntő első gólját Eduarda Amorim szerezte, majd nem sokkal később az első Final4-jában szereplő Stine Oftedal is betalált. A Bucuresti nem talált rést az elképesztően fegyelmezetten védekező győri hátvédfalon, még hetesből sem sikerült bevenni a címvédő kapuját, Görbicz pedig a hetedik percben háromgólosra növelte az ETO előnyét.

A 11. percben aztán Neagu egy átlövéssel megtörte a jeget, rögtön az ellentámadásból viszont újra Görbicz volt eredményes. A 13. minutumban 5-2-es állásnál Per Johansson időt kért, ez sem törte meg azonban a győriek lendületét, akik két gólnál nem engedték közelebb magukhoz riválisukat. A védekezés továbbra is remekül működött, elől pedig a hatékony szélsőjátékkal nem tudott mit kezdeni a CSM.

A félidő második felére azért némileg összeállt a bukarestiek játéka is, főleg támadásban javultak fel, ennek köszönhetően a 25. percben 9-8-ra felzárkóztak, 11-10-nél Niombla ziccerben vihette Grimsböre, ám a kapufát trafálta telibe. Jött is a büntetés, Nykce Groot-gól formában, így a szünetben 12-10 állt az eredményjelzőn.

A második félidőben az első játékrészhez hasonlóan a Győr kezdte meg a gólgyártást, Yvette Broch révén, a bukaresti válaszra viszont ezúttal alig két percet kellett várni, Jörgensen szépített. A folytatásban itt is, ott is estek a gólok, a 40. percre viszont egy találatra olvadt az ETO előnye. Majda Mehmedovic vezérletével és Kurtovic bődületesen nagy bombájával utolérte a magyar csapatot a Bucuresti. Ambros Martín azonnal ki is kérte idejét, az intelmekre pedig a jelek szerint Nykce Groot figyelt a legjobban, a holland irányító góljával újra a győriek vezettek. És hogy az apróbb gödörből teljesen kimásszon a címvédő, arról Amorim átlövésből gondoskodott.15 perccel a vége előtt újra kettő volt közte, sőt nem sokkal később az ezúttal is igazi vezérként játszó Görbicz találatával visszaált a háromgólos különbség.

Jött is a Johannson időkérése, meg persze a legfontosabb pillanatokban Grimsbö elképesztő bravúrjai, így hiába az edzői utasítások, nem tudott közelebb férkőzni a CSM.

A meccs hajrájára megnyugtató, 21-17-es győri előnnyel fordultak a csapatok, a bukarestiek viszont nem tudtak megújulni, rengeteg pontatlanság és hiba csúszott a játékukba, érezhetően feladták.

A vége tekintélyt parancsoló, 26-20-as ETO-siker, amely igazából egy percig sem forgott veszélyben, így Ambros Martín csapatának megmaradt az esélye a címvédésre.

Hogy ki lesz a győri lányok ellenfele a fináléban, az a 18.00-kor kezdődő Vardar Szkopje - Rosztov-Don csatában dől el.