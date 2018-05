A csapatmunkán és a tökéletes védekezésen múlt a győri lányok sikere

A Győri Audi ETO KC elképesztő játékot bemutatva, esélyt sem adva elődöntőbeli ellenfelének, 26-20-ra legyőzte a CSM Bucurestit és bejutott a női kézilabda BL budapesti Final4-jának vasárnapi döntőjébe. A főszereplők természetesen határtalan boldogsággal értékeltek a lefújás után.

"Elképesztő, micsoda csapatteljesítményt nyújtottunk ezen a mérkőzésen" – kezdte Görbicz Anita, aki öt dobott góljával oroszlánrészt vállalt a sikerből.

"Fantasztikusan védekeztünk, ez volt a kulcs a győzelemhez. De ezzel már a mérkőzés előtt tisztában voltunk, egész héten azokat az elemeket gyakoroltuk, amik most tökéletesen ültek a CSM ellen. Szerencsére a támadójátékunk is összeállt, így pedig nem is lehetett kérdés, hogy mi jutunk tovább."

A mérkőzésen végig domináló győriek csupán egyszer inogtak meg, akkor a második félidő közepén a románok egyenlítettek, Ambros Martín azonban időt kért és rendet tett a fejekben.

„Megmondom őszintén, már nem emlékszem, pontosan mit mondott, de hajtott minket és továbbra is a védekezés fontosságát emelte ki, ami rögtön utána újra tökéletesen működött, így nem engedtük a CSM-nek, hogy akár csak egy percre is elhiggye, hogy lehet esélye.

Az első Final4-jában szereplő Stine Oftedal hasonló a véleményen volt, mint Görbicz.

„A védekezésünk egyszerűen szenzációs volt. Az, hogy a klasszisokkal teletűzdelt CSM Bucuresti ellen az első 10 percben nem kaptunk gólt, szerintem egyedülálló. Mindent betartottunk, amit előzetesen megbeszéltünk és bár voltak jó periódusai a riválisnak, végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést. Mindig a lehető legjobb teljesítményünket próbáljuk nyújtani, ez a mostani pedig olyan volt, amivel joggal bizakodhatunk a végső sikerben."

Az elődöntő első gólját szerző, majd még háromszor eredményes Eduarda Amorim szerint is végig az történt a pályán, amit a győriek akartak.

„Szinte lélegezni sem hagytuk őket, végig az volt az érzésem, hogy ezen a mérkőzésen nem történhet olyan, ami váratlanul érintene minket. Nagyon felkészültünk a CSM-ből, tudtuk, hogy mire kell odafigyelnünk támadásban és mire védekezésben. Most jöhet a megérdemelt pihenő, de még csak a feladatunk felét teljesítettük, az igazi megmérettetés a vasárnapi döntőben vár ránk."

Ha már döntő, kíváncsiak voltunk, hogy ha választani lehetne, akkor a Vardart, vagy a Rosztovot szeretnék-e ellenfélül a győriek, vagy legalábbis a holland légiós, Yvette Broch.

"Két nagyszerű csapat játssza a másik elődöntőt, de igazából teljesen mindegy, melyikük lesz az ellenfelünk, nekünk csak magunkra kell koncentrálnunk. Ha meg tudjuk ismételni ezt a teljesítményt, meg lesz az esélyünk a történelmi címvédésre."

Hogy ez sikerül-e, az vasárnap a 18.00 órakor kezdődő fináléban derül majd ki, amleyet vagy a macedón Vardar, vagy az orosz Rosztov ellen vív majd az ETO.