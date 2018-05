Nehéz helyzetben a Veszprém, a Szeged nyerte a kézidöntő első felvonását

A férfi kézilabda NB I bajnoki döntőjének első mérkőzésén a MOL-Pick Szeged hazai pályán 32-28-ra legyőzte a címvédő Telekom Veszprémet.

Eredmény, döntő, 1. mérkőzés:

MOL-Pick Szeged - Telekom Veszprém 32-28 (16-13)

a legeredményesebb játékosok: Sigurmannsson 6, Bodó 5, Bánhidi, Skube, Sostaric 4-4, illetve Manaszkov 6, Ilic, Gajic 4-4

A két együttes a mostani idényben eddig háromszor találkozott egymással. A bajnokságban két idegenbeli siker született, októberben a Veszprém 30-21-re, márciusban a Szeged 32-31-re győzött vendégként. A Magyar Kupa debreceni döntőjében április közepén 23-21-re a veszprémiek nyertek.

A Veszprém edzője, Ljubomir Vranjes kezdőbe jelölte a válogatott kapus Mikler Rolandot, aki a legutóbbi két Szeged elleni meccset a kispadon kezdte. Sok sikerélményben azonban nem volt része, ugyanis a hazaiak Källman lefordulása után megszerezték a vezetést. Ezt követően Balogh Zsolt villant egy betörés után, majd ismét Källman következett egy veszprémi labdavesztés után (3-0). A hazaiak könnyen négygólos előnybe kerülhettek volna, de a negyedik percben Mikler bravúrral védte Källman ziccerét. Öt perc kellett, hogy a Veszprém először betaláljon, ekkor Momir Ilic volt eredményes átlövésből. A bajnoki címvédő felébredt az első gól után, és ezt követően Dejan Manaskov vezérletével feljöttek a hazaiakra (6-5). A 10. percben Stefan Sigurmannsson hetesével újra két góllal vezetett a Szeged, majd Marin Sego mutatta be a meccs legnagyobb bravúrját, az ellentámadásból pedig Bánhidi szerzett parádés találatot Nagy Lászlóval a nyakában (8-5). Ezt követően ismét Manaskov rázta meg magát, húsz perc elteltével a Veszprém ismét feljött egy gólra.

A 23. percben a Dragan Gajic ziccere után a mérkőzés során először voltak egálban a csapatok (11-11). Ezt követően viszont Bodó és Bánhidi vezérletével ismét ellépett a Szeged, végül a dudaszó pillanatában Matej Gaber talált be a saját térfeléről (16-13), így a hazaiak háromgólos előnnyel mehettek a szünetre.

A második félidőt emberfórral kezdte a Szeged, azonban nem tudta tovább növelni előnyét. Sőt, hátrányba is került Skube kétpercese után, amit Gasper Marguc gyorsan gólra váltott, majd Tönnesen is eredményes volt, 16-15-re visszajött a címvédő. Sigurmannsson gólja ezek után úgy kellett a Szegednek, mint egy falat kenyér, több mint 4 percet kellett várni a második félidő első hazai találatára. Aztán egy gyors adok-kapok Nagy Lászlótól (első gólját lőtte) és Bodótól, majd Thiagus Petrus szemfülessége visszaállította a háromgólos különbséget.

A 41. percben Ilic átlövése után ismét feljött a Veszprém két gólra, majd emberelőnyben a veterán Renato Sulic használt ki egy ziccert (21-20). A szegediek Ivan Srsen találatával ismét elmentek két góllal, majd Källman belül védekezése után megítélt hetest Sego védte. A kulcspillanatban hárított büntető után a hazaiak gyorsan berámoltak még kettőt, így először volt négygólos (24-20) különbség a mérkőzésen. Tizenhárom perccel a vége előtt Nagy László átlövése adott újra hitet a veszprémieknek, majd emberelőnyben Ilic talált be a saját térfeléről az üres kapuba, ezt követően pedig a szegediek edzője, Juan Carlos Pastor is időt kért. A szusszanást követően Bodó növelte a Szeged előnyét, majd Gajic értékesített egy hetest. Tíz perccel a vége előtt Mario Sostaric tört be jobbról, majd kilőtte a hosszú sarkot. A hazai csapat játékosa ezt követően önkívületi állapotban tüzelte a közönséget, amit Sego fokozott egy újabb bravúrral.

Az 51. percben Nenadic átlövése után kapaszkodott a Szeged, azonban Sergei Gorbok találata után visszaállt a háromgólos különbség (27-24). Hat perccel a vége előtt Mirko Alilovic védett hatalmas ziccert, ez akár kulcspillanat lehetett volna a bajnoki címvédőnek, de pár másodperccel később Stas Skube kiszorított helyzetből a kapuba talált (28-24), így Ljubomir Vranjes ismét időt kért.

A rövid szünet után a Veszprém került helyzetbe, de Sego megbabonázta a vendégeket, így maradt a négygólos különbség. Négy perccel a vége előtt Sigurmannsson hetese után önkívületben ünnepeltek a hazaiak, bár emberhátrányba kerültek, ami utolsó esély volt a veszprémiek számára. Élni azonban nem tudtak vele, mert Skube emberhátrányból is betalált (31-25).

Másfél perccel a vége előtt Gajic büntetőjével öt gólra feljött a Veszprém, ekkor Juan Carlos Pastor kért időt. A szünet után Blagotinsek lőtt gólt üres kapura, majd jött egy gyors gólváltás mindkét oldalon, 32-28-ra a Szeged nyerte a bajnoki döntő első felvonását.

A veszprémi visszavágót jövő vasárnap 15 órától rendezik.

A hazaiak játékosa, Bánhidi Bence szerint még nem dőlt el semmi:

Voltak jó és rossz periódusaink, szóval van még mit javítani a következő mérkőzésre, amire szintén jól fel kell készülnünk. Ma koncentráltabbak voltunk a Veszprémnél, jó volt a védekezésünk és a kapusteljesítmény is, ezt meg kell tartani.

A MOL-Pick Szeged vezetőedzője, Juan Carlos Pastor a lefújás után elmondta, fontos volt a kiváló kezdés, mert szinte végig vezetni tudtak, bár sok hibával játszottak.

"Amikor jól kézilabdáztunk, elhúztunk, amikor rosszabbul, akkor pedig feljött a Veszprém. Ez egy igazi döntő volt, harcolt mindkét csapat, lehetett volna több és kevesebb is a különbség" - nyilatkozta a spanyol szakvezető. Hozzátette, ugyanígy kell játszaniuk a visszavágón is.

A Veszprém vezetőedzője, Ljubomir Vranjes megérdemeltnek nevezte ellenfeélük győzelmét, illetve megjegyezte, nagy nyomást helyeztek rájuk a szegedi játékosok és a szurkolók.

"Marin Sego nagyon jól védett, a Szeged nyerhetett volna akár héttel vagy kettővel is. Nem lehetetlen küldetés, hogy bajnokok legyünk" - vélekedett.