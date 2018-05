Old boy bajnokok - aranyérmet nyert a Kazincbarszelona

Tizenkét év szünet után ismét bajnok lett a Kazincbarcika - vagy ahogy a helyiek nevezik, a Kazincbaszelona férfi röplabdacsapata, mert a döntő negyedik mérkőzésén drámai körülmények között 3-2-re megverte a címvédő Kaposvárt. A somogyi csapatnak több meccslabdája is volt, de nem tudott élni ezekkel. A hazai együttesben a 42 éves Mészáros Dömötör és a 39 éves Toronyai Miklós is aranyérmet ünnepelhet.

A Kaposvár-Kazincbarcika bajnok döntő negyedik felvonását eredetileg a somogyi városban kellett volna rendezni. A kaposvári csarnokban azonban ezen a napon Demjén Ferenc lépett volna fel. A két volnából az olvasó le is vonhatja a következtetést: a koncert technikai okok miatt elmaradt, a Kaposvár mégsem játszhatott hazai pályán, hiszen két nap alatt már nem lehetett átszervezni az eseményeket. Így aztán a harmadik barcikai mérkőzést követően a negyediket is a borsodi városban rendezték. Mivel összesítésben 2-1-re a VRCK vezetett, egy hazai diadal egyben a bajnokavatást is jelenthette.

Az első szettet elképesztően szoros csatában 27-25-re nyerte meg a vendégcsapat. A játék hullámzott, a szett elején a vendégek vezettek, de a folytatásban már a sárga mezes barcikaiak domináltak. A végjátékban azonban elképesztő mélységből jött vissza a Kaposvár. Kellett ehhez az is, hogy az egyik vendégnyitást benézzék a barcikaiak - ez a hiba végül sorsdöntőnek bizonyult. 25-27 a vége, lélektani előnybe is került ezzel a vendégegyüttes, amely a döntő előző, csütörtöki mérkőzésén ennél sokkal gyengébben játszott.

Az elvesztett első szett kellőképpen felbosszantotta a Barcikát, amely a második játszmában kegyelmet nem ismerve ment előre és teljesen szétütötte az ellenfelét. Óriási volt a különbség, 23-14 is állt a táblán, a Kaposvár gyakorlatilag semmit sem tudott hozzátenni a játékhoz. 1-1 után a Kaposvárnak kockáztatnia kellett ahhoz, hogy életben tartsa a döntő esélyeit. Ennek megfelelően 4-2-es vendégvezetéssel indult a harmadik szett, amelyben 6-6-nál érte utol ellenfelét a Vegyész. Mindenki tudta, hogy sorsdöntő lehet ez a játszma. 17-15-nél vezetett először két ponttal a hazai csapat. Hallatlan izgalmas volt a szettvégjáték. 22-22-nél megint egyenlő lett az állás, ezt megelőzően a legnagyobb sztárok, azaz Mészáros Dömötör (Kazincbarcika) és Nagy Péter (Kaposvár) is a hálóba nyitott. Meg Szabó Dávd is. A két kazincbarcikai hiba 23-23-at eredményezett, majd egy fantasztikus akció végén a Kaposvár jutott játszmalabdához. Nagy Péter káprázatos helyzetfelismerése és némi szerencse után 23-25, azaz a Kaposvár idegenben 2-1-re vezetett. A VRCK csak akkor tudta volna befejezni a döntőt, ha a hátralévő két szettet behúzza.

Elképesztő feszültség jellemezte a negyedik játszmát, amelyet megint a Kaposvár kezdte jobban (3-6), de 13-11-nél már a kényszerhelyzetben lévő VRCK vezetett. Szabó Dávid a hálóba nyitott, de ez sem zökkentette ki a VRCK-t, mert 16-12-re is elhúzott. Mészáros Dömötör és Szabó Dávid vette hátára az alapszakaszban veretlen Barcikát, amely 25-18-ra megnyerte a negyedik játszmát. 105 perc játék után 2-2 lett az állás, jöhetett a mindent eldöntő ötödik szett.

Ennek az elején jól szervált Mészáros Dömötör, aki egy ásszal is jelentkezett, így 3-1-re húzott el a VRCK. Majd 4-2-nél ugyanő volt a főszereplő. Nagy Péter bombanyitását Mészáros valahogy összeszedte, majd a földön maradt - hiába, 42 évesen már nem úgy mennek a dolgok, mint húsz éve. A Barcika hosszú labdamenetet csinált, Mészáros felállt, majd a hazaiak blokkja operált - 5-2. De ha nincs Mészáros, akkor ez a hazai pont sem születik meg. Teljesen érthetetlen, hogy miért lett ideges a hazai együttes, 6-4-nél Mészáros benyelt egy nyitást, 6-5, Daniel Oravec edző lehozta a Barcika kiválóságát.

8-6-os hazai vezetésnél cseréltek térfelet a csapatok. A Kaposvár fiatal feladója, Keen Cameron ászt ütött, ezzel 8-9 lett az állás, fordított a Kaposvár. Ennél izgalmasabban nem alakulhatott volna a döntő szett. A kaposvári Nikolov ászt nyitott, majd Dudásra küldte a szervát, 10-12, elképesztő, amit a Kaposvár csinált. Ekkor jött az igazi dráma. Az addig kiválóan játszó Mészáros Dömötör a hálóba nyitott 12-14, de innen is visszajött a Barcika 14-14-re. A nagy idegességben a játékosok sorra rontották el a nyitásokat. 17-16-nál aranylabdához jutott a Barcika, ezt Nagy Péter hárította. Aztán jöhetett a második aranylabda, amelyet már beütött a hazai csapat, 19-17 és 3-2 a vége a Kaznicbarcikának, amely 12 év szünet után lett bajnok.

Egy mondat az eredményhirdetésről: a telt háznyi barcikai közönség vastapssal köszöntötte a vesztes Kaposvárt és annak edzőjét, Demeter Györgyöt. Ilyet sem lát mindennap az ember magyar sportpályákon.

Férfi röplabda bajnoki döntő negyedik mérkőzés: VRCK Kazincbarcika-Fino Kaposvár 3-2 (-25, 17, -23, 18, 17.)