Felejthetetlen kézilabdadráma, újra aranyérmes a Győri ETO

A 2018-as női kézilabda Bajnokok Ligája Final4-jának döntőjében a címvédő Győri Audi ETO KC a Vardar Szkopje ellen szállt harcba a zsúfolásig megtelt Papp László Sportarénában és elképesztő mérkőzésen, hosszabbítás után 27-26-ra győzve megvédte címét. Ezzel a Győr sporttörténelemt írt, mert a Final Fourban korábban a női mezőnyben egyik csapat sem tudta megvédeni az elsőségét.

Egy évvel ezelőtt ugyanez volt a döntő párosítása, akkor 26-26-os rendes játékidőt és hosszabbítást követően egy végletekig kiélezett és hátborzongatóan izglamas meccsen a győriek nyertek 31-30-ra. A Vardar első BL-győzelmére hajtott, míg a magyar csapat negyedik elsőségét akarta megszerezni.

Az CSM Bucurestivel vívott elődöntőhőz hasonlóan a finálé első gólját is Eduarda Amorim szerezte, és az ETO védekezése is kísértetiesen hasonlított a románok ellen mutatottra, remekül zárt a magyar fal, amelyen nem talált rést a macedón alakulat. Oftedal pimasz passzából Broch duplázta meg az előnyt, a negyedik minutumban aztán Lacrabere révén a Vardar is betalált - igaz csak büntetőből.

10 perc elteltével 4-3 állt az eredményjelzőn, addigra a macedónok francia kapusa, Amandine Leynaud túl volt két hatalmas bravúron, de hiába támadhatott kétszer is az egyenlítésért a Vardar, egy szép labdaszerzést követően Nykce Groot mehetett ziccerben és nem is hibázott, kétgólosra növelve a címvédő előnyét.

A Szkopje játékosai a mérkőzés első negyedét mintha kissé túlizgulták volna, több, addig nem jellemző pontatlanság csúszott a játékukba, amit könynen lehet, hogy a győriek kökemény védekezése, vagy a lelátókra szenzációs hangulatot varázsoló magyar szurkolók buzdítása eredményezett.

A 15. percben a győriek norvég kapusát, Grimsbőt kellett ápolni, miután Penezic ziccerben teljes erővel fejbe lőtte, de szerencsére tudta folytatni a játékot, olyannyira, hogy a következő macedón támadást bravúros védése zárta le.

Groot újabb gólját már a Vardar szakmai stábja sem nézhette tétlenül, ki is kérték első idejüket. A rövid pihenő viszont a győri lányoknak jött jobban, Görbicz is megszerezte első gólját a fináléban, ráadásul közvetlenül utána a kapuba beálló Kiss Éva kifogta Lacrabere hetesét.

Hiába azonban a kőkemény védekezés és a győriek játékbeli fölénye, Andrea Lekic vezérletével, valamint Jovanka Radicevic góljával a 26. perben 7-7-nél a Vardar utolérte az ETO-t, jött is Ambros Martín időkérése. Sajnos az sem hozott változást, olyannyira, hogy Kuznyecova ravasz emelését követően már a Szkopje vezetett - a mérkőzés folyamán először. A félidő hajrája viszont a győrieké volt, így végül 9-9-el ért véget az első játékrész.

A második harminc perc Vardar-góllal indult, Kuznyecova volt eredményes, Leynaud pedig továbbra is parádézott a macedón kapuban, míg Cvijic nem hibázott a másik oldalon, így először a mérkőzésen kettővel ment a Szkopje.

Hogy ne le legyen még nagyobb a baj, az Lacraberenek volt köszönhető, aki újabb hetest hibázott, Mette Hansen pedig gyorsan egygólosra csökkentette a hátrányt. A kövekező megítélt büntetőt már Lekic végezte el, Grimsbö eszén azonban ő sem tudott túljárni Mette Hansen pedig elkapta a fonalat, és a 44. percben egyenlített. 13-13-nál jött is a menetrendszerű Vardar-időkérés, ami újfent csak a győrieknek tett jót, Görbicz találatával visszavette a vezetést az ETO, sokáig azonban nem tartott az öröme, Penezic egy hatalmas bombával egalizált.

Sajnos Görbicz révén a címvédő is hetest hibázott, de a túloldalon a kapufa a Győrrel volt - "hazai pályán" ki mással lett volna. Radicevic lövésénél azonban már a léc sem mentette meg Grimsböt, így minimális macedón előnnyel fordultak az utolsó tíz percre a csapatok.

Ott aztán felváltva estek a gólok és egymás után jöttek Grimsbö és Leynaud bravúrjai, érezhető volt, hogy nüanszokon fog múlni a győztes kiléte.

A 25. percben 17-17-nél Yvette Broch véleményes kétperces kiállítása miatt nehéz helyzetbe került az ETO, védekezésben azonban megint elképesztőt alkotott a magyar csapat, az ellentámadásból pedig Oftedal volt eredményes, ám Lazovic azonnal válaszolt rá.

Althaus az 58. percben szintén a kiállítás sorsára jutott, így az biztossá vált, hogy a rendes játékidőt emberhátrányban fejezi be a Győr, ami ennél is nagyobb baj volt, hogy Lazovic újra gólt dobott, így ismét a Vardar vezetett, büntetőből azonban Groot 19-19-re módosította az állást.

Lekic viszont valami egészen elképesztő higgadtságról tett tanubizonyságot, hihetetlen gólt dobott cunderből Grimsbö lábai között, 20 másodperce maradt az ETO-nak az egyenlítésre. A Győr és Eduarda Amorim azonban nem ismert lehetetlent, a brazil légiós megindulása és betörése eredményes volt, így 20-20-al zárult a rendes játékidő,jöhetett a 2x5 perces hosszabbítás.

Amely ki más góljával indulhatott volna, mint Amoriméval, és bár Radicevic hetesből gyorsan egyenlített, Amorim újabb védhetetlen rakétával jelentkezett. Erre is volt azonban válasza Vardarnak, Amorim viszont tarthatatlan volt, nem tudott hibázni. A hosszabbítás első félideje után 24-23-ra vezetett a Győr, a rövid szünet után pedig Groot két-, majd Bódi háromgólosra növelte az előnyt.

A Vardar azonban nem akart megroppanni, egy gólra feljött, Amorim viszont megint a legjobbkor bombázott Leynaud kapujába. Egy perccel a vége előtt 27-25 volt az állás, Brochot azonban újra kiállították a francia játékvezetők, Lekic gyors gólt lőtt, a lefújás előtt 5 másodperccel pedig Kiss Éva a szezon legfontosabb védését mutatta be ziccerben, így a Győri Audi ETO KC első csapatként megvédte címét a Bajnokok Ligájában és története negyedik BL-győzelmét aratta.

A Győr káprázatos játékkal és hatalmas szívvel kézilabdázva szerezte meg az újabb Bajnokok Ligája győzelmet. Ambros Martín vezetőedző ezzel a diadallal búcsúzik a győri együttestől, mert a tréner a következő idénytől már az orosz Rosztov kispadján ül majd.

A mezőny legeredményesebb játékosa a győriek holland irányítója, Cornelia Nycke Groot volt nyolc góllal, a hosszabbítás hősének pedig a brazil Eduarda Amorim és Kiss Éva kapus bizonyult.

Ez volt a 16. magyar érdekeltségű finálé a női kézilabda BL, illetve elődje, a Bajnokcsapatok Európa Kupája történetében. A mérleg immár hat győzelem: 1982-ben a Vasas, 1999-ben a Dunaferr SE, 2013-ban, 2014-ben, tavaly és idén pedig a Győr ért fel a csúcsra.

A 2018-as női Bajnokok Ligája döntő sokáig emlékezetes marad. A hallatlanul izgalmas fináléban a Győr hatalmas szívvel kézilabdázott és akkor sem tört meg, amikor a második félidő közepén a Vardar két góllal is vezetett. A kapus Kiss Éva elképesztő védése pedig méltó befejezése volt ennek a finálénak.

Eredmény, döntő:

Győri Audi ETO KC-Vardar Szkopje (macedón) 27-26 (9-9, 20-20, 24-23) - hosszabbítás után

gólszerzők: Groot 8, Amorim 6, Bódi 4, Görbicz, Hansen 3-3, Oftedal 2, Broch 1, illetve Lekic 6, Radicevic 4, Lazovic, Penezic, Lacrabere 3-3, Kuznyecova, Canadija, Risztovszka 2-2, Cvijic 1

A 3. helyért: CSM Bucuresti (román) - Rosztov-Don (orosz) 31-30 (19-14)