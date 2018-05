55000 néző előtt játszhat a vb-ezüstérmes magyar kosárválogatott

A 3x3-as kosárlabda-világbajnokságot június 4-től rendezik a Fülöp-szigeteken. A férfi és női mezőnyben egyaránt 20-20 ország legjobbjai mérik össze tudásukat, a hölgyek között pedig ott találjuk a magyarokat is. A sportágról és az elmúlt évek magyar sikereiről mi is írtunk korábban, a közelgő torna miatt a szövetségi kapitánnyal, minden idők egyik legjobb magyar kosarasával, Károlyi Andreával beszélgettünk.

A vb-n induló 20 csapatot négy darab ötös csoportba osztják. Ugyan lehetett arra számítani, hogy nagyjából kikkel kerül össze a magyar válogatott a világranglista-helyezések alapján, de mit szóltak, amikor hivatalosan is megszületettek a csoportok és megtalálták Magyarországot a halálcsoportban?

Igen, a házigazda Fülöp-szigetek mellett Németországgal, valamint a legutóbbi Európa-bajnokságon ezüstérmes Spanyolországgal és a bronzérmes Hollandiával kerültünk össze. Nyilván alakulhatott volna ez másképp, de az elmúlt 2-3 hónapban jelentősen átrendeződött a világranglista, mi pedig elveszítettük az első helyünket. Amióta megrendezik a világbajnokságokat ebben a fiatal sportágban, azóta szerintem még nem jött össze ennyire erős ötös.

Manilában található a világ legnagyobb zárt sportcsarnoka, a Philippine Arena, amely 55 000 néző befogadására alkalmas. A vb-t is itt rendezik meg, fel lehet arra készülni, hogy ennyi ember előtt fognak játszani?

Nem igazán, hiszen egyikünk sem lépett pályára ekkora, vagy csak ehhez hasonló létesítményben. Ráadásul június 12. nemzeti ünnep a Fülöp-szigeteken, aznapra pedig telt házat jósolnak, de ez legyen a legnagyobb bajunk. Annyi biztos, hogy kuriózum lesz az egész világbajnokság, mind a helyszín, mind a hangulat szempontjából.

Itthon egyelőre kevesen tudnak az elmúlt időszak fantasztikus eredményeiről, azaz a vb-ezüstről, vagy az Eb-aranyról, egyáltalán erről a sportról. Gondolom, azért mégis felállítottak bizonyos elvárásokat erre a tornára, mégha a közvélemény (egyelőre) nem helyez nagy terhet a csapatra.

Természetesen, az elmúlt két év alapján magasan van a léc, saját magunkkal szemben pedig pláne. Főleg, hogy a legutóbbi Európa-bajnokságon csak hetedikek lettünk, kikaptunk Franciaországtól és Svájctól is, szeretnénk javítani. Azonban jelenleg nem a világbajnokság a prioritás, mivel utána már Eb-selejtezőkre utazunk Andorrába, a vb jó lesz erőfelmérőnek.

Hogyhogy az fontosabb?

Jelenleg még mindig nem ismert az olimpiai kvalifikációs rendszer. Annyit lehet sejteni, hogy a világranglista-pontok és a kontinenstornák is szerepet játszhatnak a kijutásban. Nekünk az a legfőbb célunk, hogy ott legyünk 2020-ban Tokióban és ezt kell szem előtt tartanunk. Mindenképp szeretnénk ott lenni és jól szerepelni idén a bukaresti, jövőre pedig a debreceni Európa-bajnokságon.

A Manilába utazó keret már megvan? Egyáltalán, mi alapján válogatja ki a játékosokat? Itt is fontos a taktika, vagy az egyéni képességek jobban kijönnek a 3x3-as játékban?

Egyelőre még nincs, másfél-két hét múlva lesz végleges. Alaptaktika mindig van, léteznek olyan csapatok, amelyek játékát fel lehet ismerni és lehet belőlük készülni. Az egyéni kvalitások inkább fontosabbak, de ami még ennél is többet számít, az a csapatkohézió. Az 5 az 5 elleni csapatban vannak 12-en, nem kell mindenkinek jóban lennie, itt viszont négy fős a keret, abból hárman játszanak egyszerre, nem lehetnek konfliktusok. Lényeges, hogy ki az, aki a pályán kívüli dolgait ki tudja zárni, vagy szükség esetén be tudja hozni. A személyiséget ezért mindig szem előtt tartom a kiválasztásnál.