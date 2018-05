A női röplabdaválogatott kiütötte Franciaországot

A magyar női röplabda-válogatott sima, 3-0-s hazai győzelemmel kezdte az Arany Európa-ligát Franciaország ellen. Jan De Brandt alakulata két nehezebb periódustól eltekintve álomszerűen játszott és mentális tartásból is jelesre vizsgázott és esélyt sem adott az ellenfélnek.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem nemrég átadott budapesti sportközpontjában kezdte meg a magyar női röplabda-válogatott az Arany Európa-liga sorozatot, méghozzá Franciaország legjobbjai ellen. Jan De Brandt együttese jócskán megfiatalodott az előző évekhez képest, több játékosnak is ez a torna lesz az első komoly nemzetközi erőpróbája. Mintegy 1000 néző gyűlt össze a csarnokban, akik azonnal meg is adták az alaphangot.

A két csapat legutóbb a World Grand Prix sorozatban találkozott egymással még 2017 júliusában, ott a mieink 3-2-re győztek és a tornát is megnyerték, a rutinosabbak tehát jó emlékeket őriznek a franciákról.

Egy változás történt az előzetesen feltételezett kezdőcsapatban, feladó poszton a csapatkapitány Tálas Zsuzsanna sérülés miatt hiányzott, helyére az Újpest játékosa, Bleicher Réka került a kezdőbe.

Francia pontokkal indult a találkozó, de a 16 éves Szedmák Réka révén hamar megszületett az első magyar pont is, majd Nagy Eszter sáncával 3-3-nál utolértük a franciákat. 5-5-nél szintén a Békéscsaba centere mentett nagyot, ami után a vezetést is sikerült megszerezni, de nem adták magukat könnyen a vendégek. Bleicher viszont parádés nyitássorozatba kezdett 6-6 után, zsinórban négy pontot szereztek a magyar lányok, a franciák szövetségi kapitánya, Félix Andre kénytelen volt időt kérni.

Ez szerencsére nem zökkentette ki a magyar lányokat, akik a két németországi légiós, Sándor Renáta és Szakmáry Gréta pontjaival 13-8-ra elhúztak. Szedmák is megállíthatatlan volt ekkor, jó nyitásai mellett kemény leütéseivel is hozta a pontokat. Jan De Brandt elkezdte cserélgetni a játékosokat, pályára került Pekárik Eszter és Szűcs Kinga is, miközben egyre csak nőtt a magyar előny. 24-16-nál Sándor okos megoldásával szettlabdához jutottunk, amit egy francia out után sikerült értékesíteni. 1-0 ide, kiváló kezdés!

Az elsőhöz hasonlóan indult a második játszma, francia pontra Szedmák válaszolt, majd a vezetést is átvettük és elhúztunk 6-2-re. Szedmák ekkor már 9 pontnál járt, de érdemes megemlíteni a kiváló mezőnymunkát a csapattól, Molcsányi Rita, a válogatott liberója szokásához híven hatalmasakat mentett, de a fal is sziporkázott. Francia időkérés után egy pontra csökkent a különbség (7-6), ez a fellángolás azonban szerencsére kérészéletűre sikerült, ugyanis innentől egy 7-3-as rohamot hoztak Sándor Renátáék. Nem adták fel azonban a vendégek, ismét visszajöttek a szettbe, 15-13-as vezetésnél most Jan De Brandt kért időt.

A franciák átlója, Julie Oliveira-Souza parádézott, szintén kilencnél járt, valamint a csapatkapitánynak, Juliette Fidonnak is voltak jó megmozdulásai. 16-14-nél állt egy kicsit a játék, a két játékvezető arról diskurált, hogy a franciák vajon szabálytalanul forogtak-e, majd miután kiderült, hogy igen, kaptunk ajándékba egy pontot. Sajnos azonban 19-19-nél egalizáltak a vendégek, majd jött a mérkőzés addigi legkeményebb labdamenete, ami szerencsére Sándor Renáta pontjával végződött. Pekárik szinte megalázó blokkjával, majd leütésével sikerült állva hagyni őket, 24-19-nél jöhetett az újabb játszmalabda, ami ismét egy francia hiba után lett meg. Zsinórban hat pont a szett végén, nem esett össze a válogatott, amikor egyenlített az ellenfél, fantasztikus tartásról adott tanúbizonyságot a fiatal csapat. 2-0!

A harmadik felvonást mi kezdtük jobban, sőt, mi az, hogy jobban! 5-0 után azonnal időt kellett kérnie Félix Andrénak. Ez sem segített a franciákon, ugyanis 10-3-ra, majd 14-5-re is sikerült ellépni. Igaz, ekkor erőre kaptak a kékmezesek, de Szakmáry bombája lehűtötte a kedélyeket, 15-10-re vezettünk. Ebből aztán 16-13 lett, a magyarok belga szövetségi kapitánya ismét úgy gondolta, rendet kell tenni a fejekben, ezért időt kért. Szakmáry pontja 18-17-nél úgy kellett, mint egy falat kenyér, némileg meg is nyugodtak a lányok, Szűcs Kinga szervái is ültek ekkor. 24-19-nél meccslabdához jutottunk, de az elsőt hárította a francia válogatott. Ezután nyitásból viszont kiütötték a labdát, így meglett ez a szett is, valamint az első győzelem is az Arany Európa-liga B csoportjában. Fantasztikus teljesítmény!

Végeredmény, női röplabda Arany Európa-liga, B csoport, 1. forduló:

Magyarország - Franciaország 3-0 (16, 19, 20)

A csoport másik mérkőzésén: Horvátország - Finnország 3-0.

A válogatott legközelebb május 23-án, szintén az NKE Campusán játszik, mégpedig 18.30-tól Horvátország ellen.

A győzelem után Jan De Brandt szövetségi kapitány így értékelt az Origónak:

Nem volt könnyű, hogy közvetlenül a meccs előtt feladót kellett cserélni, de Bleicher Réka az egész szezonban jól játszott, valamint kiváló edzésmunkát is végzett, viszont sok vizsgája is volt a héten. Szerencsére ez sem okozott neki gondot és kiválóan teljesített, ahogy mindenki más is. Hamar megtaláltuk a gyengepontjukat, próbáltunk rá szerválni, ami be is jött, így pedig ők sem tudtak támadni. A két ütőjük jó volt, de mások nem, nálunk viszont Szedmák Réka parádésan mutatkozott be. Persze ehhez az is kellett, hogy belőle ne készüljön az ellenfél, a horvátok már biztosan fognak. Sokszor feljöttek, de a vezetést egyszer sem tudták átvenni a franciák, végig nyomás alatt tartottuk őket és ez volt a kulcs. A védekezésünkön még van mit csiszolni, de az edzések elegendőek lehetnek majd. Egyébként is, nem alakulhat minden tökéletesen."

A már említett Szedmák Réka álomszerűen debütált a nemzeti csapatban:

"Még keresem a szavakat, nagyon jól éreztem magam a pályán. Talán ez az este még erről is fog szólni, de holnaptól már a következő mérkőzésre kell összpontosítanunk. Örülök, hogy kezdő voltam, és annak is, hogy ilyen jól sikerült. Önfeledten tudtam játszani, úgy voltam vele, hogy ha nem úgy pattan a labda, akkor sincs próbléma, a lányok végig mögöttem álltak és segítettek, így teher sem volt rajtam. Jan annyit mondott, hogy "Csak vagányan!", ezt mondta az U19-es csapatban is mindig. A horvátok ellen valószínűleg nekem is nehezebb dolgom lesz, mert készülnek majd rám, szóval kétszer akkora erővel megyek majd nekik."