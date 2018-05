Egy gól döntött a drámai kézidöntőn: 11 év után bajnok a Szeged

Drámai csatában, egy gólt tudott megőrizni az első meccsen felépített négygólos előnyéből a MOL-PIck Szeged, amely három góllal ugyan kikapott Veszprémben, de ez is elég volt a bajnoki címhez. A Szeged 2007 óta először magyar bajnok, ezzel megtörve a veszprémiek egyeduralmát, Vranjes csapata mindössze egy Magyar Kupát tud felmutatni ebben az idényben.

A bajnoki döntő visszavágója már az ötödik meccs volt a két csapat között ebben az idényben, a bajnokságban két idegenbeli siker született, októberben a Veszprém 30-21-re, márciusban a Szeged 32-31-re győzött vendégként. A Magyar Kupa debreceni döntőjében április közepén 23-21-re a veszprémiek nyertek, míg a döntő első felvonásán 32-28-ra nyert hazai pályán a Szeged.

A Veszprémből ezúttal is hiányzott William Accambray, Andreas Nilsson, Győri Mátyás és Lékai Máté is, míg a vendégek teljes kerettel érkeztek.

2002 óta egyébként mindig a Szeged és a Veszprém között dőlt el az aranyérem sorsa, 2007 kivételével pedig a végeredmény mindig ugyanaz volt, veszprémi arany, szegedi ezüst.

Bodó Richárd, a szegedi balátlövő úgy fogalmazott, ha úgy mennek Veszprémbe, hogy a négygólos előnyüket próbálják megtartani, "abból semmi jó nem sülhet ki". Mint mondta, nem számít az első mérkőzés, 0-0-ról kezdődik a meccs. A Szeged ennek szellemében kezdett.

Annak ellenére, hogy a Veszprém kezdte a meccset, a Szeged dobálta a gólokat. Sostaric szélről, Jonas Källman beállóbol volt eredményes, mire Momir Ilic megszerezte az első hazai gólt.

A folytatásban Bodó Richárd és Källman is újabb gólt szerzett, ráadásul a csapattól búcsúzó Schuch Timuzsint ki is állították a játékvezetők. Thiagus Petrus lerohanás után szerzett gólját követően nem tehetett mást Ljubomir Vranjes, már a 7. percben, 1-5-nél időt kellett kérnie.

A rövid szünet után Manaszkov gyorsan szépített, de Skube újra visszaállította a közte négyet (összesítésben nyolcat), majd Nagy László is beköszönt, de hetesből és lerohanásból is betalált a Szeged, ekkor már 8-3-ra vezetett a Pastor-csapat.

A folytatásban a szélsők villogtak, Manaszkov és Sostaric lőtt egyet-egyet, majd Skube góljával már hattal ment a MOL-Pick (4-10). Az első félidő második felére beállt Dzsamali góllal jelentkezett, de Skube talpról lőtte szét Alilovic kapuját.

„Hol a csapatunk?" – tették fel a költői kérdést a hazai szurkolók.

Mikler állt be a hazai kapuba, aki rögtön védett egyet, majd Blagotinsek hozta közelebb a Veszprémet, Gajic pedig lerohanás után lőtt egy újabbat (7-11). Egy eladott labda után Sigurmansson nem adta oda a játékszert, ezért emberelőnybe került a Veszprém. Az áttörés helyett azonban egy Petrus-labdaszerzés és egy könnyű Sostaric-gól következett.

Manaszkov és Gajic góljaival megint háromra jött vissza a Veszprém, de Skube újra lehűtötte a kedélyeket. Dzsamali ugyan elkapta a fonalat, sült a keze, de Blagotinsek kettő percet kapott, ami után Bánhidi lőtt gólt, majd Dzsamali hozta vissza háromra a Veszprémet (11-14).

Szegedi időkérés után Sostaric volt eredményes egy kínai után, majd felváltva jöttek a gólok: Tönnesen itt, Sigurmannsson ott, majd Nenadic, Blazevic és Ilic fejezték be a sormintát. Közben Petrus és Nenadic is kiállt két percre egy kis kakaskodás közben, félidőben 14-17 volt az állás, összesítésben hét gól volt a szegedi előny.

A második félidő egy Mikler-védéssel és egy Gajic-hetesgóllal indult. A következő támadásnál is spárgázott egyet Mikler, de Nenadic sem tudott a túloldalon túljárni Sego eszén és Manaszkov lövésénél is védett a horvát kapus.

A Szeged öt percig nem volt eredményes az első félidő elején, Nenadic góljára tudott csak válaszolni Srsen a 36. percben, majd Schuch kapott újabb kétpercet, pedig ekkor már csak egy volt közte.

Emberhátrányban kapus nélkül támadott a Veszprém, de Petrus újabb labdaszerzése üreskapus gólt ért. Nenadic tartotta a lelket Vranjes csapatában, ráadásul Sigurmansson rontott egy hetest is, majd Ilic és Blagotinsek góljával 0-0 után először volt egál a kijelzőn, (19-19).

A folytatásban Mikler és Sego is bravúrokat mutatott be, Suljic tört meg egy kisebb gólcsendett, és először vezetett a bajnoki döntőben a Veszprém, na nem összetettben – de Pastor máris időt kért.

Teljesen lefagyott a Szeged, Gajic találatával már kettővel ment a Veszprém, összetettben pedig két gólra olvadt a Szeged előnye.

Bodó szerzett nagyon fontos gólt, de 14 perc alatt mindössze hármat tudott dobni a Szeged, ráadásul Nagy László üreskapus góljával megint kettővel ment a Veszprém. A szegediek legjobbja továbbra is Bodó volt, szerzett egy nagyon fontos labdát, később pedig megszerezte harmadik gólját is (22-21).

Ilic durrantott kapu mellé a túloldalon, de Mikler sokadik bravúrjával a párharcban tartotta a Veszprémet, majd Vranjes kért újra időt az idegtépő utolsó szakasz előtt.

Egy maratoni támadás végén Tönnesen lőtt gólt, de Bodó újra nagyon fontos találatot szerzett, lecsendesítve a hazai publikumot. Nenadic góljával megint kettővel ment a Veszprém, de Bodó újra válaszolni tudott.

Nem pihenhetett a Szeged, Blagotinsek lőtt gólt és Gabert ki is állították, még bőven volt ekkor idő, ráadásul a Szeged kapufát lőtt, Ilic azonban még kaput sem talált a túloldalon.

Az utolsó öt percre fordulva elszabadultak kissé az indulatuk. Skube lövését védte Mikler, majd a felálló játékos felrúgta Schuchot, aki válaszul ellökte ellenfelét, két perc ide is oda is, Schuch a padon, kiállítva fejezte be veszprémi pályafutását.

A következő támadásban Manaszkov lőtt gólt, közben pedig Sostaric is kettő percet kapott, egy gól maradt a szegedi előnyből (26-23).

Ekkor ki más jöhetett volna, mint Bodó, aki átlövésből emberhátrányban szerzett gólt, majd Gajic lövését Sego védte a túloldalon. Bodó külön örzőt kapott, miközben passzívnál Zsitnyikov lőtte meg első gólját, háromról egyre kapaszkodott vissza a Szeged, Vranjes utolsó idejét is kikérte.

Ami eddig ment, az most is, időkérés után Tönnesen lőtt gyors gólt, majd labdát is szerzett a hazai csapat, a norvég pedig újra betalált. 28-25-nél egy gólra volt a bajnoki címtől a Veszprém.

A Szeged tanácstalanul támadott, amikor passzívnál megint Bodó vállalkozott, a blokkról ment a hazai kapuba a labda, amit ekkor már megint Alilovic őrzött.

Kevesebb, mint egy perce maradt a Veszprémnek. Ekkor megint Tönnesen lőtt gólt, Pastor időt kért 16 másodperccel a meccs vége előtt. A passzív jelzés mellett két passza volt a Szegednek, amikor Bodó kapott rossz paszt.

Blagotinsek induhatott el, de az utolsó másodpercben a szegedi kapu fölé lőtt, így pedig hiába csak egy gólra volt a Veszprém a bajnoki címtől, a 29-26-os győzelem mégis azt jelenti, hogy összesítésben 58-57-tel a MOL-Pick Szeged a magyar bajnok.

A Szeged 17 ezüstérem mellett fennállása harmadik bajnoki címét szerezte, a 25-szörös bajnok Veszprém pedig tizedik alkalommal lett második az élvonalban.

Eredmény, döntő, visszavágó:

Telekom Veszprém - MOL-Pick Szeged 29-26 (14-17)

gólszerzők: Tönnesen 5, Gajic, Nenadic, Manaszkov 4-4, Ilic, Jamali, Blagotinsek 3-3, Nagy L. 2, Sulic 1, illetve Bodó 7, Sostaric, Skube 4-4, Källman 3, Thiagus Petrus, Sigurmannsson 2-2, Bánhidi, Blazevic, Srsen, Zsitnyikov 1-1

A párharcot 58-57-es összesítéssel a Szeged nyerte.