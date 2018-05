A Szeged veszprémi tróndöntése az év magyar sportszenzációja

Ha egy csapat tíz egymás utáni bajnoki aranyérem után ezüstérmes lesz, akkor ez a történet sokkal inkább szól a mostani vesztesről, mint a győztesről. Pedig a Szeged férfi kézilabdázói óriási dolgot vittek véghez, hiszen ledöntötték a Veszprém megingathatatlannak tűnő trónját. Az már más kérdés, hogy a döntő második mérkőzésén összesen három magyar játékos dobott gólt, de ebből a háromból az egyik, Bodó Richárd teljesítménye sok mindent eldöntött. Ami viszont nem dőlt el, hogy mi lesz a veszprémi edző, Ljubomir Vranjes sorsa. Aki egyben a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya is. Elemzés.

Amikor a Veszprém és a magyar férfiválogatott edzője, Ljubomir Vranjes hazánkba érkezett, páran úgy fogalmaztak, hogy a szövetség és a Veszprém is arany madarat fogott, csak el ne eresszük. Vranjes első évadának majdnem a legvégén meg több ezren zavarnák el innen a Flensburggal Bajnokok Ligáját nyerő svédet. Miközben a sportág szempontjából legnehezebb feladat csak most következik: június elején Szlovéniát kellene kiütni a 2019-es férfi világbajnokságra selejtező oda-vissza mérkőzésen. Ha ez nem sikerül, akkor nemcsak a jövő évi vébének csengettek, hanem - nagy valószínűséggel - a 2020-as olimpiai szereplésnek is. Bár ez utóbbi ma inkább csak a vágyálom kategóriájába tartozik.

A Veszprémről még esik majd szó, de úgy illik, hogy a győztes szegediekről szóljon a hősi ének. Csongrád megyében 11 éve hasztalan üldözik a bajnoki aranyat, a spanyol edző, Juan Carlos Pastor kitartása és állhatatossága kellett ahhoz, hogy 2018-ban a Szeged nyerje meg a magyar bajnokságot.

Pedig az idény közepén Szegeden ugyancsak volt pár ezer ember, aki szerette volna kitenni Pastor szűrét. Elég, ha csak a következő eredményeket írom ide.

Szeged-Veszprém 21-30

Szeged-Budakalász 35-35

Gyöngyös-Szeged 33-33

Tatabánya-Szeged 24-22

E négy eredményből három a szegediek szempontjából a vállalhatatlan kategóriába tartozik. A Veszprém szegedi 9 gólos diadala szintén a nehezen emészthető jelzőt kaphatja meg, az utóbbi években ugyanis az „örökös” bajnok ennél sokkal szorosabb meccseket vívott Szegeden. Decemberre tehát eljutottunk oda, hogy Juan Carlos Pastor nem ért a szakmához, hogy elfáradt, hogy kiégett, hogy motiválatlan.Miközben azért a Bajnokok Ligájában Lőwenben csak sikerült 37-35-re nyerni a Szegednek, a Barcelona itthoni legyőzéséről meg ne is beszéljünk. Pastor kitette a csapatból az egykori kapitányt, Zubai Szabolcsot (aki ma már az Orosháza játékosa), a BL-ben a szép részeredmények dacára megint nem sikerült az áttörés - húzzon haza.

Most pedig, ahogy az ilyenkor lenni szokott, Juan Carlos Pastor az egyik legnagyobb király.

Ilyen ez a magyar sport, ilyenek vagyunk mi, akik benne élünk - csak a végletekben tudunk gondolkodni. Pedig az áprilisi debreceni Magyar Kupa-döntő már jelezte, hogy ebben az idényben nem lesz sima a Veszprém bajnoki és kupaelsősége. A Főnix csarnokban rendezett döntő 50. percében még a Szeged vezetett három góllal (18-21), a Veszprém csak az utolsó tíz percben tudta a maga javára billenteni a finálét. A bakonyiak sorrendben tizedik MK-győzelme arrafelé a világ legtermészetesebb dolga volt, a veszprémi szurkolók pedig egyszerűen képtelenek voltak abba belegondolni, hogy a bajnoki arany nem az egykori Építők vitrinjébe kerül.

Pedig ez a Magyar Kupa-döntő még egy szempontból volt kulcsfontosságú a Szeged bajnoki győzelmében. Az MK-döntőn tört el a veszprémi irányító, Lékai Máté ujja. Ez a sérülés aztán nemcsak az NB I fináléjára hatott ki, hanem kihathat a szlovénok elleni vb-selejtezőre. Azt ugyan nem mondhatjuk ki ezer százalékos bizonyossággal, hogy a Lékaival megerősített Veszprém megnyeri a bajnokságot, azt viszont igen, hogy a hiányát nagyon megérezte a bajnoki címvédő. A magyar kézilabdázás szempontjából örömteli hír, hogy a 25 éves Bodó Richárd tényleg világklasszis teljesítményt nyújtott a bajnoki döntőben. Szegeden öt, Veszprémben hét gólt szerzett, ez tényleg káprázatos. Az már kevésbé, hogy a döntő második meccsén Bodó mellett a magyarok közül csak Bánhidi Bence és Nagy László dobott gólt - de mindezt ne varrjuk Bodó nyakába.

A Szeged diadala a magyar labdajátéksportok közül az idei év legnagyobb hazai szenzációja. Akkor is ezt mondjuk, ha a Ferencváros szerdán elhalássza a bajnoki aranyérmet a BL-győztes Győr elől. Az elmúlt években ez utóbbira volt példa, de az, hogy a Veszprém elveszítse a bajnoki címet, ebben az évtizedben még nem fordult elő. Bár a vasárnapi döntő utolsó támadásában és Blagotinsek kezében ott volt az újabb címvédés lehetősége, szinte törvényszerű, hogy ez nem így történt.

Azt is megmondjuk, miért.

Bár már két éve történt, de egészen biztosan állítható, hogy a 2016-os kölni Bajnokok Ligája-döntő egészen abszurd elvesztését (a Kielce ellen a 45. percben 9 góllal vezetett a Veszprém) a mai napig nem tudták feldolgozni. A csapat két korábbi, spanyol edzőjének, Carlos Ortegának és Xavi Sabaténak a menesztése sem volt éppen hibamentes döntés. Különösen Sabate kiakolbólítása volt érthetetlen, pedig a magyarul is beszélő (!) spanyol a Veszprémen túl a magyar válogatottal is a nyolc közé jutott a 2017-es világbajnokságon. (Hol vagyunk mi most ettől?) Ljubomir Vranjes idehozatala nagy fogásnak tűnt, de jelenleg inkább az a helyzet, hogy elsült a kapanyél, a füst meg csípi a szemet. Vranjes idejövetelével új korszak köszöntött be, a svéd azonnal a tempókézilabda meghonosítása mellett tette le a voksát, miközben a veszprémi játékosállomány egyre öregedett. Az elmúlt évek talán legnagyobb hibája az volt, hogy a tudatos és megtervezett fiatalítás és csapatépítés elmaradt Veszprémben. Az együttes az állandó eredménykényszerben és a BL-arany konstans hajszolásában egyszerűen elfeledkezett arról, hogy új csapatot építsen. A fiatal Ligetvári Patrikot az új Nagy Lacinak kiáltották ki, erre Vranjes alig foglalkozott vele.

A játékosok öregedtek, minden egyes BL-meccs egyre többet és többet vett ki belőlük. Az idei nyolcaddöntőbeli kiesés a dán Skjern ellen szintén a megmagyarázhatatlan kategória - pont olyan, mint a bajnokság elvesztése.

A vasárnapi hazai pályán elvesztett döntő után a közönség kifütyülte az edzőt. Vranjes ekkor - nem túl szerencsés módon - a tévékamerák előtt vágott vissza. Nem értette mi történik, felvetette, talán neki kellett volna játszani?

Azt nem. De bajnokcsapatot csinálni neki kellett volna.

Az is nagy kérdés, hogy a következő, 2018-19-es idényben az EHF ad-e szabadkártyát a Veszprémnek a BL-induláshoz? Alanyi jogon Magyarországnak ugyanis csak egy hely jár - ez pedig a bajnok Szegedé.

A mostani hangulat cseppet sem tesz jót a magyar válogatottnak, amely a szakág idei két legfontosabb meccsére készül. A bombaerős Szlovénia ellen előbb Koperben, majd újra Veszprémben kellene elkövetni azt a bravúrt, amelyre a nemzeti csapat legutóbb akkor volt képes, amikor a 2017-es vébén legyőzte (egy meccsen) az olimpiai bajnok Dániát. Már az első, koperi meccs is sok mindent eldönthet, ha ott a válogatott nem tud helytállni, vagyis olyan eredményt elérni, amely a második meccsre megőrzi a továbbjutás esélyét, akkor Vranjest és a csapatot rettenetes hangulat fogadhatja Veszprémben. A nemzeti együttes „állandó” fiatalítása közben erre a két sorsdöntő meccsre Vranjes behívhatja a 36 éves Ilyés Ferencet. Valamint - ha az iparági pletykák igazak - a válogatottól hivatalosan már visszavonult Nagy Lászlót is a keretbe várja. A két rutinos klasszissal erősödne a csapat, de mi történik akkor, ha velük sikerül túllépni a szlovénokon? 2019 januárjában olimpiai kvalifikációs vébé lesz, addig már semmire sincs idő, a világbajnokságra is velük megyünk ki?

Így vagy úgy, roppant nehéz pillanatok várnak a sportág szeretőire és a magyar férfiválogatottra. Egy elbukott vb-selejtező hatása ugyanis sokkal tovább tart és sokkal mélyebb sebeket ejt majd, mint az, hogy a Veszprém sorozatban tizenegy év után elvesztette a bajnokságot.