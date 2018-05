Őrült körülmények között védte meg bajnoki címét a Győr kézicsapata

A női kézilabda NB I sajátságos versenykiírásának köszönhetően az utolsó fordulóban dőlt el a bajnokság, amelyet őrült körülmények közepette nyert meg a Győr. Egyetlen gól döntött a címvédő javára, már ami az összgólkülönbséget illeti. A Fradinak a saját kezében volt a sorsa és a bajnoki arany megszerzésének lehetősége, de nem tudott vele élni.

A női bajnokságban nincs rájátszás és bajnoki döntőt sem rendeznek (a férfiaknál legalább egy oda-vissza mérkőzésen összecsapott a Veszprém és a Szeged, az utóbbi lett a bajnok.) A Ferencváros ősszel két góllal nyert a BL-győztes Győr ellen, májusban a győriek ugyancsak két góllal verték a Fradit. De a kiírás szerint nem számított az idegenben lőtt tőbb gól (ebben a mutatóban a Győr lett volna a jobb), hanem a két csapat összgólkülönbsége. A májusi Győr-Fradi meccs után őrült versenyfutás kezdődött, a két sztárcsapatnak a mezőny gyengébb képességű együttesei ellen kellett minél nagyobb különbségű győzelmet aratniuk. Az utolsó forduló előtt ebben a mutatóban, vagyis az összgólkülönbségben a Ferencváros állt jobban hat góllal.

A képlet tehát viszonylag egyszerű volt. A Győrnek a Békéscsaba ellen úgy kellett nyernie, hogy a Fradi-Vác mérkőzésen született gólkülönbségnél héttel jobbat produkáljon. A két meccs azonos időben kezdődött Győrben, illetve az Elek Gyula Arénában. Azon persze érdemes lenne elgondolkodni, hogy a világ legerősebb bajnokságának titulált pontvadászat miért így dől el, de a versenykiírás már az év elején ismert volt, a csapatok pedig nem tiltakoztak. Erről amúgy az Origón is írtunk.

Bajnoki döntő helyett számolgatás jut a Fradi és a Győr női kéziseinek Kettő (vagy három) szuperizgalmas Fradi-Győr női kézilabda csúcsrangadó helyett őrült számolgatás és a kiscsapatok elleni mérkőzések eredményei döntik el a női kézilabda-bajnokság aranyérmét. Akárhogy is nézzük, nincs ez így jól, ráadásul a szurkolók és a klubok is rosszul járnak. Szerdán délután a Bajnokok Ligája négyes döntőjére készülő győri női kézilabdacsapat 26-24-re legyőzte a Ferencvárost.

A Győr bombaerős kezdővel esett neki a Békéscsabának, Görbiczék hamar elhúztak 3-0-ra, miközben a Vác igencsak csipkedte magát, hiszen 2 perc után 2-2 volt az állás. A Békéscsaba semmilyen ellenállást nem tudott kifejteni, hiába kért időt a vendégcsapat, öt perc elteltével a Győr 5-0-ra vezetett. Mivel a Vác nem akart leszakadni, az 5. perc végén összesítésben csak két góllal volt jobb a Fradi. A nyolcadik percben a Győr 8-2-re vezetett a Békéscsaba ellen, a Fradinak rettenetesen kellett igyekeznie, mert a Vác csak nem akart leszakadni.

Negyedóra elteltével az volt a helyzet, hogy a Fradi "tartotta a távolságot", azaz a Győr hiába vezetett 13-5-re, tehát nyolc góllal, a bajnoki aranyat még mindig az FTC tartotta a markában. Azt azonban látni lehetett, hogy a Békéscsaba sokkal gyengébb csapat volt, mint a Vác, így a győriek reménykedhettek abban, hogy mégis sikerül a címvédés. A 17. percben összesítésben már csak egy góllal vezetett a Fradi, amely továbbra sem tudta leszakítani a Vácot. Ennél izgalmasabban nem is alakulhatott volna a dolog, a 18. percben már egyenlő volt a két csapat összgólkülönbsége (FTC-Vác 10-7, Győr-Békéscsaba 14-5.)

Fordulat állt be a Fradi játékában, mert az első félidő hajrájában 18-9-re vezetett, Van der Heijden pedig már kilenc gólt dobott. De a Győr sem adta alább, mert a szünetre 20-8-as vezetést alakított ki. A Fradi 30 perc után 19-12-re vezetett, azaz egyetlen góllal volt jobb a budapesti együttes az összesítésben.

Gyors támadásokkal kezdte a második félidőt a Fradi és a Győr is. A Vác továbbra is lelkesen támadott, a 34. percben egyenlő lett a két csapat összgólkülönbsége. Ez még mindig a Ferencváros bajnoki címét jelentette. "Fej fej mellett" haladt a két csapat, még akkor is, ha a két meccs helyszíne között 130 km volt a távolság. A Békéscsaba a győri meccsen tíz perc alatt egy gólra volt képes a második félidőben, a 41. percben pedig Görbicz büntetőjével 27-9 lett az állás. 10 másodpercig a Győr érezhette magát bajnoknak, de a Fradi 27-15-re alakította a budapesti meccs állását. Idegesen játszott a Ferencváros, amely emberelőnyből sem tudott a Vác kapujába találni.

Győrben a 44. percben Görbicz góljával 18 gólra nőtt az ETO előnye, a Fradi "csak" 27-16-ra vezetett, ez megint a győriek bajnoki címvédését jelentette. Ennél tényleg nem lehetett volna izgalmasabb a véghajrá, az már más kérdés, hogy miért így kell eldőlnie egy magyar bajnoki címnek.

Egyre többet hibázott a Fradi, úgy látszik, hogy ez a tehertétel már sok volt a budapesti zöld-fehéreknek. A váci Lakatos Rita elhajlásos gólja után összesítésben már kettővel vezetett a Győr, Görbicz Anita pedig tarthatatlan volt. Újabb hetest dobott be, a Békéscsaba pedig gyakorlatilag leállt a játékkal. Győrben minden egyes labda a bajnoki címről döntött és 10 perccel a vége előtt Oftedal góljával 32-10 lett az állás. Már négy góllal volt jobb a Győr. Hogy eközben a Békéscsaba mit csinált? Semmit sem. Húsz perc alatt két gólt dobott a vendégcsapat.

A sok hibával játszó Fradinak őrületes javulásra lett volna szüksége, de a Vác kettős emberhátrányból is gólt lőtt a Fradinak és ez nagyon sok mindent elmond arról, mi zajlott a Népligetben. Az utolsó tíz percben Elek Gábor csapata mindent bevetett. Az 52. percben Háfra Noémi góljával 36-20, újra a Fradi volt a bajnok. Ezt az őrületet nem lehetett fokozni. A 18 éves Háfra sorozatban lőtte a gólokat. A Békéscsaba közben egy hetest értékesített, de Bódi válaszolt Győrben, így egyenlő volt a két csapat versenyfutása.

Az utolsó két percben a békéscsabai Mihályfi elképesztő gólt dobott, megint a Fradi volt a bajnok. De nem sokáig. Broch gólt lőtt, ezzel kettőre növelte az összesítést, 39-14-re nyert a Győr. Budapesten ekkor két perc volt még hátra, a Fradi kezébe került a saját sorsa. Minden az utolsó percben dőlt el. Kovacsics 42-23-ra módosított, megint a Fradi a bajnok és mivel a győri meccs már végetért, tényleg a Ferencváros kezében volt minden.

Fél perccel a vége előtt heteshez jutott a Vác. Közben Győrben síkideg volt mindenki.Kovács beejtette a hetest, gól kellett a Fradinak a bajnoki címhez, de Elek Gábor időt kért. 25 másodperc volt hátra, ha gólt lő a Fradi, bajnok. Nem sikerült, mert az addig kiválóan játszó Háfra Noémi elkapkodva mellé lőtt és ezzel 42-24-re nyert a budapesti csapat, de a bajnoki arany Győrbe került, mert az összesített gólkülönbség a Győrnek kedvezett. Egyetlen góllal (292-291.)

Bajnok tehát a Győr. Tizennegyedszer. Elképesztő körülmények között.

Ambros Martin, a győri csapat vezetőedzője: "Nem gondoltam volna, hogy így alakul az utolsó győri mérkőzésem. Nekünk ez egy újabb döntő volt. Boldogok vagyunk, hogy megszereztük a bajnoki címet. Nagyon rossz volt, hogy két percig kellett várnunk, hiszen Budapesten még ment a Fradi-Vác mérkőzés. Fáradtak voltunk, de a játékosaim tudták, hogy mit kell tenniük, ezért lettünk bajnokok."

Női kézilabda NB I, 26. (utolsó) forduló: FTC-Vác 42-24 (az FTC aktuális gólkülönbsége +291)

Győr-Békéscsaba 39-14 (a Győr aktuális gólkülönbsége +292)