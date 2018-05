A női röpiválogatott káprázatos játékkal legyőzte a horvátokat is

A magyar női röplabda-válogatott egy hihetetlenül izgalmas és magas színvonalú mérkőzésen 3-1-re legyőzte Horvátországot, köszönhetően néhány egészen fantasztikus egyéni teljesítménynek. Az első három szett elképesztően szorosan alakult, a negyedikben aztán beindult a magyar henger, Jan De Brandt együttese pedig lezárta a mérkőzést. A győzelemmel Magyarország első helyen áll az Arany Európa-liga B csoportjában, csütörtökön pedig egy hosszú idegenbeli túrára indul, ahol sorrendben Finnországgal, Franciaországgal, majd ismét Horvátországgal mérkőzik meg.

A válogatott csapatkapitánya, a feladó Tálas Zsuzsanna nem épült fel sérüléséből, így ismét az újpesti Bleicher Réka kezdett a helyén. Az Arany Európa-ligában az első mérkőzést hazai pályán 3-0-ra megnyerték a magyar lányok Franciaország ellen, míg a horvátok a finneket verték szintén szettveszteség nélkül.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportcsarnokában megrendezett mérkőzésen körülbelül 1000 ember szorított a magyar válogatottnak, amely az első játszmát jól kezdte (köszönhetően néhány pocsék horvát nyitásnak), de ezen a találkozón az 1-2 pontos előnyök semmit nem számítottak, hiszen a két együttes közel azonos erőt képvisel. Erre példa a legutóbbi összecsapásuk is, tavaly egy hihetetlenül izgalmas mérkőzésen a mieink 3-2-re győztek Eszéken.

10-8-as horvát vezetésnél a magyarok belga szövetségi kapitánya, Jan De Brandt időt kért, de ez nem zökkentette ki a vendégeket, akiknél az olasz sztárcsapat, a Conegliano átlója, Samanta Fabris szórta a pontokat. Nálunk a Németországban légióskodó Szakmáry Gréta vitte a prímet, aztán Nagy Eszter blokkjával egyetlen pontra zárkóztunk (14-15). Később 15-18-nál egy lenyűgöző labdamenetet sikerült megnyerni Szakmáry ütésével, majd Bleicher nyitott ászt, ismét egy volt közte. 21-22-nél megint visszajöttünk mínusz 1-re, a horvátok pedig időt kértek, ez azonban nem segített rajtuk, ugyanis Szakmáry bombájával kiegyenlítettünk. Sőt! 24-23-nál Szakmáry pontjával szettlabdához jutott a magyar válogatott, de hárították a vendégek. 25-24-nél megint itt volt az előny, Szakmáry nagyon élt (8 pontnál járt ekkor), majd a 16 éves Szedmák Réka bombájával sikerült is kihasználni a játszmalabdát. Parádés kezdés és küzdés, 1-0 ide!

A második felvonást nagyobb lendülettel kezdték a vendégek, a magyar lányok azonban végig látótávolságon belül maradtak. 4-4-nél megvolt az egyenlítés is, de ekkor Fabris érkezett nyitni és sorozatban három pontot szereztek a horvátok. 6-10-nél Jan De Brandt időt kért, hogy rendet tegyen a fejekben.

Molcsányi Rita pazar mentése után a másik németországi légiós, az újdonsült kapitány Sándor Renáta szerzett okos pontot, aztán rögtön még egyet. Az ellenfél persze nem aludt bele a meccsbe, el is lépett öt ponttal, Németh Anett pontja nagyon kellett. Ez elindított egy jó sorozatot, feljöttünk két pontra, ekkor Horvátország kért időt. Nagy Eszter remekül sáncolt, de nem remegtek meg a horvátok, Fabris minden egyes érintésével megpróbált lyukat ütni a vadiúj linóleumba. Aztán nehezen viselte, amikor Németh kegyetlenül lesapkázta, annyira, hogy következőre outot ütött, ezzel pedig 19-19-nél ismét megvolt az egyenlő. Szakmáry és Sándor is megvillant ezután, időt is kért a horvát alakulat.

23-21-nél egy rendkívül szerencsés nyitással egy pontra faragták a hátrányukat, sőt, Sanja Popovic-Gamma ki is egyenlített. Szakmáry azonban nem esett kétségbe, bevágott zsinórban két pontot, így 25-23-ra megnyertük a második szettet is!

A harmadik játszmába kicsit belealudtunk, Németh Anett tartotta a mieinket, de 3-7-nél így is időt kellett kérnie Jan De Brandtnak. Egy Szakmáry-bomba vetett véget a pontínségnek, kapaszkodtunk becsülettel, aztán egy szerencsés szervával Bleicher egyenlített, 8-8. A forgatókönyv hasonlított az előző két szettéhez, az elején hagytuk őket elmenni, aztán fordítottunk, így volt ez most is, amikor 11-10-re átvettük a vezetést. Persze ez a horvát csapat sokkal jobb annál, hogy megzuhanjon, azonnal szereztek zsinórban 5 pontot, újabb magyar időkérés. Nagy Eszter megint pompásan sáncolt, aztán egy horvát hiba után újfent egyenlő volt, 16-16.

Egyszerűen nem lehetett leszakítani a magyar válogatottat, amely már megint ledolgozott egy nagyobb különbséget. Molcsányi földöntúli mentését magyar pont koronázta, amivel a vezetés is megvolt, Németh Anett ágyúja után pedig már kettővel mentünk. Ezt a fórt egy szőrösszívű bírói ítélet és Nagy Eszter outja eltüntette, de Dékány Bernadett ásza után 21-20 volt ide. Elképesztően izgalmas szett volt a harmadik is, főleg, amikor 21-21 után egy lélegzetelállító labdamenetet Szakmáry pontja zárt. De a horvátok a szerencsével sem álltak hadilábon, két mázlis nyitással 23-22-re, majd 24-23-ra is vezettek, és sajnos a szettlabdát is behúzták. De összesítésben még 2-1 volt ide.

2-0-val indítottuk a negyed szettet, amiből aztán 6-1 lett villámgyorsan, most tehát mi kezdtünk jobban. Fabris jelentkezett egy létfontosságú ponttal, de Szakmáry is beköszönt, kettőjük különversenye 17-17-nél állt. Szerencsére a szett nem, ott 8-3-ra vezettünk. Molcsányi mentéseire lassan nem lehetett szavakat találni, ráadásul ezekből a legtöbbször mi szereztünk pontot, lélektanilag is roppant fontosak voltak ezek a megmozdulások.

Ahogy Szakmáry ásza is, amivel már 12-6 volt az állás, állva hagyta a magyar együttes a vendégcsapatot, olykor káprázatos játékkal. 18-10-nél időt kértek a horvátok, ekkor Szakmáry 20, Sándor pedig 13 pontnál tartott, miközben az ellenfél látványosan kezdett elfáradni. 10 ponttal is elhúztunk, innen már nem volt visszaút, Pekárik is megszerezte 10. pontját, Németh pontjával 24-12-re vezettünk, rengeteg meccslabdával. A legelsőt pedig stílszerűen Szakmáry Gréta ütötte be, így Magyarország 3-1-re győzött és vezeti a B csoportot az Arany Európa-ligában. Most pedig jöhet egy hosszú idegenbeli túra, sorrendben Finnország, Franciaország és újfent Horvátország ellen játszik majd Jan De Brandt együttese.

Végeredmény, női röplabda Arany Európa-liga, B csoport, 2. forduló:

Magyarország – Horvátország 3-1 (24, 23, -23, 12)

A magyar válogatott szövetségi kapitánya, Jan De Brandt szerint a jó szerva volt a mérkőzés kulcsa:

"Fogadásban vannak gyengepontjaik, ezért fontos volt, hogy jól szerváljunk. Fabris elképesztően kezdett az ellenfélnél, de tudtuk, hogy fogadásban nem annyira erős, ezért próbáltunk az ő irányába nyitni és ezzel fárasztani is. Viszont mi is sokat hibáztunk, főleg akkor, amikor vezettünk és azt hittük, hogy megvan a meccs. A negyedik szettben végre sikerült jól kezdeni, Molcsányi Rita hihetetlen labdákat mentett meg, összeállt a védekezésünk is, így fordulhatott elő, hogy 25-12-re nyertük azt a játszmát."

Szakmáry Gréta 21 pontot szórt, de számára nem ez a fontos:

"Nem szoktam számolni a pontokat, csak a csapat javát szeretném szolgálni. Szeretek vezér lenni, és sokat is beszélek, néha a csapattársaim idegeire megyek ezzel. Viszont ahogy ma játszottunk, azzal nagyon elégedett vagyok, a meccs is színvonalas volt. A negyedik szettben talán az volt a különbség, hogy a horvátok jobban elfáradtak, mi viszont tudtuk hozni azt a szintet, amit az első háromban. Az idegenbeli túrán hasonló játékot várok, valamint azt, hogy teljesen összekovácsolódjon a társaság."

Az újdonsült csapatkapitány, Sándor Renáta szerint az első három szett elején elfelejtették, hogy meccs van:

"Tálas Zsuzsi sérülése sajnos nem jött rendbe és így lettem kapitány. A csapat kiváló és jó irányba haladunk, persze egy hónap nem elég, hogy összeérjen a munkánk. A szettek elején nem igazán tudtunk felpörögni, egyszerűen nem éreztük, hogy most itt egy meccs van, valamiért edzésként fogtuk fel. Szerencsére ez sikerült utána, a negyediket pedig már nem engedtük el, nem szerettünk volna még egy játszmát. Annak örülök, hogy egyben letudjuk a három idegenbeli meccset, talán ez könnyebb lesz számunkra."