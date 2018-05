Hiába vezetett, végül kikapott Albániától a férfi röplabda-válogatott

A magyar férfi röplabda-válogatott nem tudta megszerezni első győzelmét az Ezüst Európa-ligában, miután a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Campusának sporcsarnokában 3-1-es vereséget szenvedett Albániától. Bogdan Tanase csapata ezzel két forduló után az utolsó helyen áll a B csoportban és így utazik Fehéroroszországba a harmadik körre.

Második mérkőzését játszotta a magyar férfi röplabda-válogatott az Ezüst Európa-ligában, ezúttal hazai pályán Albánia volt az ellenfél. Bogdan Tanase alakulata szombaton Splitben 3-0-s vereséget szenvedett a házigazda horvátokról, míg a mai ellenfél Fehéroroszország ellen kapott ki ugyanilyen arányban.

Magyar szempontból az volt a legfontosabb kérdés, hogy a dél-koreai bajnokság legjobb átlójának választott Pádár Krisztián tudja-e vállalni a játékot. A kitűnő játékos a terv szerint egyébként is csak a hazai mérkőzéseken lép pályára az Európa-liga sorozatban, viszont több mint egy hónapja nem játszott éles mérkőzést, így kérdéses volt a formája.

Aztán a játékosok bemutatásánál mindenki megnyugodhatott, ugyanis Pádár a kezdőben kapott helyet, akárcsak a csapatkapitány Nagy József, Keen Cameron, Dávid Csanád, Gebhardt Norbert és a liberó Pápai Péter.

Egy rossz albán szervával kezdődött a mérkőzés, de ezt a feladójuk fifikás megoldásával azonnal korrigálták, majd Pádárt is blokkolták. Nem úgy Dávid Csanádot, aki egy mesteri leütéssel egalizált. Elhúztunk két ponttal is, de az albánok hamar fordítottak, sőt, 9-5-re is elléptek, Tanase mesternek pedig időt kellett kérnie. Az Nemzeti Közszolgálati Egyetem sportközpontjának közönsége is csendesen szemlélte a mérkőzést, egy-egy elrontott albán nyitásnak lehetett csak örülni ekkor. Aztán szerecsére kezdett összeállni a fal, Nagy és Pádár is blokkal szerzett pontot, de jól tartották magukat az albánok.

Pádár és Gebhardt ászaival végre lendületbe jött a magyar válogatott, majd 17-17-nél Szabó Alpár kíméletlen sáncával az egyenlítés is megvolt. Sőt, Pádár ütésével már nálunk volt az előny. De nagyon szívósan játszott a vendégcsapat, 21-21-nél ismét kiegyenlített. 24-22-nél mi jutottunk szettlabdához egy jó blokkot követően, majd hibázott az albánok feladója, így 25-22-re sikerült behúzni az első játszmát, méghozzá ötpontos hátrányból fordítva.

A második sem indult simábban, 1-2 ponttal vezettek a fekete mezesek. 3-5-nél a meccs addigi legjobb labdamenetét láthattuk, az albánok lábbal is mentettek, de a maratoni játékot szerencsére Szabó leütése zárta. 5-5-nél utolértük az ellenfelet, sőt, a vezetést is átvettük egy jó nyitással. 9-6 után tudtak újabb pontot szerezni a vendégek, a csapatkapitányuk, Gazmend Husaj ihletett napot fogott ki, az ütései és a szervái is életveszélyesek voltak. 11-11-re hozta fel az övéit, de szerencsére rögtön utána a hálóba nyitott. Folyamatosan tartották a lépést, de a vezetést egyszer sem tudták átvenni, egészen 18-19-ig, amikor Nagy outot ütött egy parádés albán mentés után. Husaj bombájával az előnyüket is tudták növelni, Tanase pedig ismét kikérte az idejét, a legrosszabbkor került gödörbe a magyar csapat.

Sajnos ez sem segített, a vendégek pedig kezdtek extázisba jönni, 20-23-nál jött az újabb magyar időkérés. Husaj focista megmozdulása után a labda a mennyezetet érte, ami nekünk jelentett pontot, Kalmár Ákos szervája viszont a hálót találta telibe. Szettlabdához jutottak az albánok, amit meg is csináltak és ezzel egyenlítettek.

A harmadik szettben 3-0-val nyitottak a vendégek, de nem esett kétségbe a magyar csapat és 6-5-nél Nagy ászával átvette a vezetést. Albánia azonban ekkor is jelezte, hogy nem asszisztálni jött, és ismét előnybe került. 11-11-nél sikerült befogni őket Keen remek húzásával, viszont ekkor Husaj megint lendített egyet a szekerükön, elhúztak 15-12-re, Tanase pedig időt kért. A csereként beállt Blázsovics Péter percei következtek ekkor és fel is zárkóztunk egy pontra, de ezután olyan amatőr hibákat vétettünk, amik ezen a szinten nem férnek bele. Négy pontos előnynél kerültek szettlabdákhoz az albánok (20-24), de az elsőt Pádár hárította. A másodikat viszont Husaj (ki más) beütötte, ezzel összesítésben is vezettek a vendégek és egy pontot már biztosan szereztek.

A negyedik szettet muszáj volt megnyernünk, de a kezdés itt sem sikerült fényesen, az első hat pontból ötöt az albánok nyertek, jött is a menetrendszerű időkérés. Pádár és Nagy pontjaival igyekeztünk meccsben maradni, de nem tört meg az albánok lendülete. Bogdan Tanase is próbálta rotálni a csapatot, de ez sem hatott, Husaj és Qafarena szétütötte a magyar térfelet, ennek köszönhetően 6-7 pont mindig volt közte. Ebből sikerült faragni, 12-16-nál Albánia kért időt, nem adta fel a magyar együttes. Olyannyira nem, hogy újabb kettő pontot tüntetett el Nagy és Kalmár, majd Szabó leütésével már csak egy volt közte! Aztán Husaj outot ütött, 19-19, honnan jött vissza a magyar válogatott! Amikor pedig átvettük a vezetést, a közönség hangja is megjött. Albánia viszont fordított, 22-21-nél pedig Husaj ment nyitni, és rögtön ütött egy ászt. Ez volt a 20. pontja. Majd Blázsovics szervált egy szerencséset, amivel 23-23 lett az állás, viszont a következőt kiütötte, meccslabdához jutott Albánia. Ezt pedig egy sánccal meg is csinálták, így szetthátrányból fordított Albánia, és 3-1-re győzött.

Végeredmény, férfi röplabda Ezüst Európa-liga, 2. kör:

Magyarország – Albánia 1-3 (-22, 21, 22, 23)

Magyarország így két vereséggel áll az Európa-liga B csoportjának 4. helyén.

Bogdan Tanase szövetségi kapitány így értékelt az Origónak:

"Nagyon sokat számított a tapasztalat hiánya, hiszen olyan játékosaink vannak, akiknek ez hiányzik nemzetközi színtéren. Ráadásul rendkívül fáradtak a játékosok, alig lett vége a bajnokságnak, máris itt ez a sorozat, 3-4 naponta meccsekkel. Ez a liga jó arra, hogy a fiatalok fejlődjenek, csak türelem kell nekik. Rendkívül mély a merítési lehetőség, sok a tehetség minden posztra, ez az erősségünk, de idő kell számukra is."