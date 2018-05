Kikerült a válogatott keretből a Győr BL-hős kapusa

Kiss Éva, a bajnok Győri Audi ETO KC kapusa sérülés miatt kikerült az Európa-bajnoki selejtezőkre készülő magyar női kézilabda-válogatott keretéből.

A magyar szövetség honlapjának csütörtöki beszámolója szerint Kim Rasmussen szövetségi kapitány a debreceni Horváth-Pásztor Bettinát hívta be a Bajnokok Ligája-címvédő győriek játékosának helyére.

A csapat péntektől készül együtt Győrben, jövő szerdán Koszovó vendége lesz, szombaton pedig Kecskeméten a fehéroroszok ellen zárja az Európa-bajnoki selejtezősorozatot. Amennyiben a magyar válogatott győz Pristinában, biztosítja részvételét a decemberi, franciaországi tornán, ha Fehéroroszországgal szemben is nyer, csoportelsőként jut tovább.

Sérülés miatt Kiss Éván kívül, Such Nelli, Kiss Nikolett és Szöllősi-Zácsik Szandra is kikerült a keretből, a dán edző Faluvégi Dorottyát és Szalai Babettet hívta be helyettük. Tomori Zsuzsannára, Szikora Melindára és Klivinyi Kingára szintén sérülés miatt nem számíthat a kapitány.

A magyar női válogatott kerete:

kapusok: Bíró Blanka (Ferencváros), Horváth-Pásztor Bettina (Debrecen), Janurik Kinga (Érd)

jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Ferencváros), Lukács Viktória (Ferencváros)

jobbátlövők: Hornyák Dóra (Ferencváros), Karnik Szabina (MTK Budapest), Kovács Anna

irányítók: Kovacsics Anikó (Ferencváros), Pálos-Bognár Barbara (Budaörs), Szalai Babett (Dunaújváros), Tóth Gabriella (Érd)

beállók: Kisfaludy Anett (Érd), Sirián Szederke (Debrecen), Szabó Laura (Érd)

balátlövő: Háfra Noémi (Ferencváros)

balszélsők: Puhalák Szidónia (Győri Audi ETO), Schatzl Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)

A 7. csoport állása: 1. Hollandia 6 pont (114-74), 2. Magyarország 6 (103-71), 3. Fehéroroszország 4, 4. Koszovó 0

A csoport első két helyezettje és a hét selejtezőcsoport legjobb harmadik helyezettje jut ki a kontinensviadalra, amelynek sorsolását június 12-én tartják Párizsban.