Hokipályán játssza finnországi meccsét a női röpiválogatott

A magyar női röplabda-válogatott szombaton Finnország legjobbjaival találkozik Tamperében. Jan De Brandt szövetségi kapitány együttese eddig mindkét mérkőzését megnyerte az Arany Európa-ligában, először Franciaországot, majd Horvátországot is legyőzte a csapat. Most azonban egy hosszú idegenbeli túra vár a lányokra, ugyanis sorrendben a finnekkel, majd újra a franciákkal és a horvátokkal csapnak össze, ráadásul mindezt hazautazás nélkül teszik meg.

A szerdai Horvátország elleni győzelem után a csapat csütörtökön délelőtt máris útra kelt, az első célállomás Tampere volt, ahova Helsinki érintésével jutott el. A csapatkapitány, Tálas Zsuzsanna bokája, ami még a franciák elleni bemelegítés közben sérült meg, nem jött rendbe, így nem tarthatott a többiekkel. Mindenki más egészséges, persze sokaknak sajog valamije, de ez egy ilyen hosszú és megerőltető idény után teljesen természetes.

Tamperében csütörtök délután foglalta el szállását a válogatott, a nap további része pedig a pihenésé volt, a hosszú utazás sokat kivett mindenkiből. A pénteki nap aztán már teljes egészében a munka és a felkészülés jegyében telt, délelőtt egy labda nélküli, átmozgató edzést tartott Jan De Brandt szövetségi kapitány a tamperei sportcsarnokban.

Amely létesítmény egyébként nem más, mint két helyi ősi rivális hokicsapat, az Ilves és a Tappara Tampere közös csarnoka. Az egyik oldalon az egyik, a másikon a másik csapat bajnoki zászlói láthatóak a mennyezetre felhúzva. A 6000 fő befogadására képes aréna egyébként teljes mértékben alkalmas röplabda-meccsek megrendezésére, kiváló pályát rittyentettek a finn szervezők.

Finnország válogatottja egyébként egy győzelemmel és egy vereséggel áll, miután először kikapott Horvátországban, majd hazai pályán (igaz, nem Tamperében) 3-0-ra verte a francia együttest. Lebecsülni tehát egyáltalán nem szabad őket, de erről természetesen szó sincs. Az ebédet egy félórás videózás követte a szállodában, alaposan kielemezte a csapat a finnek játékát. Innen vissza a jégcsarnokba, ahol a hokifestés eltűnt, a labdák viszont előkerültek a másfél órás tréningre. A belga szövetségi kapitány végig sztoikus nyugalommal, egyetlen hangos szó nélkül vezényel, a hangulat pedig kitűnő, a csapat leginkább egy nagy családra hasonlít.

És ebben rejlik a válogatott ereje. Az Európa-liga rajtja előtt Tálas is megjegyezte, hogy ez egy hihtetlenül összetartó közösség, mindenki egymásért harcol, és látszik, hogy ez nem csak duma. Egyfelé húznak és nyerni akarnak. Ez pedig külön dicséretet érdemel, hiszen a lányok biztosan ott lesznek a Final Fourban, mivel a négyes döntőt június 14-15-én a Papp László Budapest Sportarénában rendezik, így Magyarország alanyi jogon résztvevő. Megtehetnék, hogy csak a mezeket küldik fel a pályára, alibiznek az addigi meccseken, hiszen úgyis ott lesznek a legjobb négy között. De ők be akarják bizonyítani, hogy saját erőből is ki tudnák harcolni, és egyelőre a legjobb úton haladnak. Egy esetleges holnapi győzelemmel pedig megerősítenék vezető helyüket az Arany Európa-liga B csoportjában.

A program:

május 26., 15.00: Finnország–Magyarország, Tampere

május 30., 20.00: Franciaország–Magyarország, Nancy

június 2., 17.00: Horvátország–Magyarország, Split

június 6., 18.30: Magyarország–Finnország, Érd Aréna

június 14-15.: Final Four, Papp László Budapest Sportaréna