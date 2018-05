A Veszprémbe visszatérő magyar klasszis lett a BL legjobb kapusa

Sterbik Árpád, a címvédő macedón Vardar Szkopje vajdasági kapusa bekerült a férfi kézilabda Bajnokok Ligája álomcsapatába, amelynek összetételét pénteken hirdették ki.

Az európai szövetség tájékoztatása szerint a szavazáson szurkolók ezrei, valamit a média számos képviselője vett részt.

A címvédő macedón együttesből egyedül a kapus került a legjobbak közé a voksoláson. A spanyol válogatottal Európa-bajnoki címvédő Sterbik Árpád a következő szezonban ismét korábbi klubját, a Veszprémet erősíti.

Kilenc játékosra és egy edzőre lehetett voksolni, a tíz kiadó helyből nyolcat foglalnak el a négyes döntőben érdekelt csapatok, csak a barcelonai Dika Mem és a Telekom Veszprémet búcsúztató dán Skjern beállója, a korábban a bakonyiaknál is megforduló norvég Bjarte Myrhol tudott "befurakodni" a listára. Az idén (is) első számú esélyesnek számító Paris Saint-Germain ellenben négy posztra is delegált játékost.

A kölni négyes döntő első napján, szombaton a Vardar a francia Montpellier együttesével találkozik az elődöntőben. A másik ágon a Paris Saint-Germain és a HBC Nantes találkozik egymással.

Legutóbb 2013-ban fordult elő, hogy nem jutott magyar csapat a négy közé. Idén a Veszprém és a Szeged is a rájátszás első körében, a legjobb 14 között búcsúzott.

A férfi Bajnokok Ligája álomcsapata:

kapus: Sterbik Árpád (spanyol, Vardar Szkopje, macedón)

balszélső: Uwe Gensheimer (német, Paris Saint-Germain, francia)

balátlövő: Sander Sagosen (norvég, Paris Saint-Germain)

irányító: Nikola Karabatic (francia, Paris Saint-Germain)

beálló: Bjarte Myrhol (norvég, Skjern HB, dán)

jobbátlövő: Dika Mem (francia, Barcelona, spanyol)

jobbszélső: David Balaguer (spanyol, HBC Nantes, francia)

a legjobb védőspecialista: Luka Karabatic (francia, Paris Saint-Germain)

a legjobb fiatal játékos: Romain Lagarde (francia, HBC Nantes)

a legjobb edző: Patrice Canayer (francia, Montpellier HB, francia)

A négyes döntő programja, Köln:

szombat, elődöntők:

HBC Nantes - Paris Saint-Germain 15.15

Vardar Szkopje-Montpellier HB 18.00

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00