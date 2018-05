Folytatja a munkát a bajnoki címvédő női röplabda-csapat edzője

A bajnoki címvédő Linamar - Békéscsabai Röplabda Sportegyesület a hivatalos Facebook-oldalán jelentette be, hogy a következő szezonban is a Kormos Mihály-Leiszt Máté páros irányítja tovább a szakmai munkát.

Az utolsó bajnoki mérkőzés után megindultak a találgatások, hogy ki irányítja majd az utóbbi évek sikercsapatát a 2018/2019-es szezonban. Szerte Európából számos önéletrajz érkezett a békéscsabai klubvezetéshez. Baran Ádám elnök végül a Kormos Mihály-Leiszt Máté párossal kezdte meg a tárgyalásokat, melyek néhány napot követően eredményre vezettek.

A Békéscsabai Röplabda Akadémia is óriási kihívás, hiszen hosszú évtizedekre leteheti az egyesületünk alapjait, valamint az egész magyar röplabdázásnak az egyik legfontosabb pillére lehet – mondta Kormos Mihály szakmai igazgató. - Nem lesz egyszerű idény, hiszen minden extra-ligás egyesület óriási energiákat mozgósít, hogy eredményes legyen a következő szezonban, és nem csak belföldön kell sikereket elérni, hanem a nemzetközi szinten is. Ehhez minden feltételt megteremt Baran Ádám elnökünk, ahogy az elmúlt pár esztendőben."

Munkáját edzőként Leiszt Máté segíti, akivel hosszú távon számolnak Békéscsabán.

Az egyesület a magyar röplabdázás jövőjének zálogát jelentő projekteket valósít meg, amiből szeretném én is legjobb tudásom szerint kivenni a részem a jövőben is. Nagyon örülök, hogy folytathatjuk a megkezdett munkát, úgy érzem Kormos Mihállyal nagyon jól megértjük egymást emberileg és szakmailag egyaránt, így kiválóan tudunk együtt dolgozni. Érzem a bizalmat, ezért is írtam alá két éves megállapodást. Mindent meg fogunk tenni azért, hogy a sikertörténet folytatódjon - mondta Leiszt Máté.

Baran Ádám klubelnök úgy érzi, a frissen kinevezett szakmai stáb garancia a további jó szereplésre.

„Kormos Mihály neve összeforr a Békéscsabai Röplabda Sportegyesülettel, szakmai és emberi kvalitásai megkérdőjelezhetetlenek, Leiszt Máté pedig a legtehetségesebb fiatal magyar edző, aki véleményem szerint később nemzetközi porondon is sikeres vezetőedző lehet. Jó volt látni, hogy a szintén maradó Antonio Ferrari statisztikussal kiegészülve, milyen szépen és hatékonyan dolgoztak együtt. Tisztában vagyok vele, hogy nem könnyű feladat ennél a klubnál dolgozni, mert bár a feltételek adottak, azonban az eredménykényszert és a sokszor irreális nyomást, nem könnyű kezelni. Olyan szakemberekben gondolkoztunk, akik ismerik a legfejlettebb nemzetközi trendeket, nyelveket beszélnek, és jelentős tapasztalattal bírnak. Ez a stáb garancia a magas szintű szakmai munkára és a jó eredményekre" – mondta bizakodva Baran Ádám klubelnök.

Kormos Mihályt - aki 2014-ben és 2015-ben is bajnoki címre vezette a viharsarkiakat - márciusban, a Nyíregyházával szemben elveszített Magyar Kupa-döntő után nevezték ki vezetőedzőnek az olasz Alberto Salomoni helyére.

Szintén a BRSE-hez kapcsolódó hír, hogy a több játéklehetőség reményében távozik a klubtól Ludmán Réka, Petrenkó Brigitta, Petőváry Panni.