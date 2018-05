Futurisztikus csarnokban lép pályára a férfi röplabda-válogatott

Kedvezőtlen előjelekkel, két vereség után érkezett Minszkbe a Bogdan Tanase szövetségi kapitány irányította alakulat, ahol szombaton magyar idő szerint 18.00 órától csap össze a fehérorosz válogatottal. A mérkőzésnek helyt adó Chizhovka Aréna viszont inkább hasonlít egy űrhajóhoz, mint egy sportcsarnokhoz.

Bár elsősorban az ország fő sportágának, a jégkorongnak épült a létesítmény – tízezren buzdíthatják a belarusz csapatot a centerpályán –, egy kisebb csarnokban alkalmi röplabda pályát is ki tudnak alakítani, szombaton este pedig erre lesz szükség. Az újjáalakuló magyar férfi röplabda-válogatott ugyanis a horvátok és az albánok utáni vereséget követően itt próbál meg javítani.

Két hét edzés után minden technikai elemben elég látványos a fejlődés – mondta a válogatott egykori ütője, jelenlegi másodedzője, Dávid Zoltán, aki játékosból avanzsált szakemberré. „Az időt viszont nem lehet sürgetni jelenleg zömében 20 éves fiatal játékosaink vannak, akik most mélyvízbe kerültek, ám a korukhoz képest mindannyian jól teljesítenek. Az út elején járunk, de nagyon jó irányba haladunk, és bár az emberek azonnal várják a sikereket, ezzel a csapattal szemben most muszáj türelmesnek lenniük. Ha egy kis rutint és tapasztalatot összeszed a társaság, akkor a győzelmek is megérkeznek.”

Ha már tapasztalat, edzőként most bizonyíthat először a legutóbb Kecskeméten, előtte viszont Kaposvárott és többek között Görögországban és Olaszországban légióskodó 37 esztendős sportember.

„Egyelőre sokkal rosszabb kintről nézni a meccset, mint bent a pályán. Gyakorlatilag még úgy ülök ott, mint egy játékos, együtt élek az eseményekkel, jár a lábam, csinálnám én is, úgyhogy egyelőre nehéz a kettőt szétválasztani. De 27 év röplabda után természetesen nincs is más jövőképem, csak az edzősködés. Szerencsére elég sok rálátásom volt a dolgokra, külföldön és itthon is remek szakemberektől tanulhattam, az ellesett elemekből próbálom majd kialakítani a saját stílusomat.”

Magyar Bálint, a finn Korson Veto feladója a horvátok ellen még nem lépett pályára, a budapesti, Albániával vívott találkozón viszont már neki is szerep jutott és vélhetően Minszkben is fontos feladatai lesznek majd.

„Mivel új a szakmai stáb a csapatnál, mindenkire kíváncsiak, mindenkit meg akarnak nézni, Splitbe ezért nem tartottam a csapattal, ami persze érthető és nincs is vele semmi baj. Az albánok ellen már én is ott voltam a pályán, ott egy picivel szerettem volna többet hozzátenni a játékhoz, de nehéz volt úgy belecsöppenni feladóként a meccsbe, hogy az utolsó szettben kell valami újat mutatni.

Bár a két vereség után nem volt ok az örömre, a 26 éves játékos szerint a hangulatra nincs panasz.

„Nyilván ha kevés a győztes mérkőzés és a pozitív dolog, ami megragad bennünk, az kissé rányomja a bélyegét a hangulatra, de összességében nagyon jó a légkör a csapaton belül, nagyjából mindenki ismer mindenkit. A lényeg, hogy attól függetlenül, hogy éppen mennyi a mérkőzés állása, senki ne görcsöljön, mindenki élvezze a röplabdát. Akkor a legjobb játszani, mert akkor az eredmény is jön magától.”

Hogy a fehéroroszok ellen milyen eredmény jön, az az Ezüst Európa-liga harmadik csoportkörében, magyar idő szerint 18.00 órakor kezdődő találkozón derül majd ki.